జూలై 4 నుంచి కుజుడి గోచారం: మేషం సహా 4 రాశులకు ధనయోగం, కెరీర్లో భారీ పురోగతి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అంగారకుడు (కుజుడు) జూలై 4, 2026న రోహిణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి జూలై 22 వరకు సంచరిస్తాడు. చంద్రుడి ఆధిపత్యంలోని రోహిణి నక్షత్రంలో కుజుడి సంచారం వల్ల ఆవేశం తగ్గి, ధైర్యం, స్థిరత్వం, కార్యసిద్ధి పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారం, నక్షత్ర మార్పులకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ముఖ్యంగా సాహసానికి, పరాక్రమానికి కారకుడైన అంగారకుడు (కుజుడు) జూలై 4, 2026న రోహిణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. జూలై 22 వరకు ఆయన అక్కడే సంచరిస్తారు. చంద్రుడికి అధిపతి అయిన రోహిణి నక్షత్రంలో కుజుడి ప్రవేశం, ఉగ్ర స్వభావాన్ని తగ్గించి స్థిరత్వాన్ని, ధైర్యాన్ని ప్రసాదిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ కీలక మార్పు వల్ల ఏయే రాశులకు అదృష్టం వరిస్తుందో చూద్దాం.
రోహిణిలో కుజుడి ప్రవేశం: కెరీర్, ధన లాభానికి శుభ సూచకం
సాధారణంగా కుజుడు అంటే ఆవేశం, వేగం. అయితే రోహిణి నక్షత్రంలో ఆయన సంచారం వల్ల ఆ ఆవేశం కాస్తా దృఢ సంకల్పంగా మారుతుంది. ఇది వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు, ఆర్థిక స్థిరత్వానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. గ్రహ గతుల లెక్కల ప్రకారం ఈ 18 రోజుల కాలంలో నాలుగు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కనున్నాయి.
ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్ మొదలు
1. మేష రాశి:
కుజుడు మేష రాశికి అధిపతి కావడం వల్ల ఈ గోచార ప్రభావం మీపై అత్యంత సానుకూలంగా ఉంటుంది. మీ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది, వీటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం ద్వారా మీ స్థాయి పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా చిక్కులు తొలగి, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పుట్టుకొస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
2. కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలమైన వార్తలను మోసుకొస్తోంది. కార్యాలయంలో మీ పనితీరును చూసి పై అధికారులు మెచ్చుకుంటారు. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు చేతికి అందుతాయి. ధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మీకు విజయాన్ని అందిస్తాయి.
3. సింహ రాశి:
సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్న వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. వ్యాపారవేత్తలు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు ఇది సరైన సమయం. మీ సన్నిహితుల సహకారం మెండుగా ఉంటుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
4. వృశ్చిక రాశి:
ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగి, స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. ఇది వరకు చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలను పొందుతారు. కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి కొత్త దారులు తెరుచుకుంటాయి. మీ పరాక్రమం, తెలివితేటలతో క్లిష్టమైన సమస్యలను సైతం సునాయాసంగా పరిష్కరిస్తారు. అదృష్టం మీకు తోడుగా ఉంటుంది.
కుజ గ్రహ అనుగ్రహం కోసం పరిహారాలు
కుజ దోషాలను తొలగించుకుని, అంగారకుడి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించండి:
మంగళవారం రోజున నియమ నిష్టలతో ఉపవాస దీక్ష ఆచరించడం ఉత్తమం.
ఆంజనేయ స్వామిని భక్తితో ఆరాధించండి. ప్రతి మంగళవారం హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల కుజుడి ప్రతికూల ప్రభావాలు తగ్గి, సానుకూలత పెరుగుతుంది.
మంగళవారం నాడు ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం, అవసరమైన వారికి ఎరుపు రంగు వస్తువులు లేదా ఆహారాన్ని దానం చేయడం శుభప్రదం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More