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    ఆర్థిక సమస్యలు తొలగాలంటే తాబేలు ఉంగరం ధరించండి.. కానీ ఈ నియమాలు తప్పనిసరి!

    తాబేలు రింగ్ ప్రయోజనాలు: ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం, తాబేలు ఉంగరాన్ని ధరించడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఇది సరిగ్గా ధరించినట్లయితే మాత్రమే ఇది పనిచేస్తుంది.  

    Published on: Jul 02, 2026 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జీవితంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు, మానసిక ఆందోళనలతో సతమతమవుతున్నారా? ఫెంగ్ షుయీ శాస్త్రం ప్రకారం, చిన్న చిన్న మార్పులు మీ అదృష్టాన్ని ఎలా మలుపు తిప్పుతాయో తెలుసుకోండి. ముఖ్యంగా 'తాబేలు ఉంగరం' ధరించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలపై ప్రత్యేక కథనం.

    ఆర్థిక సమస్యలు తొలగాలంటే తాబేలు ఉంగరం ధరించండి.. కానీ ఈ నియమాలు తప్పనిసరి!
    ఆర్థిక సమస్యలు తొలగాలంటే తాబేలు ఉంగరం ధరించండి.. కానీ ఈ నియమాలు తప్పనిసరి!

    సౌభాగ్యానికి ప్రతీక.. తాబేలు ఉంగరం

    చాలామంది తమ అదృష్టాన్ని పెంచుకోవడానికి రకరకాల రత్నాలు, ఉంగరాలు ధరిస్తుంటారు. ఫెంగ్ షుయ్ శాస్త్రంలో తాబేలుకు అత్యంత పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. ఇది దీర్ఘాయువుకు, సుఖశాంతులకు, ఆర్థిక స్థిరత్వానికి చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ఉంగరాన్ని ధరించడం ద్వారా మన చుట్టూ ఉండే ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి, సానుకూల తరంగాలు ప్రసరిస్తాయని నమ్మకం. అయితే, ఏదైనా ఒక పరిహారాన్ని ఆచరించేటప్పుడు దాన్ని సరైన పద్ధతిలో పాటించడం చాలా ముఖ్యం.

    ఈ ఉంగరం ధరిస్తే కలిగే అద్భుతమైన లాభాలు

    తాబేలు ఉంగరం ధరించడం కేవలం ఫ్యాషన్ మాత్రమే కాదు, దీని వెనుక బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి:

    ఆర్థిక స్థిరత్వం: మీ జీవితంలో ఆర్థిక ఒడిదుడుకులు తొలగిపోయి, సంపద వృద్ధి చెందుతుంది.

    కెరీర్ ఎదుగుదల: ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఆటంకాలు తొలిగి, పురోగతి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొత్త అవకాశాలు దరి చేరుతాయి.

    మానసిక ప్రశాంతత: అనవసరమైన ఆలోచనలు, భయాల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మనస్సు ప్రశాంతంగా, స్థిరంగా మారుతుంది.

    ఆత్మవిశ్వాసం: ప్రతికూల ఆలోచనలను పారద్రోలి, మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.

    అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి: ఏదైనా పనిని మొదలుపెట్టినప్పుడు వచ్చే ఆటంకాలు, ఇబ్బందులు క్రమంగా దూరమవుతాయి.

    ఏ లోహంతో చేసిన ఉంగరం ఉత్తమం?

    అన్ని లోహాలు అందరికీ సెట్ కాకపోవచ్చు. ఫెంగ్ షుయీ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇత్తడి, వెండి లేదా పంచలోహాలతో చేసిన ఉంగరాలు అత్యంత శక్తివంతమైనవి:

    ఇత్తడి: సుఖసంతోషాలను, సంపదను పెంచడంలో ఇది కీలకం.

    వెండి: మానసిక ప్రశాంతతను చేకూర్చడంలో, ఉద్వేగాలను అదుపులో ఉంచడంలో వెండి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

    పంచలోహాలు: అన్ని రకాల గ్రహ శక్తులను సమతుల్యం చేయడంలో పంచలోహాల ఉంగరం దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది.

    ధరించేటప్పుడు పాటించాల్సిన నియమాలు

    శాస్త్రబద్ధంగా ఫలితం పొందాలంటే ఈ సూచనలను తప్పక పాటించాలి:

    "తాబేలు ఉంగరాన్ని ఎల్లప్పుడూ కుడి చేతికి మాత్రమే ధరించాలి. ఉంగరం వేలు లేదా మధ్య వేలుకు ధరించడం అత్యంత శుభప్రదం," అని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    మొదటగా, ఉంగరాన్ని కొన్న తర్వాత గంగాజలంతో లేదా స్వచ్ఛమైన నీటితో శుద్ధి చేయాలి.

    ఉదయాన్నే స్నానం ఆచరించిన తర్వాత భక్తితో ధరించడం ఉత్తమం.

    ఎప్పటికప్పుడు ఉంగరం మెరుస్తూ ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆర్థిక సమస్యలు తొలగాలంటే తాబేలు ఉంగరం ధరించండి.. కానీ ఈ నియమాలు తప్పనిసరి!
    Home/Rasi Phalalu/ఆర్థిక సమస్యలు తొలగాలంటే తాబేలు ఉంగరం ధరించండి.. కానీ ఈ నియమాలు తప్పనిసరి!
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