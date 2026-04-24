Quote Of The Day: చాణక్య నీతి.. ఈ 5 సూత్రాలు పాటిస్తే జీవితంలో ఓటమి ఉండదు.. కష్టాల్లో తోడుండే వారెవరో తెలుసా?
Quote Of The Day: ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతి శాస్త్రం ద్వారా మానవ సంబంధాలు, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ మరియు జీవన శైలిపై అమూల్యమైన సూత్రాలను అందించారు. నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ అద్భుతంగా పని చేసే ఆ కీలక శ్లోకాల అంతరార్థం మీకోసం..
భారతీయ చరిత్రలో అత్యంత గొప్ప వ్యూహకర్త, రాజకీయవేత్త, దౌత్యవేత్తగా ఆచార్య చాణక్యుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆయన రాసిన ‘చాణక్య నీతి’ గ్రంథం కేవలం రాజ్యపాలనకే పరిమితం కాలేదు; అది ఒక సామాన్యుడు తన దైనందిన జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎలా అధిగమించాలో వివరించే అద్భుత మార్గదర్శి. వేల ఏళ్ల క్రితం ఆయన చెప్పిన మాటలు నేటికీ అక్షర సత్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మనుషుల స్వభావం, నమ్మకద్రోహం మరియు ఆపత్కాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి చాణక్యుడు వివరించిన కొన్ని శ్లోకాలు ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి.
చాణక్యుడి బోధనల ప్రకారం జీవితాన్ని సుఖమయం చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడే 5 ప్రధాన సూత్రాల:
1. ఈర్ష్య పడే మనస్తత్వం: ఎవరికి ఎవరు శత్రువులు?
లోకంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమకంటే గొప్పగా ఉన్నవారిని చూసి ఆనందించలేరు. దీనిపై చాణక్యుడు ఒక లోతైన విశ్లేషణ చేశారు. మూర్ఖులకు విద్వాంసులంటే ఇష్టం ఉండదు, వారి జ్ఞానాన్ని చూసి ద్వేషిస్తారు. అలాగే పేదవారికి ధనవంతులపై అసూయ ఉంటుంది. ఇక నైతికత లేని స్త్రీలు, పద్ధతిగా ఉండే స్త్రీలను చూసి ఈర్ష్య పడతారు. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే.. సమాజంలో మీకంటే ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవారిని చూసి అసూయ పడటం వల్ల మీకే నష్టం. ఆ ఈర్ష్య మీ ఎదుగుదలను అడ్డుకుంటుంది.
2. ప్రమాదకరమైన బంధాలు: వీటితో జాగ్రత్త!
కొన్ని సంబంధాలు పైకి సాధారణంగా అనిపించినా, అవి లోపల విషంతో నిండి ఉంటాయని చాణక్యుడు హెచ్చరించారు. దుర్మార్గురాలైన భార్య, అబద్ధాలు చెప్పే స్నేహితుడు, మాట ఎదురు చెప్పే పనివాడు.. వీరందరితో కలిసి ఉండటం అంటే విషసర్పం ఉన్న ఇంట్లో నివసించడమే. పాము ఎప్పుడైనా కాటు వేయవచ్చు, అలాగే ఇలాంటి వ్యక్తులు కూడా మీకు తెలియకుండానే వెన్నుపోటు పొడిచే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఇలాంటి ప్రతికూల వ్యక్తులకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత క్షేమం.
3. ఆపత్కాలం కోసం నిధి: ప్రాణం కంటే ఏదీ ముఖ్యం కాదు
నేటి కాలంలో ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ (ఆర్థిక ప్రణాళిక) గురించి అందరూ మాట్లాడుతున్నారు, కానీ చాణక్యుడు అప్పుడే దీని గురించి చెప్పారు. భవిష్యత్తులో వచ్చే కష్టాల కోసం ధనాన్ని పొదుపు చేయాలి. ఒకవేళ కుటుంబానికి లేదా భార్యకు ఆపద వస్తే, ఆ ధనాన్ని ఖర్చు చేసి వారినీ రక్షించాలి. అయితే, ఒకానొక దశలో మన ప్రాణానికే ముప్పు వస్తే.. అప్పుడు ధనాన్ని, ఇతర బంధాలను పక్కన పెట్టి అయినా మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి. ఎందుకంటే మనిషి ప్రాణంతో ఉంటేనే తిరిగి సంపదను, సంబంధాలను నిర్మించుకోగలడు.
4. నివాసం ఎక్కడ ఉండాలి?
మనం ఉండే ప్రదేశం మన ఎదుగుదలను నిర్ణయిస్తుంది. గౌరవం లేని చోట, సరైన జీవనోపాధి (ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారం) లేని చోట ఉండటం వృథా. అలాగే మీకు ఆపద వస్తే ఆదుకునే బంధుమిత్రులు, జ్ఞానాన్ని అందించే విద్యాలయాలు లేని ప్రదేశాన్ని వెంటనే వదిలిపెట్టాలి. నేటి కాలంలో మనం స్థిరపడాలనుకునే నగరం లేదా ప్రాంతాన్ని ఎంచుకునేటప్పుడు ఈ సూత్రం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
5. అసలైన పరీక్ష ఎదురయ్యేది అప్పుడే!
మనుషుల అసలు రంగు కష్టాల్లోనే తెలుస్తుంది. ఏదైనా ముఖ్యమైన పని అప్పగించినప్పుడు పనివాడి సామర్థ్యం, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు బంధువుల స్వభావం, ఆపదలో ఉన్నప్పుడు స్నేహితుడి చిత్తశుద్ధి బయటపడతాయి. అదే విధంగా, సంపద కోల్పోయినప్పుడు (పేదరికం వచ్చినప్పుడు) భార్య ఎంతవరకు తోడుగా ఉంటుందో తెలుస్తుంది. ఇలాంటి కఠిన పరిస్థితులు మన జీవితంలో ఒక ఫిల్టర్ లాగా పనిచేసి, మనకు ఎవరు అత్యంత ఆప్తులో స్పష్టం చేస్తాయి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.