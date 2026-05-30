Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    శత్రువులపై గెలవాలా? అయితే చాణక్య చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాలు పాటిస్తే, విజయం మీదే!

    ఆచార్య చాణక్యుడి నీతులు నేటికీ ఎంతో ఆచరణీయమైనవి. త్రువులపై గెలవాలా? శత్రువులను ఓడించడానికి, జీవితంలో విజేతగా నిలవడానికి ఆయన సూచించిన 5 ముఖ్యమైన శ్లోకాల అంతరార్థం, వాటి ప్రాముఖ్యత గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం. ఈ 5 సూత్రాలు పాటిస్తే, విజయం మీదే.

    Published on: May 30, 2026 11:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అపర మేధావి, గొప్ప వ్యూహకర్తగా పేరుగాంచిన ఆచార్య చాణక్యుడు తన తెలివితేటలతో ఎంతటి శత్రువునైనా తలవంచేలా చేసేవారు. ఆయన రచించిన నీతిశాస్త్రం మనిషి జీవితాన్ని విజయపథంలో నడిపించడానికి ఒక దిక్సూచిలా పని చేస్తుంది. కాలం మారినా ఆయన చెప్పిన సూత్రాలు నేటికీ అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా శత్రువులను ఎలా ఎదుర్కోవాలి, సంపదను ఎలా కాపాడుకోవాలి, వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా తీర్చిదిద్దుకోవాలి అనే అంశాలపై చాణక్యుడు స్పష్టమైన మార్గదర్శనం చేశారు. మన జీవితాన్ని విజయవంతంగా మార్చుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఐదు కీలకమైన శ్లోకాలు, వాటి వెనుక ఉన్న గూఢార్థాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

    శత్రువులపై గెలవాలా? అయితే చాణక్య చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాలు పాటిస్తే, విజయం మీదే! (pinterest)
    శత్రువులపై గెలవాలా? అయితే చాణక్య చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాలు పాటిస్తే, విజయం మీదే! (pinterest)

    శత్రువు బలాన్ని బట్టి వ్యూహం మార్చండి

    శత్రువును ఓడించాలంటే కేవలం బలం ఉంటే సరిపోదు, సరైన వ్యూహం కూడా ఉండాలని చాణక్యుడు పేర్కొన్నారు. శత్రువు ప్రవర్తనను బట్టి మన అడుగులు ఉండాలి. "శత్రువు మీకంటే శక్తివంతుడైతే అతనికి అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ అదను కోసం వేచి చూడాలి. ఒకవేళ శత్రువు బలహీనుడైతే లేదా మోసపూరిత స్వభావం కలవాడైతే అతనికి భిన్నంగా కఠినంగా వ్యవహరించాలి," అని ఆయన వివరించారు.

    ఒకవేళ శత్రువు మీతో సమానమైన బలం కలిగినవాడైతే, అతడిని మీ ఎత్తుగడలతో ఇబ్బంది పెట్టాలే తప్ప నేరుగా తలపడకూడదు. శత్రువు ఎప్పుడూ మన అజాగ్రత్తను ఆసరాగా చేసుకుని దాడి చేస్తాడని, అందుకే ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన హెచ్చరించారు. కోపం వల్ల వివేకం నశిస్తుందని, ప్రతీకారేచ్ఛతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మనకే నష్టం కలిగిస్తాయని ఆయన బోధించారు.

    మీ గమ్యానికి మీరే బాధ్యులు

    మనిషి సుఖదుఃఖాలకు, విజయానికి లేదా అపజయానికి కారణం అతడు చేసే పనులేనని చాణక్యుడు నమ్మారు. "మనుషులు తాము చేసే కర్మల ఫలాలను తామే అనుభవిస్తారు. పుట్టుక, మరణం అనే చక్రంలో చిక్కుకోవడానికి లేదా జ్ఞానం ద్వారా ఆ బంధనాల నుంచి విముక్తి పొందడానికి మన ప్రవర్తనే కారణం," అని ఆయన తెలిపారు. అంటే ప్రతి మనిషి తన జీవితానికి తానే సృష్టికర్త. ఎదుటివారిని నిందించడం మానేసి, మన తప్పులను సరిదిద్దుకుంటూ సరైన మార్గంలో పయనిస్తేనే మోక్షం లేదా ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది.

    అజ్ఞానమే అసలైన అంధత్వం

    చూపు లేకపోవడం ఒక్కటే అంధత్వం కాదని చాణక్యుడు అభిప్రాయపడ్డారు. కామం, మత్తు, అహంకారం, డబ్బుపై వ్యామోహం ఉన్నవారు కూడా కళ్లుండి చూడలేని అంధులతో సమానమని ఆయన విశ్లేషించారు. "మత్తులో ఉన్నవాడు విజ్ఞానాన్ని కోల్పోతాడు, అహంకారి తన తప్పులను గుర్తించలేడు, ధనం వెనక పరుగులు తీసేవాడు నీతిని మర్చిపోతాడు," అని చాణక్యుడు హెచ్చరించారు. ఇలాంటి వ్యసనాలకు దూరంగా ఉన్నప్పుడే మనిషి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలడు.

    అతి మంచితనం ప్రమాదకరం

    లోకంలో చాలా మంది అతిగా నిజాయితీగా, అమాయకంగా ఉండటం గొప్ప విషయమని భావిస్తారు. కానీ చాణక్యుడు దీనిని విభేదించారు. "అడవిలోకి వెళ్లి చూస్తే తిన్నగా, పొడవుగా ఉన్న చెట్లనే కలప కోసం ముందుగా నరుకుతారు. వంకరగా ఉన్న చెట్లు సురక్షితంగా మిగిలిపోతాయి," అనే ఉదాహరణతో ఆయన వాస్తవాన్ని వివరించారు. అంటే సమాజంలో మరీ అమాయకంగా ఉంటే ఇతరులు మిమ్మల్ని వాడుకుని వదిలేస్తారు. అందుకే మంచితనంతో పాటు కొంచెం లౌక్యం, లోకజ్ఞానం కూడా ఉండాలని ఆయన సూచించారు.

    సంపద రక్షణ అంటే దాచుకోవడం కాదు

    డబ్బును సంపాదించడం ఎంత ముఖ్యమో, దానిని సరైన పద్ధతిలో ఖర్చు చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యం. "చెరువులోని నీరు బయటకు ప్రవహిస్తూ ఉంటేనే అది శుభ్రంగా, సురక్షితంగా ఉంటుంది. అలాగే సంపాదించిన ధనాన్ని మంచి పనుల కోసం, దానధర్మాల కోసం ఉపయోగించినప్పుడే అది వృద్ధి చెందుతుంది," అని చాణక్యుడు పేర్కొన్నారు. సంపదను కేవలం దాచుకోవడం వల్ల ఉపయోగం లేదని, దానిని సమాజ హితం కోసం వాడటమే దానికి అసలైన రక్షణ అని ఆయన వివరించారు.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం చాణక్య నీతి గ్రంథాల ఆధారంగా సేకరించినది. వీటిని పాటించే ముందు మీ విచక్షణను ఉపయోగించడం లేదా సంబంధిత నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/శత్రువులపై గెలవాలా? అయితే చాణక్య చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాలు పాటిస్తే, విజయం మీదే!
    Home/Rasi Phalalu/శత్రువులపై గెలవాలా? అయితే చాణక్య చెప్పిన ఈ 5 సూత్రాలు పాటిస్తే, విజయం మీదే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes