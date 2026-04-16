శని నక్షత్ర మార్పు: ఏప్రిల్ 17 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. పట్టరాని అదృష్టం!
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శని దేవుడిని 'కర్మ ఫల ప్రదాత'గా పిలుస్తారు. అంటే మనం చేసే పనుల ఫలాలను నిక్కచ్చిగా ఇచ్చే గ్రహం శని. జాతకంలో శని స్థానం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు పనుల్లో ఆటంకాలు, మానసిక ఆందోళనలు ఎదురవుతాయి. ఏప్రిల్ 17 నుంచి శని ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు.
శని నక్షత్ర మార్పు విశిష్టత: ప్రస్తుతం శుభకార్యాలు జరిగే సీజన్ నడుస్తోంది. ఇలాంటి సమయంలో శని నక్షత్ర పరివర్తనం చెందడం అనేది కీలకమైన మార్పుగా జ్యోతిష్య నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ మార్పు వల్ల ప్రజల పనితీరు, ఆర్థిక పరిస్థితి, దైనందిన జీవితంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం ఉంటుంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు వేగం పుంజుకోవడంతో పాటు కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.
ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం
1.వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి అన్నీ అనుకూలంగా మారుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. పని ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ, దానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఇప్పటి వరకు మీరు పడిన కష్టానికి గుర్తింపు దక్కుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాల్లో పెద్ద ఊరట లభిస్తుంది. ఎక్కడైనా చిక్కుకుపోయిన డబ్బు లేదా మొండి బాకీలు ఈ సమయంలో వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది.
2.మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి ఇది సమతుల్యతను సాధించే సమయం. వ్యాపార భాగస్వాములతో కలిసి పనిచేసే వారికి భారీ లాభాలు ఉంటాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. వ్యక్తిగత సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించాలనుకుంటే వెనకడుగు వేయాల్సిన అవసరం లేదు.
3.సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర మార్పు గొప్ప ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు, వ్యాపారులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. మీ కష్టాన్ని పైఅధికారులు గుర్తించే సమయం ఇది.
4.కన్య రాశి:
కన్య రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. పరిస్థితులన్నీ మీ అదుపులోకి వస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరపడతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఖర్చులను నియంత్రించడం ఈ కాలంలో సులభమవుతుంది.
5.ధనుస్సు రాశి:
కెరీర్ పరంగా ధనుస్సు రాశి వారికి ఇది అత్యంత కీలకమైన సమయం. ఉద్యోగంలో మార్పు లేదా ప్రమోషన్ పొందే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. పని నిమిత్తం విదేశీ లేదా దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. ఈ ప్రయాణాలు భవిష్యత్తులో మీ అభివృద్ధికి బలమైన పునాది వేస్తాయి.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.