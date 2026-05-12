    Quote of the Day: జ్ఞానుల్లో సందేహం.. మూర్ఖుల్లో నమ్మకం: ప్రపంచ వినాశనానికి కారణం ఇదేనా?

    Quote of the Day: మూర్ఖులు, ఛాందసవాదులు తమ అభిప్రాయాలపై అమితమైన విశ్వాసంతో ఉంటే, మేధావులు మాత్రం నిరంతరం సందేహంలోనే మునిగిపోతుంటారు. రస్సెల్ చెప్పిన ఈ పచ్చి నిజం నేటి సోషల్ మీడియా కాలానికి ఎంతవరకు వర్తిస్తుందో వివరించే ప్రత్యేక విశ్లేషణ.

    Published on: May 12, 2026 8:46 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    "ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అసలు సమస్య ఏమిటంటే.. తెలివి తక్కువ వారు, ఛాందసవాదులు ఎప్పుడూ తమపై తాము అమితమైన నమ్మకంతో ఉంటారు. కానీ, నిజమైన జ్ఞానులు మాత్రం ఎప్పుడూ సందేహాలతో సతమతమవుతుంటారు."

    నేటి 'వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ' కాలంలో, ప్రతి ఒక్కరూ తాము చెప్పిందే వేదమని వాదిస్తున్న తరుణంలో.. రస్సెల్ చెప్పిన ఈ 'సందేహవాదం' ఎంతో అవసరం. మేధావులు మౌనం వీడి, తమ సందేహాల నుంచే సరైన పరిష్కారాలను వెతకాలి.
    - బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్.

    ఇది ఏదో నిరాశావాదంతో అన్న మాట కాదు. 20వ శతాబ్దపు గొప్ప గణిత శాస్త్రవేత్త, నోబెల్ గ్రహీత అయిన రస్సెల్.. మానవ మేధస్సు, సమాజ పోకడలపై దశాబ్దాల పాటు పరిశోధన చేసి తేల్చిన చేదు నిజం. నేడు మనం చూస్తున్న రాజకీయాలు, సోషల్ మీడియా వాదనలు, సమాజంలోని అశాంతికి ఈ ఒక్క వాక్యం అద్దం పడుతోంది.

    ధీమా వెనుక దాగున్న అజ్ఞానం

    సాధారణంగా గట్టిగా మాట్లాడే వారిని, ఏ విషయంలోనైనా వెనకడుగు వేయని వారిని మనం 'నాయకులు' అని భ్రమపడుతుంటాం. కానీ, రస్సెల్ దృష్టిలో అది నాయకత్వ లక్షణం కాదు, ఒక ప్రమాదకరమైన బలహీనత. ఒక వ్యక్తికి ఒక అంశంపై అవగాహన ఎంత తక్కువగా ఉంటే, వారు అంత ధీమాగా ఉంటారు. దీన్నే ఆధునిక మనస్తత్వ శాస్త్రంలో కూడా మనం చూస్తుంటాం. క్లిష్టమైన సమస్యలను కూడా అతి సులువుగా పరిష్కరించేయవచ్చు అని మూర్ఖులు నమ్ముతారు. కానీ ఆ సమస్య వెనుక ఉన్న వేలాది కోణాలను చూసే జ్ఞాని మాత్రం.. "నేను తీసుకునే నిర్ణయం సరైనదేనా?" అని ఆలోచనలో పడతాడు.

    ఈ సందేహమే మేధావులను వెనక్కి నెడుతుంటే, ఎటువంటి ఆలోచన లేని ఛాందసవాదులు మాత్రం సమాజాన్ని తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకుంటున్నారు. ఫలితంగా, ప్రపంచం తప్పుడు వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఏర్పడుతోంది.

    రస్సెల్ ఈ మాట ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది?

    బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్ బ్రిటన్‌కు చెందిన తత్వవేత్త. సామాజిక విశ్లేషకుడు. ఆయన రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలను కళ్లారా చూశారు. నియంతల అహంకారం, తామే సరైనవారమనే అతివిశ్వాసం కోట్లాది మంది ప్రాణాలను ఎలా బలితీసుకుందో గమనించారు. ఫాసిజం వంటి ప్రమాదకరమైన భావజాలాలు మేధావుల మౌనం వల్లే బలపడతాయని ఆయన హెచ్చరించారు.

    రస్సెల్ తన జీవితంలో ఎన్నోసార్లు తన పాత అభిప్రాయాలను మార్చుకున్నారు. కొత్త విషయాలు తెలిసినప్పుడు పాత ఆలోచనలను వదిలేయడమే నిజమైన జ్ఞానానికి సంకేతమని ఆయన నమ్మేవారు. కానీ సమాజం మాత్రం.. మాటే మార్చని మొండివాడిని నమ్ముతుంది, నిత్యం నేర్చుకుంటూ మారే జ్ఞానిని అనుమానిస్తుంది.

    తెలివితేటలు - ప్రేమ: పరిష్కారం ఇదేనా?

    రస్సెల్ మరో సందర్భంలో ఒక గొప్ప మాట చెప్పారు: "మంచి జీవితం అనేది ప్రేమతో ప్రేరణ పొంది, జ్ఞానంతో నడవాలి."

    జ్ఞానం ఉండి ప్రేమ లేకపోతే అది చల్లని క్రూరత్వానికి దారితీస్తుంది. ప్రేమ ఉండి జ్ఞానం లేకపోతే అది అమాయకమైన విధ్వంసానికి కారణమవుతుంది. ఈ రెండింటి కలయికే నేటి ప్రపంచానికి అవసరం. మేధావులు కేవలం సందేహించడమే కాకుండా, సరైన దిశలో కార్యోన్ముఖులు కావాల్సిన సమయం ఇది.

    మన జీవితానికి ఇది ఎలా వర్తిస్తుంది?

    అతి విశ్వాసాన్ని అనుమానించండి: మీ అభిప్రాయంపై మీకు అమితమైన నమ్మకం కలిగినప్పుడు, ఒక్కక్షణం ఆగి ఆలోచించండి. "నేను పొరపడుతున్నానా?" అని ప్రశ్నించుకోవడం జ్ఞానానికి మొదటి మెట్టు.

    నాయకులను ఎంచుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త: ప్రతిదానికీ "నేను పరిష్కరిస్తా" అని అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించే వారి కంటే, వాస్తవాలను, సవాళ్లను వివరించే వారిని నమ్మండి.

    సందేహం బలహీనత కాదు: మీరు ఒక విషయంపై నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నారంటే, మీరు మేధోపరంగా ఆలోచిస్తున్నారని అర్థం. అయితే, ఆ సందేహమే మిమ్మల్ని స్తంభించిపోయేలా చేయకూడదు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్ ఏ రంగానికి చెందినవారు?

    బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్ బ్రిటీష్ గణిత శాస్త్రవేత్త, తత్వవేత్త, సామాజిక విశ్లేషకుడు. ఆయన 1950లో సాహిత్యంలో నోబెల్ బహుమతిని పొందారు.

    2. జ్ఞానులు ఎందుకు ఎప్పుడూ సందేహంలో ఉంటారు?

    జ్ఞానులకు ఒక విషయం గురించి లోతైన అవగాహన ఉంటుంది. ఏ అంశమైనా క్లిష్టంగా ఉంటుందని, దాని వెనుక అనేక కారణాలు ఉంటాయని వారు గుర్తిస్తారు. అందుకే వారు ఏదైనా విషయాన్ని స్థిరంగా చెప్పే ముందు అన్ని కోణాల్లో ఆలోచించి సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తారు.

    3. ఛాందసవాదుల ధీమా సమాజానికి ఎలా నష్టం కలిగిస్తుంది?

    ఛాందసవాదులు లేదా మూర్ఖులు తమ ఆలోచనలే సరైనవని గుడ్డిగా నమ్ముతారు. ఇది తీవ్రవాదానికి, నియంతృత్వానికి, సమాజంలో విభజనలకు దారితీస్తుంది. దీనివల్ల చర్చలకు తావుండదు, కేవలం ఘర్షణలే మిగులుతాయి.

