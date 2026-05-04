    Quote of the Day: జ్ఞానం ప్రమాదకరం కాకూడదంటే.. కన్ఫ్యూషియస్ చెప్పిన ఈ రహస్యం తెలుసుకోవాల్సిందే

    Quote of the Day: చదువుకు ‘ఆలోచన’ తోడవకపోతే అది వృథా.. అలాగే సరైన జ్ఞానం లేకుండా ‘ఆలోచించడం’ ప్రమాదకరమని సుమారు 2500 ఏళ్ల క్రితమే చైనా తత్వవేత్త కన్ఫ్యూషియస్ హెచ్చరించారు. నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో, ముఖ్యంగా సమాచార విస్ఫోటనం జరుగుతున్న డిజిటల్ యుగంలో ఈ మాటలు అక్షర సత్యాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. 

    Published on: May 04, 2026 7:17 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    చదువు - ఆలోచన.. ఈ రెండింటి మధ్య సమతుల్యత లేకపోతే మనిషి వృద్ధి సాధ్యం కాదు. కన్ఫ్యూషియస్ చెప్పిన మౌలిక సూత్రం నేటి కార్పొరేట్ ప్రపంచానికి, విద్యార్థులకు ఎలా దిక్సూచిగా మారుతుందో ఈ ప్రత్యేక కథనం.

    జ్ఞానం ప్రమాదకరం కాకూడదంటే.. కన్ఫ్యూషియస్ చెప్పిన ఈ రహస్యం తెలుసుకోవాల్సిందే

    చదువుకు విశ్లేషణ తోడవాలి

    "ఆలోచన లేకుండా చదవడం వృథా ప్రయాస; సరైన జ్ఞానం లేకుండా ఆలోచించడం ప్రమాదకరం" — ఇది కన్ఫ్యూషియస్ తన ‘అనలెక్ట్స్’ గ్రంథంలో పేర్కొన్న అత్యంత శక్తిమంతమైన వాక్యం.

    క్రీస్తు పూర్వం 551-479 మధ్య కాలంలో జీవించిన ఈ గొప్ప తత్వవేత్త, విద్యకు విశ్లేషణను జోడించాలని ఆనాడే చెప్పారు. నేడు మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి భారీగా సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నాం. కానీ, ఆ చదివిన అంశంపై మనసారా ఆలోచించకపోతే, అది మెదడులో ఒక మూలన పడి ఉండే పనికిరాని డేటా మాత్రమే అవుతుంది. నేర్చుకున్న విషయాన్ని మన జీవితానికి లేదా పనికి ఎలా అన్వయించుకోవాలో ఆలోచించనప్పుడు, ఆ చదువు కోసం పెట్టిన శ్రమ అంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరే అవుతుందని కన్ఫ్యూషియస్ అభిప్రాయపడ్డారు.

    అరకొర జ్ఞానంతో ఆలోచనలు వద్దు

    రెండవ అంశం మరింత కీలకమైంది. వాస్తవాలు తెలియకుండా, లోతైన అవగాహన లేకుండా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లేదా అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడం ‘ప్రమాదకరం’ (Perilous). నేడు సోషల్ మీడియాలో మనం చూస్తున్న అతిపెద్ద సమస్య ఇదే. వాస్తవాలను సరిచూసుకోకుండా, విషయ పరిజ్ఞానం లేకుండా చేసే విశ్లేషణలు సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తాయి. సరైన పునాది లేని ఆలోచన ఒక ఊహ మాత్రమే అవుతుంది తప్ప, అది పరిష్కారం కాలేదు. ఇది వ్యక్తిగత కెరీర్‌లో కూడా తప్పుడు నిర్ణయాలకు దారితీసి భారీ నష్టాలను మిగిలిస్తుంది.

    నేటి డిజిటల్ యుగానికి ఈ సూత్రం ఎలా వర్తిస్తుంది?

