న్యూమరాలజీ ప్రకారం జూన్ 14 నుంచి 20 వరకు ఎలా ఉంటుంది? ఈ వారం ఫలితాలు తెలుసుకోండి!
జూన్ 14–20 వారానికి సంబంధించిన అంక జ్యోతిష్య ఫలితాల ప్రకారం, నెంబర్ 7 ప్రభావంతో ఈ వారం ఆత్మపరిశీలన, ప్రశాంతత, జ్ఞానార్జనకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మూలాంకాల వారీగా కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ జీవితం, వ్యక్తిగత అభివృద్ధికి సంబంధించిన సూచనలు ఉన్నాయి.
అంకెలు మన జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో తెలుసా? జూన్ 2026లోని మూడవ వారంలోకి అడుగుపెడుతున్నాం. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, ఈ వారం 'నెంబర్ 7' ప్రభావంతో ఉండబోతోంది. ఇది ఆత్మపరిశీలనకు, ప్రశాంతతకు మరియు లోతైన ఆలోచనలకు సమయం. హడావుడి నిర్ణయాల కంటే, ఆలోచనాత్మకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే వారమిది. మీ మూలాంకం ఆధారంగా ఈ వారం మీకు ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మూలాంకం 1 (1, 10, 19, 28 తేదీలలో జన్మించిన వారు):
మీరు సహజ సిద్ధమైన నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగిన వారు. అయితే ఈ వారం మీ ఓపికకు పరీక్ష ఎదురుకావచ్చు. పనుల్లో జాప్యం జరిగినా కంగారు పడకండి. మీ వ్యూహాలను మరోసారి సరిచూసుకోవడానికి, బలమైన పునాది వేయడానికి ఇది సరైన సమయం. సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉండి, మీ లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టండి.
మూలాంకం 2 (2, 11, 20, 29 తేదీలలో జన్మించిన వారు):
మీకు అంతర్జ్ఞానం బలంగా ఉంటుంది. ఇతరుల సమస్యలను అర్థం చేసుకుని, వారికి మంచి సలహాలు ఇస్తారు. అయితే, ఇతరుల ఒత్తిడిని మీపైకి తెచ్చుకోకండి. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపండి, ఇది మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. బంధాల్లో స్పష్టత కోసం మాట్లాడండి.
మూలాంకం 3 (3, 12, 21, 30 తేదీలలో జన్మించిన వారు):
మీ సృజనాత్మకత ఈ వారం పీక్స్లో ఉంటుంది. కొత్త ఐడియాలు వస్తాయి, అయితే అన్నింటినీ ఒకేసారి కాకుండా, ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమలు చేయండి. పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేయండి. మీ ఆనందకరమైన స్వభావం ఇతరులను ఆకర్షిస్తుంది, అయితే అవతలి వారు చెప్పేది కూడా వినడం అలవాటు చేసుకోండి.
మూలాంకం 4 (4, 13, 22, 31 తేదీలలో జన్మించిన వారు):
మీరు క్రమశిక్షణకు మారుపేరు. మీ వ్యూహాత్మక ఆలోచనలు మీకు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. పనులు ఆలస్యమవుతున్నాయని ఆందోళన చెందకండి, అవి భవిష్యత్తులో మంచి పునాదిగా మారుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. పనితో పాటు విశ్రాంతిని కూడా సమతుల్యం చేసుకోండి.
మూలాంకం 5 (5, 14, 23 తేదీలలో జన్మించిన వారు):
మీరు సాహసాలు, మార్పులను ఇష్టపడతారు. అయితే ఈ వారం కొంత స్థిరంగా ఉండటం మంచిది. ఆర్థిక నిర్ణయాలలో తొందరపాటు వద్దు. ధ్యానం లేదా యోగాతో మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి. ఏదైనా ప్రయాణం చేసేటప్పుడు పక్కా ప్లాన్తో వెళ్లండి.
మూలాంకం 6 (6, 15, 24 తేదీలలో జన్మించిన వారు):
మీలోని దయాగుణం ఈ వారం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. బృందంతో కలిసి పని చేయడం వల్ల విజయం సాధిస్తారు. ఇతరులకు సాయం చేసే క్రమంలో మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోకండి. మీ వ్యక్తిగత సంతోషానికి కూడా సమయం కేటాయించండి.
మూలాంకం 7 (7, 16, 25 తేదీలలో జన్మించిన వారు):
ఈ వారం ఆధ్యాత్మికంగా మీకు ఎంతో బాగుంటుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, ఆత్మపరిశీలనకు ఇది ఉత్తమ సమయం. ఏకాంతంగా కొంత సమయం గడపండి. ఈ వారంలో మీరు పొందే జ్ఞానం భవిష్యత్తులో ఎంతో పనికి వస్తుంది. అనవసరపు విషయాలకు దూరంగా ఉండండి.
మూలాంకం 8 (8, 17, 26 తేదీలలో జన్మించిన వారు):
కెరీర్లో నెట్వర్కింగ్ మీకు మంచి అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీ ఆలోచనలను బలంగా చెప్పండి. ఆర్థిక విషయాల్లో మాత్రం జాగ్రత్త అవసరం. పనికి, కుటుంబానికి సమతుల్యత పాటించండి. ఇది మీకు ఆచరణాత్మక విజయాలతో పాటు భావోద్వేగ స్థిరత్వాన్ని కూడా నేర్పుతుంది.
మూలాంకం 9 (9, 18, 27 తేదీలలో జన్మించిన వారు):
మీ ఉత్సాహం ఈ వారం అందరినీ ప్రేరేపిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టుల్లో విజయం సాధిస్తారు. గతంలోని చేదు అనుభవాలను వదిలేయండి. క్షమించే గుణం మీకు మానసిక శాంతిని ఇస్తుంది. మీ శక్తిని సరైన దిశలో మలచండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More