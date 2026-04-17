రాజులు, పండితుల్లానే మహిళలు కూడా చాలా శక్తివంతులు.. చాణక్య చెప్పిన ఈ రహస్యాన్ని అందరూ తెలుసుకోవాలి!
నేటి కాలంలోనూ ఆచార్య చాణక్యుడి సూత్రాలు ఎంతో ప్రశస్తమైనవి. స్త్రీ, రాజు, పండితుల అసలైన శక్తుల గురించి ఆయన ఏమని విశ్లేషించారో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి. వేల ఏళ్ల క్రితం ఆచార్య చాణక్యుడు రచించిన నీతిశాస్త్రం నేటి ఆధునిక యుగానికి కూడా ఒక దిక్సూచిలా పని చేస్తుంది.
ఈరోజు, ఏప్రిల్ 17, 2026న చాణక్యుడి సూత్రాలను మననం చేసుకుంటే, విజయం వైపు అడుగులు వేయడం మరింత సులభమవుతుంది. ముఖ్యంగా స్త్రీ శక్తి గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు సమాజంలో వారికున్న ఉన్నత స్థానాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. శక్తి అంటే కేవలం కండబలం మాత్రమే కాదు, అది సందర్భాన్ని బట్టి మారుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
చాణక్యుడి ప్రసిద్ధ శ్లోకం
ఆచార్య చాణక్య తన నీతిశాస్త్రంలో ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం ద్వారా ముగ్గురి శక్తులను ఇలా వివరించారు:
"బాహువీర్య బలం రాజ్ఞో బ్రహ్మవిత్ బలీ
రూప-యౌవన-మాధుర్య స్త్రీణాం బలమనుత్తమమ్"
ఈ శ్లోకం ప్రకారం సమాజంలోని మూడు కీలక వ్యవస్థలైన రాజు, పండితుడు మరియు స్త్రీకి ఉండే అసలైన బలాలు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రాజు బలం.. ఆయన బలగం
ఒక పాలకుడికి లేదా రాజుకు అతిపెద్ద బలం ఆయన బాహుబలం. ఇక్కడ బాహుబలం అంటే కేవలం శారీరక శక్తి మాత్రమే కాదు. రాజుకు తోడుగా ఉండే సైన్యం, సరైన సలహాలు ఇచ్చే మంత్రులు, సమర్థవంతమైన పరిపాలనా యంత్రాంగం ఇవన్నీ కలిస్తేనే అది బాహుబలం అవుతుంది. వీటి సాయంతోనే పాలకుడు ప్రజలను రక్షించి, రాజ్యాన్ని సుభిక్షంగా ఉంచుతాడు. సహచరుల అండలేని నాయకుడు ఎప్పుడూ ఒంటరివాడేనని చాణక్యుడు హెచ్చరించారు.
పండితుడికి జ్ఞానమే ఆయుధం
విద్వాంసుడు లేదా పండితుడికి అతిపెద్ద శక్తి ఆయన సంపాదించిన విద్య. వేదాలు, శాస్త్రాలు, ధర్మ సూత్రాలపై పట్టు ఉన్న వ్యక్తి తన మేధస్సుతో అసాధ్యమైన వాటిని కూడా సుసాధ్యం చేస్తాడు. "జ్ఞానమే అసలైన శక్తి" అని నమ్మిన చాణక్యుడు, మేధావి తన తెలివితేటలతో శత్రువులను కూడా నియంత్రించగలడని పేర్కొన్నారు. సమాజానికి సరైన దిశానిర్దేశం చేసే శక్తి కేవలం జ్ఞానానికే ఉంటుంది.
స్త్రీ శక్తి: అసలైన అర్థం ఏంటి?
చాణక్యుడు స్త్రీ శక్తిని రూపం, యౌవనం మరియు మాధుర్యంగా అభివర్ణించారు. అయితే, ఇక్కడ 'రూపం' అంటే కేవలం బాహ్య సౌందర్యం అని అర్థం కాదు. స్త్రీకి ఉండే అంతర్గత సౌందర్యం, ఓర్పు, సహనం, వివేకం మరియు కుటుంబాన్ని ఏకతాటిపై ఉంచే నేర్పును ఆయన అసలైన బలమని కొనియాడారు.
"స్త్రీ తన మధురమైన మాటలతో, ఓర్పుతో ఎంతటి కష్ట సమయాన్నైనా ఎదుర్కొని ఇంటిని స్వర్గంలా మారుస్తుంది," అని ఆచార్య చాణక్యుడు వివరించారు. నేటి ఆధునిక కాలంలో కూడా స్త్రీ తన తెలివితేటలతో ఇటు ఇంటిని, అటు వృత్తిని విజయవంతంగా సమన్వయం చేసుకుంటోంది.
సమాజ నిర్మాణంలో స్త్రీ పాత్ర
నేటి సమాజంలో స్త్రీలు కేవలం ఇంటికే పరిమితం కాకుండా విద్య, ఉపాధి, రాజకీయాలు వంటి అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. చాణక్యుడి నీతి ప్రకారం, స్త్రీకి సరైన గౌరవం, అవకాశం కల్పించినప్పుడు ఆమె తన వివేకంతో కుటుంబాన్నే కాదు, మొత్తం సమాజాన్ని ఉన్నత స్థానంలో నిలబెడుతుంది. ఆమెలోని సహనం, త్యాగగుణం పదిమందికి స్ఫూర్తినిస్తాయి. మన చుట్టూ ఉన్న స్త్రీ మూర్తుల శక్తిని గుర్తించి, వారికి తగిన గౌరవం ఇవ్వడమే మనం చాణక్యుడికి ఇచ్చే అసలైన నివాళి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More