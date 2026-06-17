మిథున రాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం: ఈ 3 రాశులకు కనకవర్షం ఖాయం.. 28 రోజులు అద్భుతంగా ఉంటాయి!
మిథున రాశిలో సూర్య సంచారం అదృష్ట రాశిచక్రం: గ్రహాల రాజు సూర్యుడు ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. సూర్యుడు మిథున రాశిలో ఉండటం వల్ల, అనేక రాశిచక్రాలపై శుభ ప్రభావం ఉంటుంది. సూర్య మిథున రాశి యొక్క సంచారం వల్ల ఏ రాశిచక్రం ప్రయోజనం పొందుతాయో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడిని గ్రహరాజుగా పరిగణిస్తారు. ఆయన ఆత్మకు, తండ్రికి, ప్రభుత్వ పనులకు మరియు గౌరవ ప్రతిష్టలకు కారకుడు. సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి మారడాన్ని ‘సంక్రాంతి’ అని పిలుస్తారు. జూన్ 16న ప్రారంభమైన ఈ గోచారం జూలై 15 వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ నెల రోజుల కాలం ప్రధానంగా ఆత్మవిశ్వాసం, వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల మరియు కుటుంబ బాంధవ్యాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా మారింది.
అదృష్టాన్ని పొందుతున్న ఆ మూడు రాశులు
మేష రాశి: ఈ రాశి వారికి సూర్యుడి సంచారం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. మీరు చేపట్టే ప్రతి పనిలోనూ విజయం మీదే. కార్యాలయంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కడం లేదా ముఖ్యమైన బాధ్యతలు అప్పగించడం వంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. అయితే, పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరించడం ఉత్తమం. సోదర సోదరీమణులతో సత్సంబంధాలు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి: నిలిచిపోయిన పనులు ఒక్కసారిగా వేగం పుంజుకుంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడి, చేతికి ధనం అందుతుంది. అయితే, ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు పురోగతిని చూస్తారు. స్నేహితుల నుంచి ఆశించిన సహకారం అందుతుంది. కొందరు వ్యక్తులకు ప్రేమ వివాహం వైపు అడుగులు పడే అవకాశం ఉంది. మీ మాటతీరులో ఆవేశాన్ని తగ్గించుకుంటే మరిన్ని ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
తులా రాశి: అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ సూర్యుడి దయతో పూర్తవుతాయి. కెరీర్కు సంబంధించి కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం దక్కుతుంది. ఆరోగ్యం పట్ల చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం. ఆవేశాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని, మృదువుగా మాట్లాడటం ద్వారా మీరు సమాజంలో మరింత గుర్తింపు పొందుతారు.
సూర్య దేవుని అనుగ్రహం కోసం పరిహారాలు
సూర్యుడి ప్రభావం వల్ల కలిగే శుభ ఫలితాలు మరింతగా పెరగాలంటే ఈ చిన్నపాటి నియమాలను పాటించండి:
ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే రాగి పాత్రతో సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి.
ఆదివారం రోజున గోధుమలు, బెల్లం లేదా ఎర్రని వస్త్రాలను దానం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి.
తండ్రిని, గురువులను మరియు వృద్ధులను గౌరవించడం ద్వారా సూర్యుడి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.
నిత్యం ‘ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం’ పఠించడం వల్ల మనోబలం చేకూరుతుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More