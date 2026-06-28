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    జూలైలో శని తిరోగమనం - 3 రాశుల వారికి అదృష్టం, వారికి మాత్రం కష్టాలు!

    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో అత్యంత కీలకమైన శని దేవుడి తిరోగమన (వక్ర) గమనం జూలై 27, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. మొత్తం 138 రోజుల పాటు సాగే ఈ తిరోగమన కాలం ఏయే రాశుల వారికి యోగిస్తుంది.

    Published on: Jun 28, 2026 12:21 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, नई दिल्ली
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    భారతీయ జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల నడక, వాటి స్థాన చలనాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ముఖ్యంగా నవగ్రహాలలో న్యాయధికారిగా, కర్మఫల ప్రదాతగా పిలవబడే శని దేవుడి కదలికలలో వచ్చే మార్పులు మానవ జీవితాలపై అత్యంత బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. గ్రహాలన్నింటిలోకి మందగమనుడైన శని భగవానుడు త్వరలోనే తన నడకను మార్చుకుని తిరోగమనం (వక్రీ చెందడం) కాబోతున్నాడు.

    శని తిరోగమనం 2026
    శని తిరోగమనం 2026

    శని దేవుడి ఈ వక్ర గమనం మొత్తం 12 రాశుల వారి జీవితాల్లో భిన్నమైన, విలక్షణమైన మార్పులను తీసుకువస్తుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ కాలం కొందరికి ఊహించని పురోగతిని, ఆర్థిక లాభాలను తెచ్చిపెడితే.. మరికొందరికి సహనానికి, కఠిన శ్రమకు పరీక్షా సమయంగా మారనుంది.

    138 రోజుల పాటు శని వక్ర గమనం

    వైదిక పంచాంగ గణాంకాల ప్రకారం…. శని దేవుడు 2026 జూలై 27వ తేదీన మీనరాశిలో తిరోగమనం చెందబోతున్నాడు. అంటే వెనక్కి నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తాడు. ఈ తిరోగమన నడక అదే రాశిలో కొన్ని నెలల పాటు సాగి, తిరిగి 2026 డిసెంబర్ 11వ తేదీన మార్గి (సంతృప్తికరమైన సూటి నడక) అవుతాడు. దీని ప్రకారం శని దేవుడు మొత్తం 138 రోజుల పాటు వక్రీ స్థితిలోనే సంచరించనున్నాడు. జ్యోతిష్య పరిభాషలో శని యొక్క తిరోగమన స్థితిని మనుషుల పూర్వ కర్మలను, ప్రస్తుత పనులను లెక్కించే సమయంగా పరిగణిస్తారు.

    శని వక్ర గమనంలో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి తన గత నిర్ణయాలను పునఃసమీక్షించుకోవడానికి, అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేసుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ 138 రోజుల్లో ఏ విషయాల్లోనూ తొందరపాటు పనికిరాదు. కఠినమైన క్రమశిక్షణను పాటించడం, ఎంతటి సవాలు ఎదురైనా సహనంతో ముందడుగు వేయడం చాలా ముఖ్యం. చాలా కాలంగా కోర్టు కేసులు లేదా ఇతర కారణాల వల్ల నిలిచిపోయిన పనులు ఈ కాలంలో పూర్తి కావడానికి ఆస్కారం ఉంది. అలాగే కొందరికి వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో కొత్త బాధ్యతలు కూడా తోడవుతాయి.

    ఈ 3 రాశుల వారికి అఖండ లాభాలు

    శని దేవుడి తిరోగమన నడక వల్ల కింద పేర్కొన్న మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది…

    • కర్కాటక రాశి : ఈ రాశి వారికి కెరీర్ మరియు వ్యాపార రంగాలలో సరికొత్త, లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఆశించిన దానికంటే మంచి సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే ఎంతో మెరుగవుతుంది. అయితే, చేతికి డబ్బు వస్తున్న సమయంలో ఖర్చులపై గట్టి నియంత్రణ కలిగి ఉండటం అత్యవసరం.
    • వృశ్చిక రాశి : మీరు చాలా కాలంగా అనుకుంటున్న కొత్త ప్రణాళికలు, ప్రాజెక్టులపై పని ప్రారంభించడానికి ఈ సమయం అనుకూలం. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు తీసుకునే పెట్టుబడి నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో భారీ ప్రయోజనాలను ఇస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ లేదా జీతాల పెంపు వంటి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
    • మకర రాశి : శని దేవుడి తిరోగమన కదలిక మకర రాశి ప్రజలకు ఎంతో మేలు చేకూరుస్తుంది. మీ కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన పురోభివృద్ధికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆఫీసులో సీనియర్ అధికారులు, సహోద్యోగుల నుండి పూర్తి మద్దతు ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే బాగా బలపడే సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

    ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి!

    శని వక్ర ప్రభావం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి వీరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి…

    • మేష రాశి : మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఊహించని ఆటంకాలు, ఆలస్యం ఎదురుకావచ్చు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల భారీగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ 138 రోజుల్లో ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం, బాగా ఆలోచించడం చాలా మంచిది.
    • మిథున రాశి : ఈ కాలంలో మీకు అనవసర ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కార్యాలయంలో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత దెబ్బతింటుంది. ప్రస్తుతానికి కెరీర్ మార్పులు లేదా ఉద్యోగాలు మారాలనే హడావిడి నిర్ణయాలను వాయిదా వేయడం శ్రేయస్కరం. డబ్బు విషయంలో ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవద్దు.
    • మీన రాశి : శని దేవుడు మీన రాశిలోనే తిరోగమనం చెందుతుండటం వల్ల ఈ రాశి వారు దీని ప్రభావాన్ని అత్యంత ఎక్కువగా, నేరుగా అనుభవిస్తారు. మానసిక ఒత్తిడి మరియు ఆందోళనలు పెరుగుతాయి. మీరు అనుకున్న పనులన్నీ ఊహించిన దానికంటే అత్యంత నెమ్మదిగా సాగుతాయి. ఈ కఠిన సమయంలో ఓపికను, సహనాన్ని కోల్పోకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/జూలైలో శని తిరోగమనం - 3 రాశుల వారికి అదృష్టం, వారికి మాత్రం కష్టాలు!
    Home/Rasi Phalalu/జూలైలో శని తిరోగమనం - 3 రాశుల వారికి అదృష్టం, వారికి మాత్రం కష్టాలు!
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