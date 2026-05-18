కత్తి/కత్తెర నేరుగా వేరేవారి చేతికి ఇవ్వొద్దని ఎందుకు అంటారు? మీరు ఈ పొరపాటు చేస్తున్నారా?
కొన్ని నమ్మకాల ప్రకారం కత్తెరలు లేదా కత్తులను చేతిలో పెట్టుకుని వేరవారికి ఇవ్వడం నిషిద్ధం. అలా చేయడం మంచిది కాదని పెద్దలు చెబుతుంటారు.
హిందూ మతంలో మానవ జీవితానికి సంబంధించిన అనేక నియమాలు, నమ్మకాలు ఉన్నాయి. అవి చాలా కాలంగా మన ఇళ్లలో వాడుకలో ఉన్నాయి. వాటి వెనక సైన్స్ కూడా ఉంది. కత్తెర లేదా కత్తిని ఎవరికీ నేరుగా చేతికి అందించే తప్పు ఎప్పుడూ చేయకూడదని పెద్దలు చెప్పడం మీరు ఎల్లప్పుడూ వినే ఉంటారు. అలా చేయడం సంబంధాలను దెబ్బతీయడమే కాకుండా.. ప్రమాదాలు కలిగించే అనేక సమస్యలకు దారితీస్తుంది.
కత్తెర లేదా కత్తిని బల్ల మీద లేదా నేల మీద పెట్టి.. ఆ తర్వాత ఎదుటి వ్యక్తిని తీసుకో అని చెప్పాలని పెద్దలు అంటుంటారు. కానీ కత్తెర లేదా కత్తిని నేరుగా ఎవరికైనా ఇవ్వడం ఎందుకు నిషిద్ధమో తెలుసా?
కత్తెరలు లేదా కత్తులను నేరుగా ఒకరి చేతికి ఇవ్వకపోవడానికి మతపరమైన, భద్రతాపరమైన కారణాలు రెండూ ఉన్నాయి. మత విశ్వాసాల ప్రకారం.. పదునైన వస్తువును నేరుగా చేతికి ఇవ్వడం వల్ల సంబంధాలు చెడిపోయి, మనస్పర్థలు ఏర్పడవచ్చు. ఇది పరస్పర ప్రేమ, సామరస్యానికి అశుభంగా పరిగణిస్తారు.
భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కూడా ఈ నియమం అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా చెప్పుకోవాలి. అనుకోని గాయాలను నివారించడానికి ఈ జాగ్రత్త తీసుకుంటారు. అంతేకాకుండా.. మానవ స్వభావం, పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే, ఈ పద్ధతి భద్రతకు సరైనదిగా పరిగణించరు. అందుకే మర్యాద, భద్రత రెండింటినీ పాటించడానికి పదునైన వస్తువులను ఎల్లప్పుడూ కింద పెట్టడం ద్వారా లేదా ఇతర పద్ధతులను ఉపయోగించడం ద్వారా వేరేవారికి అందేలా చేయాలి.
కత్తెర లేదా కత్తిని నేరుగా ఎవరి చేతిలోనైనా పెట్టడం వలన కలహాలు, అపార్థాలు ఏర్పడతాయని, అలాగే సంబంధాలలో దూరం పెరుగుతుందని నమ్ముతారు. అందువల్ల కత్తెర లేదా కత్తిని నేరుగా ఎవరి చేతిలోనైనా పెట్టడాన్ని పెద్దలు ఆపుతుంటారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మేకులు, పదునైన వస్తువులు ప్రతికూల శక్తిని వెలువరిస్తాయి. అందువల్ల కత్తెర లేదా కత్తిని నేరుగా ఇతరుల చేతిలో పెట్టకుండా ఉండాలి.
గమనిక : ఇది కేవలం నమ్మకాల మీద ఆధారపడిన కథనం. ఇంటర్నెట్లో దొరికిన సమాచారం ఆధారం ఆర్టికల్ ఇచ్చాం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.
