వృషభ రాశిలోకి కుజుడు - జూన్ 21 నుంచి ఈ 3 రాశులకు డబ్బుతో పాటు అద్భుతమైన పురోగతి
నవగ్రహాలలో శౌర్యానికి, ధైర్యానికి అధిపతి అయిన అంగారకుడు (కుజుడు) జూన్ 21న వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ మార్పు వల్ల మూడు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ధనలాభం, కెరీర్లో పురోగతి లభించనున్నాయి.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఒక గ్రహం తన రాశిని మార్చినప్పుడు దాని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపైనా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే నవగ్రహాలలో శౌర్యానికి, పరాక్రమానికి, ధైర్యానికి మరియు శారీరక శక్తికి కారకుడైన అంగారక గ్రహం (కుజుడు) త్వరలో తన స్థానాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ప్రస్తుతం మేషరాశిలో ఉన్న కుజుడు, ఈ నెల జూన్ 21న శుక్రుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు.
అంగారకుడు ఈ రాశిలో ఒక నెల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు సంచరిస్తాడు. ఆ తర్వాత జూలై 28న కుజుడు మిథున రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం జాతకంలో కుజుడు బలంగా ఉంటే సదరు వ్యక్తిలో ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఈ సంచార కాలంలో అంగారకుడి శక్తిని సరైన దిశలో ఉపయోగించుకుంటే అనుకున్న లక్ష్యాలను చాలా సులభంగా చేరుకోవచ్చు. కుజుడి వృషభ రాశి ప్రవేశం వల్ల ఏ ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుందో, అలాగే కుజ దోష నివారణకు లాల్ కితాబ్లో సూచించిన అద్భుత పరిహారాలు ఏమిటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం….
మేష రాశి :
కుజుడి గోచారం వల్ల మేష రాశి వారికి ఆర్థిక పరంగా అత్యంత అనుకూలమైన సమయం ప్రారంభం కానుంది. ఈ కాలంలో మీరు ఎలాంటి ధన నష్టాన్ని లేదా ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోరు. వృత్తిపరమైన జీవితంలో కూడా సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. మీ పాత ప్రణాళికలన్నీ విజయవంతం అవుతాయి. కాబట్టి భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని సరికొత్త వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. కుటుంబ సభ్యులతో మీ సంబంధాలు మునుపటి కంటే చాలా మెరుగవుతాయి. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు.
వృషభ రాశి:
కుజుడు మీ రాశిలోనే సంచరిస్తుండటం వల్ల వృషభ రాశి వారికి అన్ని రంగాలలో లాభాలు చేకూరుతాయి. ఈ సమయంలో మీలో ఆత్మవిశ్వాసం, ఆలోచనా శక్తి అద్భుతంగా పెరుగుతాయి. దీనివల్ల ఎలాంటి కఠిన నిర్ణయాలనైనా చాలా స్పష్టంగా, ధైర్యంగా తీసుకోగలుగుతారు. కార్యాలయంలో లేదా వ్యాపారంలో మీ స్థిరత్వం మీకు పెద్ద మొత్తంలో ప్రయోజనాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు పైఅధికారుల నుండి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఇక వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి కొత్త ఒప్పందాలు (డీల్స్) కుదురుతాయి, వాటిని మీరు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
మీన రాశి :
మీన రాశి వారికి కూడా ఈ గోచార కాలం చాలా బాగుంటుంది. మీరు మాట్లాడే విధానం, మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఇతరులను ఆకట్టుకుంటాయి. పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యవహరిస్తూ, ప్రమాదాలను ముందుగానే అంచనా వేసి అడుగులు వేస్తారు. మీ తెలివితేటలకు సమాజంలో మంచి గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా జీతాల పెంపు వంటి పురోగతి సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. మీ ఖర్చులు, ఆదాయాన్ని సమతుల్యం చేసుకుంటే భారీగా లాభాలను ఆర్జించవచ్చు. వ్యక్తిగతంగా, మానసికంగా ఎంతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు.
కుజ దోష నివారణోపాయాలు….
జాతకంలో అంగారకుడి అశుభ ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవడానికి లాల్ కితాబ్లో కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిహారాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి. వీటిని ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం వేళల్లో పాటించడం వల్ల కుజుడు శాంతిస్తాడు.
- నిరుపేదలకు గోధుమలు, బెల్లాన్ని దానం చేయాలి.
- మీ వద్ద ఎల్లప్పుడూ ఒక ఎరుపు రంగు రుమాలు (హ్యాండ్కర్చిఫ్) ఉంచుకోండి.
- మీ తోబుట్టువులకు, ముఖ్యంగా తమ్ముడికి అవసరమైనప్పుడు సహాయం చేయడం వల్ల కుజుడు ప్రసన్నుడవుతాడు.
- ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే లేవగానే కొద్దిగా తేనె లేదా నీరు తాగే అలవాటు చేసుకోండి.
- ఇంటికి వచ్చే అతిథులకు భోజనం పెట్టిన తర్వాత తప్పనిసరిగా స్వీట్లు తినిపించాలి.
- మీ ఇంట్లో ఏనుగు దంతంతో చేసిన వస్తువులను అలంకరణగా ఉంచుకోవచ్చు.
- హనుమంతుడిని నిష్టతో పూజించి, స్వామివారికి ఎర్రటి కుంకుమ లేదా సింధూరాన్ని సమర్పించాలి.
- ఒకవేళ మీకు కడుపుకు సంబంధించిన అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటే, మర్రి చెట్టుకు క్రమం తప్పకుండా నీరు పోసి, ఆ తడి మట్టిని నుదుటిపై తిలకంగా దిద్దుకోవాలి.
- కుజ దోషం ఉన్నవారు బెల్లం, తేనెకు సంబంధించిన వ్యాపారాలు చేయకపోవడమే మంచిది.
- పితృదేవతలకు క్రమం తప్పకుండా శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం, తర్పణాలు వదలడం వల్ల దోషాలు తొలగుతాయి.
- వెండి వస్తువులను లేదా బియ్యాన్ని దానం చేయాలి.
- కందులు (కాయధాన్యాలు), కుంకుమ మరియు తేనెను అర్హులకు దానం ఇవ్వాలి.
- భోజనాన్ని డైనింగ్ టేబుల్పై కాకుండా వంటగదిలో కూర్చుని తినడానికి ప్రయత్నించండి.
- మీ పూర్వీకుల నుండి వచ్చిన ఆస్తులను లేదా వారసత్వ సంపదను ఈ కాలంలో అమ్మకుండా ఉండటానికే ప్రయత్నించాలి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More