    ప్రస్తుతం మనమంతా ‘ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్‌లోడ్’ కాలంలో ఉన్నాం. నిరంతరం వీడియోలు చూడటం, ఆర్టికల్స్ చదవడం చేస్తున్నాం. కానీ అందులో ఎంతవరకు అర్థం చేసుకుంటున్నామన్నదే ప్రశ్న. జ్ఞానం అనేది ముడి సరుకు అయితే, ఆలోచన అనేది దానికి ఒక రూపాన్ని ఇచ్చే పనిముట్టు. ఈ రెండూ కలిసినప్పుడే అది పరిపూర్ణమైన ‘వివేకం’గా మారుతుంది. త్వరగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనే ఆరాటంలో, లోతైన అధ్యయనం మరుగున పడిపోతోంది. కన్ఫ్యూషియస్ మాటలు మనల్ని ఒక్క క్షణం ఆగి, విశ్లేషించుకోమని హెచ్చరిస్తున్నాయి.

    ఆచరణలో పెట్టడం ఎలా?

    ఈ ప్రాచీన వివేకాన్ని మన దైనందిన జీవితంలో అమలు చేయడానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి:

    సమయం కేటాయించండి: ఏదైనా కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకున్నాక లేదా మీటింగ్‌లో పాల్గొన్నాక, కనీసం 20 నిమిషాల పాటు దానిపై ఆలోచించండి. ఆ సమాచారం వల్ల మీరు మార్చుకోవాల్సిన విషయాలేంటో నోట్ చేసుకోండి.

    వాస్తవాలను సరిచూసుకోండి: ఏదైనా బలమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసే ముందు, దానికి తగిన ఆధారాలు ఉన్నాయా లేదా కనీసం ఒక విశ్వసనీయమైన మూలం నుంచి దాన్ని ధృవీకరించుకున్నామా అనేది చెక్ చేసుకోండి.

    ప్రశ్నించడం అలవాటు చేసుకోండి: చర్చల సమయంలో "మనకు తెలిసిన వాస్తవాలు ఏమిటి? మన ఊహలు ఏమిటి?" అని ప్రశ్నించుకోవడం ద్వారా తప్పులను నివారించవచ్చు.

    సమతుల్యత పాటించండి: కేవలం సమాచారాన్ని కన్జ్యూమ్ చేయడం కాకుండా, ఆ నేర్చుకున్న స్కిల్స్ మీ జీవితాన్ని ఎలా మెరుగుపరుస్తాయో ఆలోచించడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. కన్ఫ్యూషియస్ సూక్తి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి?

    జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం (Learning), దాని గురించి లోతుగా ఆలోచించడం (Thinking) రెండూ సమాంతరంగా సాగాలని ఆయన చెప్పారు. ఈ రెండింటిలో ఏది లోపించినా అది వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు ఆటంకంగా మారుతుంది.

    2. "ఆలోచన లేని చదువు వృథా" అంటే ఏమిటి?

    మనం పుస్తకాలు చదివినప్పుడు లేదా శిక్షణ పొందినప్పుడు, ఆ సమాచారాన్ని మన మేధస్సుతో విశ్లేషించకపోతే అది కేవలం గుర్తు పెట్టుకున్న డేటాగానే ఉండిపోతుంది. దాని వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదని దీని అర్థం.

    3. నేటి సోషల్ మీడియా కాలంలో ఈ సూక్తి ఎందుకు ముఖ్యం?

    చాలామంది పూర్తి విషయ పరిజ్ఞానం లేకుండానే సోషల్ మీడియాలో అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తుంటారు. దీన్నే కన్ఫ్యూషియస్ "జ్ఞానం లేని ఆలోచన ప్రమాదకరం" అన్నారు. ఇది తప్పుడు సమాచార వ్యాప్తికి కారణమవుతుంది.

    4. కన్ఫ్యూషియస్ ఎవరు?

    కన్ఫ్యూషియస్ (Kongzi) చైనాకు చెందిన గొప్ప తత్వవేత్త, విద్యావేత్త. సామాజిక విలువలు, నైతికత, విద్యపై ఆయన చేసిన బోధనలు ఆసియా సంస్కృతిపై చెరగని ముద్ర వేశాయి.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

