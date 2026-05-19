మంగళవారం జుట్టు కత్తిరించుకుంటే అరిష్టమా? పురాణాలు, విజ్ఞాన శాస్త్రం ఏం చెబుతున్నాయి?
మంగళవారం జుట్టు కత్తిరించుకోవడంపై మన సమాజంలో అనేక నమ్మకాలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఆయుష్షు తగ్గుతుందని, అప్పుల బాధలు పెరుగుతాయని కొందరు అంటుంటారు. ఈ నమ్మకాల వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలను ఈ కథనంలో విశ్లేషిద్దాం.
మంగళవారానికి అధిపతి కుజుడు. కుజుడు అగ్నితత్వానికి, రక్తం, శక్తికి చిహ్నం. శరీరంలో రక్త ప్రసరణపై కుజుడి ప్రభావం ఉంటుంది. అయితే చాలా మంది పూర్వికుల నుంచి వస్తున్న పద్ధతులను పాటిస్తూ ఉంటారు. పెద్దలు కూడా మంగళవారం కొన్ని పొరపాట్లు చేయకూడదని చెప్పడం మీరు నిత్యం వింటూ ఉంటారు. నిత్యం పాటించే ఆచారాల వెనుక బలమైన కారణం అనేది ఉంటుంది.
అందులో చాలా ముఖ్యమైనది, ఎక్కువ మంది పాటించేది మంగళవారం నాడు జుట్టు కత్తిరించుకోకపోవడం, క్షవరం చేయించుకోకపోవడం. మంగళవారం, శనివారం జుట్టు కత్తిరించకూడదని పెద్దలు హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇది మూఢ నమ్మకమా? దీని వెనుక శాస్త్రీయ లేదా ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఉందా? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మంగళవారం జుట్టు, గోళ్లు కత్తిరించుకోకూడదా? దీని వెనుక కారణం ఏంటి?
రక్త ప్రసరణపై కుజుడి ప్రభావం చాలా ఉంటుంది. జుట్టు, గోళ్లు శరీరంలోని శక్తితో ముడిపడి ఉంటాయి. కుజుడు నుంచి వచ్చే కిరణాలు మంగళవారం చాలా ప్రభావితంగా ఉంటాయి. అందుకనే జుట్టు కత్తిరించుకోకూడదని అంటారు. శరీరంలోని ప్రాణశక్తిపై ప్రతికూల ప్రభావం పడచ్చని జ్యోతిష్య పండితులు భావిస్తారు. మంగళవారం నాడు క్షవరం చేసుకుంటే కుజదోషం పెరిగే అవకాశం కూడా ఉందని పండితులు అంటున్నారు. ఒకవేళ ఇలాంటి తప్పులు చేస్తే అనవసరమైన కోపం, కుటుంబంలో గొడవలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు వంటివి కలగవచ్చట.
పురాణాల్లో కూడా ఈ విషయం ఉందా?
ధర్మశాస్త్రాల్లో, ముఖ్యంగా మహాభారతంలోని అనుశాసనిక పర్వంలో దీని గురించి కొన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి. వారాలను బట్టి కొన్ని పనులు చేయకూడదని చెప్పడం జరిగింది. మంగళవారం జుట్టు లేదా గోళ్లు కత్తిరించుకోవడం మంచిది కాదని అందులో చెప్పబడింది. దీని వలన మనిషి ఆయుషు ఎనిమిది నెలలపాటు తగ్గిపోతుందట. ఈరోజున క్షవరం చేయించుకుంటే సోదరుల మధ్య సఖ్యత కూడా దెబ్బతింటుందని, అన్నదమ్ములకు ఆపద కలిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా నమ్మకం ఉంది. అందుకే మంగళవారాన్ని “అన్నదమ్ముల వారం” అని అంటారు.
శాస్త్రీయ కారణాలు
ఇప్పుడైతే సదుపాయాలు పెరిగాయి. సెలూన్లు ఉన్నాయి. కానీ అప్పట్లో క్షవరాలు చేయించుకోవడానికి ఇంటికే వచ్చేవారు. ఇప్పుడు వాడే ఆధునిక పరికరాలు అప్పుడు లేవు. అప్పుడు వాడే పరికరాలు చాలా పదునైనవి. మంగళవారం నాడు చాలా మందికి సెలవు కూడా ఉండేది. అందరూ ఒకేసారి జుట్టు కత్తిరించుకోవడానికి చూసేవారు. అప్పుడు ఏదైనా కంగారులో చిన్న పొరపాటు జరిగి గాయాలు అయ్యే ప్రమాదం ఉండేది. పైగా వైద్య సదుపాయాలు కూడా తక్కువగా ఉండేవి. గాయాలు ఇన్ఫెక్షన్లుగా మారే అవకాశాలు కూడా ఉండేవి. ఈ ప్రమాదాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి మంగళవారం విరమణ ప్రకటించి ఉండొచ్చని చరిత్రకారులు అంటున్నారు.
ఇప్పటి వారు ఏం చేస్తున్నారు?
ఇప్పుడు అందరూ ఉరుకులు పరుగుల జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. అందుకని చాలా నియమాలను పాటించడం లేదు. కానీ నమ్మకం ఉన్నవారు ఇంకా మంగళవారం నాడు ఇలాంటి పనులు చేయకుండా చూసుకుంటున్నారు. అయితే వ్యక్తిగత నమ్మకాలు ఏ విధంగా ఉన్నా, పెద్దలు చెప్పిన మాటల వెనుక ఆరోగ్యం, క్రమశిక్షణ లాంటి అంశాలు ఉంటాయి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.