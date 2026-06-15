జూలై టు డిసెంబర్ రాబోయే 6 నెలలు అదృష్టం, సక్సెస్ పొందనున్న 4 రాశులు ఇవే!
జూలై నుంచి డిసెంబర్ రాబోయే 6 నెలలు కొన్ని రాశులవారికి సమయం కలిసి రానుంది. అదృష్టం, సక్సెస్ చూసే రాశులు కొన్ని ఉన్నాయి. అవేంటో ఇక్కడ చూడండి.
జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం సంవత్సరాంతానికి ముందు అనేక ముఖ్యమైన గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకోనున్నాయి. శని మీనరాశిలో వక్రగతిలో ఉంటుంది. గురు గ్రహం తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటుంది, రాహు కేతువుల సంచారం చాలా మంది జీవితాలలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకువస్తుంది. అంతేకాకుండా నిరంతరం మారుతున్న గ్రహాలు, నక్షత్రాల అమరికలు వివిధ శుభ, అశుభ కలయికలను సృష్టిస్తాయి.
2026 సంవత్సరం ముగియడానికి కేవలం ఆరు నెలలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ కాలం చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఎందుకంటే రాబోయే నెలల్లో అనేక ముఖ్యమైన గ్రహ సంచారాలు జరగనున్నాయి. వాటి ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఈ గ్రహ మార్పుల కారణంగా, కొన్ని రాశులకు చెందిన వ్యక్తులు సంవత్సరాంతానికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందే బలమైన అవకాశం ఉంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారి విధిని మార్చగలదు. ఆ అదృష్ట రాశులు ఇవే.
మకర రాశి
రాబోయే నెలలు మకర రాశి వారి జీవితంలో అనేక ముఖ్యమైన, సానుకూల మార్పులను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. వృత్తి, వ్యాపారం, వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. పురోగతిలో ఒక కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కావచ్చు. వృత్తిలో ఒక కొత్త దిశ, ఎదుగుదల ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతులు లేదా మెరుగైన అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీ కష్టానికి, అంకితభావానికి ప్రతిఫలం లభించే సమయం ఇదే కావచ్చు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి విస్తరణ, వృద్ధికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్టులు, భాగస్వామ్యాలు లేదా పెట్టుబడుల ద్వారా అదనపు ఆదాయ వనరులను కనుగొనే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉండవచ్చు.
మిథున రాశి
రాబోయే కాలం మిథున రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా, అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. మీకు అదృష్టం నుండి పూర్తి మద్దతు లభించవచ్చు. మీ మనస్సు ఆనందం, ఉత్సాహంతో నిండిపోవచ్చు. పెరిగిన ఆత్మవిశ్వాసం కారణంగా మీరు అనేక రంగాలలో గొప్ప విజయాలు సాధించగలరు. ప్రేమ, సంబంధాల పరంగా ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలలో పరస్పర నమ్మకం, అవగాహన, సాన్నిహిత్యం పెరిగే అవకాశం ఉంది. అవివాహితులకు వివాహ యోగాలు ఏర్పడవచ్చు. వివాహ సంబంధిత చర్చలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి
డిసెంబర్ వరకు ఉన్న కాలం మీన రాశి వారికి విజయాలు, సానుకూల మార్పులతో కూడిన సమయం కావచ్చు. జీవితంలోని వివిధ రంగాలలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. మీ ప్రయత్నాలకు తగిన ప్రతిఫలం లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో సమాజంలో మీ గౌరవం, గుర్తింపు పెరగవచ్చు. వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో మీ పనితీరును ఇతరులు ప్రశంసించే అవకాశం ఉంది. రాబోయే ఆరు నెలల్లో అనేక సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుని, మీ జీవితానికి ఒక కొత్త దిశను ఇస్తాయి. మీ కెరీర్లో స్థిరమైన వృద్ధి ఉంటుంది. మీ కష్టానికి, అంకితభావానికి కార్యాలయంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీ పనితీరు పట్ల మీ పై అధికారులు సంతోషించే అవకాశం ఉంది. ఇది కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతులు లేదా మెరుగైన అవకాశాలకు దారితీయవచ్చు.
కన్యా రాశి
సంవత్సరంలోని చివరి ఆరు నెలలు కన్యారాశి వారికి అనేక రకాల పరిష్కారాలు, విజయాలు, సానుకూల పరిణామాలను తీసుకువచ్చే కాలం కావచ్చు. ఇప్పటివరకు నిలిచిపోయిన పని కొనసాగే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఫలితాలు లభిస్తాయనడానికి సూచనలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో పాత పరిచయస్తులు లేదా సన్నిహితులు ఊహించని విధంగా సహాయపడవచ్చు. వారి ద్వారా కొత్త అవకాశాలు లేదా లాభదాయకమైన పరిణామాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ముఖ్యమైన పనులు కూడా పూర్తికావచ్చు. చట్టపరమైన లేదా పరిపాలనా విషయాలలో చిక్కుకున్న వారికి క్రమంగా ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్లో ఉన్న పత్రాలు, ఆమోదాలు లేదా అధికారిక పనులు కొనసాగవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More