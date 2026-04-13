వృషభ రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 మధ్య ఎలా ఉంటుంది? శుక్రుడి అనుగ్రహంతో లభించే ఆ ప్రశాంతతను వదులుకోకండి!
వృషభ రాశి ఫలాలు: వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు వ్యక్తిగత ప్రశాంతతకు, ఆత్మావలోకనానికి అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. శుక్రుడి అనుకూలత వల్ల మీ మనసుకు ఏది అవసరమో, ఏది మిమ్మల్ని అలసిపోయేలా చేస్తోందో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. శుక్రుడి అనుగ్రహంతో లభించే ఆ ప్రశాంతతను వదులుకోకండి
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో అందరూ వెంటనే సమాధానాలు కోరుకుంటారు. కానీ వృషభ రాశి వారు ఈరోజు ఆ వేగానికి కాస్త బ్రేక్ వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మీ దినచర్య చాలా ప్రశాంతంగా ప్రారంభమవుతుంది. మీ రాశి అధిపతి అయిన శుక్రుడు (Venus) మీకు అనుకూలంగా ఉండటంతో, భౌతిక సుఖాల కంటే మానసిక ప్రశాంతతకే మీరు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
మిమ్మల్ని ఒత్తిడికి గురిచేసే వ్యక్తులకు లేదా పనులకు ఈరోజు కాస్త దూరంగా ఉండటమే శ్రేయస్కరం. ఏదైనా పెండింగ్ పని లేదా మనసులో ఉన్న భారం మిమ్మల్ని ఆలోచింపజేయవచ్చు. ఇలాంటి సమయంలో పదేపదే ప్రయత్నించడం కంటే, ఒక అడుగు వెనక్కి వేసి వేచి చూడటం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
ప్రేమ జీవితం:
ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారికి ఈరోజు ఒక మధురమైన అనుభూతి లభిస్తుంది. మీరు రిలేషన్షిప్లో ఉన్నట్లయితే, పెద్ద పెద్ద మాటలు లేదా నాటకీయత అవసరం లేదు. కేవలం ఒక చిన్న పలకరింపు, కలిసి ప్రశాంతంగా సమయం గడపడం లేదా ఒకరిపై ఒకరు చూపించే శ్రద్ధ మీ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. మనసులో ఏదైనా చిన్న అసంతృప్తి ఉంటే, సరైన సమయం కోసం వేచి చూడకుండా ఈరోజే సున్నితంగా చెప్పేయండి. ఇక ఒంటరిగా ఉన్న వారికి ఈరోజు నెమ్మదిగా ఒక వ్యక్తిపై ఆకర్షణ పెరిగే అవకాశం ఉంది. వారు మీలాగే నిలకడగా, నమ్మదగ్గ వ్యక్తిగా అనిపిస్తారు. నేడు ప్రేమలో మనసుతో ఆలోచించడం ముఖ్యం.
కెరీర్, విద్య:
ఉద్యోగ రీత్యా ఈరోజు పనులు నెమ్మదిగా సాగుతున్నట్లు అనిపించవచ్చు. అయితే ఇది మీకు వచ్చిన విరామంగా భావించండి. ఈరోజు కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలుపెట్టడం కంటే, పాత పనులను పూర్తి చేయడం, రివ్యూ చేయడం లేదా ఫాలో అప్ చేయడం వంటి వాటిపై దృష్టి పెట్టండి. పని మధ్యలో ఇతరుల జోక్యం మిమ్మల్ని అసహనానికి గురిచేయవచ్చు.
విద్యార్థుల విషయానికి వస్తే కొత్త పాఠాలు చదివే కంటే నోట్స్ తయారు చేసుకోవడం, పాత విషయాలను మళ్లీ గుర్తు చేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఏ విషయంలోనూ తక్షణమే స్పందించవద్దు. ఆలోచించి తీసుకునే నిర్ణయమే మిమ్మల్ని తప్పుల నుంచి కాపాడుతుంది. సహనమే నేడు మీ కెరీర్కు శ్రీరామరక్ష.
ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది?
ఆర్థిక పరంగా రోజు సాధారణంగానే ఉంటుంది. అయితే, మూడ్ని మార్చుకోవడానికో లేదా కాస్త రిలాక్స్గా అనిపించడానికో అనవసరమైన వస్తువులు కొనాలనిపించవచ్చు. ఇది కేవలం డబ్బుకు సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు, మీ ఖర్చు చేసే అలవాటును ఇది సూచిస్తుంది.
పెట్టుబడుల విషయంలో ఎవరి మాటలో విని ఆవేశంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ముఖ్యంగా షేర్ మార్కెట్ లేదా రియల్ ఎస్టేట్లో ఈరోజు కొత్తగా అడుగు వేయకపోవడమే మంచిది. పెండింగ్ బిల్లులు లేదా పాత బాకీలను సెటిల్ చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. జాగ్రత్తగా లెక్కలు వేసుకుంటే ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది.
ఆరోగ్యం: మనశ్శాంతే మీ ఔషధం
మీ ఆరోగ్యం ఈరోజు పూర్తిగా మీ మానసిక స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మనసులో ఒత్తిడిని అణచిపెట్టుకుంటే అది శరీరానికి అలసటను, నిద్రలేమిని కలిగిస్తుంది. ఈరోజు మిమ్మల్ని మీరు నిరూపించుకోవడానికి ఎక్కువగా శ్రమించాల్సిన అవసరం లేదు. సరైన సమయానికి భోజనం చేయడం, చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. చిన్నపాటి విరామం కూడా మీ మెదడుకు కొత్త శక్తిని ఇస్తుంది. ఈరోజు బాహ్య ప్రపంచంలోని శబ్దాలను తగ్గించి, మీ అంతరాత్మ చెప్పే మాట వినండి.
ముఖ్య సూచన: ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. కాసేపు ఏకాంతంగా ఉంటే, సరైన సమాధానం మీకే తడుతుంది.
లక్కీ నంబర్: 6
లక్కీ కలర్: ఆలివ్ గ్రీన్
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More