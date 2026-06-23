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    బుధ వక్రగమనం 2026: జూన్ 29 నుండి ఆర్థిక, కెరీర్ సమస్యలకు ఈ రాశులు సిద్ధంగా ఉండాలి!

    జూన్ 29 నుంచి జూలై 24, 2026 వరకు బుధుడు వక్రగమనంలో ఉండనున్నాడు. బుధుడు బుద్ధి, సంభాషణ, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాలకు కారక గ్రహంగా భావించబడతాడు. ఈ కాలంలో అన్ని రాశులపై ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, మిథునం, కర్కాటకం, కన్యా, వృశ్చికం, మీనం రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    Published on: Jun 23, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల గమనంలో మార్పులు మానవ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా బుధుడి వక్రగమనం కమ్యూనికేషన్, వ్యాపార లావాదేవీలపై పెనుమార్పులు తెస్తుంది. జూన్ 29 నుంచి దాదాపు 25 రోజుల పాటు ఏ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    బుధ వక్రగమనం 2026: జూన్ 29 నుండి ఆర్థిక, కెరీర్ సమస్యలకు ఈ రాశులు సిద్ధంగా ఉండాలి!
    బుధ వక్రగమనం 2026: జూన్ 29 నుండి ఆర్థిక, కెరీర్ సమస్యలకు ఈ రాశులు సిద్ధంగా ఉండాలి!

    బుధ వక్రగమనం అంటే ఏమిటి?

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడిని బుద్ధికి, వాక్చాతుర్యానికి, వ్యాపారానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. సాధారణంగా బుధుడు తన వేగాన్ని తగ్గించుకుని వెనక్కి వెళ్తున్నట్లుగా కనిపించడాన్నే ‘వక్రగమనం’ అంటారు. జూన్ 29, 2026 సోమవారం నుంచి ప్రారంభమై, జూలై 24 వరకు బుధుడు వక్ర స్థితిలో ఉంటాడు. ఈ 25 రోజుల కాలం అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ, ఐదు రాశుల వారికి మాత్రం గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు. ఈ సమయంలో ఆయా రాశుల వారు ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా ఆచితూచి అడుగు వేయడం మంచిది.

    ఈ రాశుల వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి

    గ్రహాల ప్రతికూల ప్రభావం వల్ల ఈ కింది రాశుల వారు ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవచ్చు:

    మిథున రాశి: బుధుడు మీ రాశ్యాధిపతి కావడంతో, ఈ వక్రగమనం మీపై అధిక ప్రభావం చూపుతుంది. ఆదాయానికి, వ్యయానికి మధ్య సమతుల్యత దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో అనవసర గొడవలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా ఎమోషనల్ అయి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.

    కర్కాటక రాశి: కెరీర్‌లో ఊహించని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు గందరగోళానికి గురవుతారు. మానసిక ప్రశాంతత లోపించడం, ప్రేమ సంబంధాల్లో మనస్పర్థలు రావడం వంటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.

    కన్యా రాశి: ఆఫీసులో పై అధికారులతో వాదనలకు దిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వద్దు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులతో డబ్బు పరంగా డీల్స్ వద్దు.

    వృశ్చిక రాశి: ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్న వారికి ఆలస్యం తప్పదు. కోర్టు కేసులు లేదా చట్టపరమైన చిక్కుల్లో పడే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆవేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు మీకే నష్టం కలిగిస్తాయి.

    మీన రాశి: ఈ సమయంలో పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. రిస్క్ తీసుకుంటే నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. అనవసర ఖర్చుల వల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరగవచ్చు.

    బుధుడి ప్రభావం తగ్గించుకోవడానికి మార్గాలు

    జ్యోతిష్య నిపుణుల సూచన మేరకు, ఈ కష్టకాలంలో ఉపశమనం కోసం కొన్ని పరిహారాలు పాటించవచ్చు:

    మంత్ర జపం:

    ప్రతిరోజూ ఉదయం 'ఓం బుం బుధాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.

    దాన ధర్మాలు:

    ప్రతి బుధవారం పేదలకు లేదా బ్రాహ్మణులకు పెసరపప్పు, పచ్చని కూరగాయలు లేదా ఆకుపచ్చని దుస్తులను దానం చేయండి.

    పక్షులకు సేవ:

    పక్షులకు గింజలు వేయడం వల్ల బుధుడి దోషాలు తగ్గుతాయి.

    ఆత్మ నియంత్రణ:

    మీ మాటపై, కోపంపై అదుపు కలిగి ఉండండి. వీలైనంత వరకు మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి.

    వాస్తు జాగ్రత్త:

    ఇంటికి ఉత్తర దిశను ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచండి.

    ఈ కాలంలో గ్రహాల సంచారం వల్ల కలిగే ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవడానికి ధైర్యంగా ఉండటం, సమయానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/బుధ వక్రగమనం 2026: జూన్ 29 నుండి ఆర్థిక, కెరీర్ సమస్యలకు ఈ రాశులు సిద్ధంగా ఉండాలి!
    Home/Rasi Phalalu/బుధ వక్రగమనం 2026: జూన్ 29 నుండి ఆర్థిక, కెరీర్ సమస్యలకు ఈ రాశులు సిద్ధంగా ఉండాలి!
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