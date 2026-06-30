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    July Planets Transit: జూలై నెలలో శని, శుక్ర, సూర్య, బుధ గ్రహాల మార్పులతో సవాళ్లు.. ఈ 6 రాశులు జాగ్రత్త!

    శని, శుక్రుడు, సూర్యుడు, బుధుడు వంటి ప్రధాన గ్రహాల సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది. ముఖ్యంగా మేషం, సింహం, వృశ్చికం, ధనుస్సు, కుంభం, మీనం రాశుల వారు ఆర్థిక వ్యవహారాలు, ఉద్యోగం, వ్యాపారం విషయంలో అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

    Published on: Jun 30, 2026 2:01 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జూలై నెలలో గ్రహాల సంచారం, రాశుల మార్పుల వల్ల కొన్ని రాశులపై ప్రతికూల ప్రభావం పడనుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ కలహాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఈ రాశుల వారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ విశ్లేషించారు.

    July Planets Transit: జూలై నెలలో శని, శుక్ర, సూర్య, బుధ గ్రహాల మార్పులతో సవాళ్లు.. ఈ 6 రాశులు జాగ్రత్త!
    July Planets Transit: జూలై నెలలో శని, శుక్ర, సూర్య, బుధ గ్రహాల మార్పులతో సవాళ్లు.. ఈ 6 రాశులు జాగ్రత్త!

    గ్రహాల కదలికలు.. మీ జీవితంపై ప్రభావం

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఒక నెలలో జరిగే గ్రహాల సంచారం ఆయా రాశుల వారి జాతకాలను గణనీయంగా మారుస్తాయి. జూలై 2026లో శని, శుక్ర, సూర్యుడు, బుధ గ్రహాలు తమ స్థానాలను లేదా గతులను మార్చుకుంటున్నాయి. ఈ పరిణామాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. కొంతమందికి అదృష్టం తలుపు తడితే, మరికొందరికి సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నెలలో గ్రహాల గమనంలో కీలకమైన మార్పులు ఉన్నాయి:

    జూలై 2: శని నక్షత్ర పద గోచారం

    జూలై 4: సింహ రాశిలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం

    జూలై 16: కర్కాటక రాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం

    జూలై 24: బుధ ప్రత్యక్ష సంచారము

    జూలై 27: శని తిరోగమనం

    ఈ రాశుల వారు ఎందుకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?

    పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ ప్రకారం, జూలై నెలలో మేషం, సింహం, వృశ్చికం, ధనుస్సు, కుంభం మరియు మీనం రాశుల వారు తమ దైనందిన జీవితంలో అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఈ రాశులకు సంబంధించి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా కొన్ని ఒడిదుడుకులు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

    ఆర్థిక ఇబ్బందులు: ఆదాయం కంటే అనవసరపు ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది మీ నెలవారీ బడ్జెట్‌ను దెబ్బతీస్తుంది.

    వృత్తిపరమైన ఒత్తిడి: కెరీర్‌లో ఎంతో కష్టపడినా ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోవడం వల్ల అసహనం కలగవచ్చు. కార్యాలయాల్లో సీనియర్లతో వాదనలకు దిగకుండా ఉండటమే క్షేమం.

    వ్యాపార రంగం: వ్యాపారస్తులకు మందగమనం ఉండవచ్చు. ఎవరి మాటలో విని కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టకండి, ప్రస్తుతానికి వేచి చూసే ధోరణి మంచిది.

    కుటుంబ సంబంధాలు: చిన్న చిన్న పొరపాట్లు పెద్ద గొడవలకు దారితీయవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి.

    ఆరోగ్యం, వాహనాలు: ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. చిన్నపాటి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, వాహనం నడిపేటప్పుడు ఏకాగ్రత ముఖ్యం.

    ప్రతికూలతలను తగ్గించుకునే మార్గాలు

    గ్రహాల ప్రతికూల ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవడానికి శాస్త్రం కొన్ని పరిహారాలను సూచించింది. మీ రాశిని బట్టి వీటిని పాటిస్తే మనశ్శాంతి లభిస్తుంది:

    మేష, వృశ్చిక రాశులు: ఆంజనేయ స్వామిని ఆరాధించండి. మంగళ, శనివారాల్లో 108 సార్లు హనుమాన్ చాలీసా పఠించండి.

    సింహ రాశి: ప్రతిరోజూ ఉదయం సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం శ్రేయస్కరం.

    ధనుస్సు, మీన రాశులు: గురువారం వ్రతం ఆచరించి, విష్ణుమూర్తిని పూజించండి. వీలైతే అరటి చెట్టుకు పూజ చేయండి.

    కుంభ రాశి: శనిదేవుని ఆరాధన ఉత్తమం. ప్రతి శనివారం పీపల్ (రావి) చెట్టు కింద దీపం వెలిగించండి.

    జ్యోతిష్యశాస్త్రం కేవలం సూచనలు మాత్రమే ఇస్తుంది. దైవప్రార్థనతో పాటు, మీ తెలివితేటలు, కష్టపడే తత్వాన్ని జోడించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఏ సమస్యలనైనా అధిగమించవచ్చు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/July Planets Transit: జూలై నెలలో శని, శుక్ర, సూర్య, బుధ గ్రహాల మార్పులతో సవాళ్లు.. ఈ 6 రాశులు జాగ్రత్త!
    Home/Rasi Phalalu/July Planets Transit: జూలై నెలలో శని, శుక్ర, సూర్య, బుధ గ్రహాల మార్పులతో సవాళ్లు.. ఈ 6 రాశులు జాగ్రత్త!
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