2026 తొలి సూర్య గ్రహణం: గ్రహణ సమయంలో పాటించాల్సిన పరిహారాలు, సూతక కాలం, ఏ దేశాల్లో సూర్య గ్రహణం కనపడుతుందో తెలుసుకోండి!
సూర్య గ్రహణం, చంద్ర గ్రహణం సమయంలో కొన్ని పనులు చేయరు. భోజనం తినడం వంటివి కూడా నిషిద్ధం. గ్రహణాల సమయంలో ఆహారం తీసుకోవడం వలన ఇబ్బందులు వస్తాయని, మంచిది కాదని అంటారు. 2026లో వచ్చే మొదటి సూర్యగ్రహణం ఏ సమయానికి మొదలవుతుంది? ఏ దేశాల్లో సూర్య గ్రహణం కనపడుతుందో తెలుసుకోండి.
ప్రతి ఏటా సూర్యగ్రహణం, చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతూనే ఉంటాయి. ఎప్పటిలానే ఈ ఏడాది కూడా సూర్య గ్రహణాలు, చంద్ర గ్రహణాలు ఏర్పడిపోతున్నాయి. హిందూ మతంలో ఈ గ్రహణాలను అశుభంగా భావిస్తారు. అయితే, సూర్య గ్రహణం, చంద్ర గ్రహణం సమయంలో కొన్ని పనులు చేయరు. భోజనం తినడం వంటివి కూడా నిషిద్ధం. గ్రహణాల సమయంలో ఆహారం తీసుకోవడం వలన ఇబ్బందులు వస్తాయని, మంచిది కాదని అంటారు.
గ్రహణ సమయంలో ధ్యానం చేయడం, భగవంతుని భక్తి పాటలు పాడుకోవడం, మంత్రాలను చదువుకోవడం వంటివి చేయొచ్చు. ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలను కూడా చాలా మంది గ్రహణ సమయంలో చదువుతూ ఉంటారు. ఈ ఏడాది మొదటి సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతోంది. అయితే ఇది భారతదేశంలో కనపడదు. అయినప్పటికీ గ్రహణ ప్రభావం ఇతర దేశాలపై ఉంటుంది.
2026లో వచ్చే మొదటి సూర్యగ్రహణం ఏ సమయానికి మొదలవుతుంది?
2026లో వచ్చే మొదటి సూర్యగ్రహణం ఫిబ్రవరి 17న, అనగా ఈరోజు, మాఘ అమావాస్య రోజున ఏర్పడుతోంది. ఈ గ్రహణం మధ్యాహ్నం 3:26కి మొదలవబోతోంది. రాత్రి 7:57కు ముగుస్తుంది. సుమారు నాలుగున్నర గంటల పాటు ఈ గ్రహణం ఉంటుంది. ఈ గ్రహణం భారతదేశంలో కనపడదు. కాబట్టి సూతక కాలం కూడా పరిగణించబడదు.
2026లో వచ్చే మొదటి సూర్యగ్రహణం ఎక్కడ కనపడుతుంది?
ఈ ఏడాది మొదటి సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. శ్రీలంక, నేపాల్, ఆఫ్ఘానిస్తాన్, మయన్మార్ దేశాల్లో కనిపించదు. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఆసియా దేశాల్లో కూడా కనపడదు. అలాగే మరి కొన్ని చోట్ల ఈ సూర్యగ్రహణం కనపడదు. జింబాబ్వే, దక్షిణ ఆఫ్రికా మరియు జాంబియాలో కనిపిస్తుంది. మౌరిషస్, అర్జెంటీనా, టాంజానియా, చిలీ, ఇతర దక్షిణ అమెరికా దేశాల్లో ఈ గ్రహణం కనిపిస్తుంది. దక్షిణ ఆఫ్రికా ప్రాంతాలు, దక్షిణ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం, దక్షిణ పసిఫిక్ మహాసముద్రం, అంటార్కిటికా ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది.
గ్రహణం సమయంలో ఏం చేస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి?
గ్రహణ సమయంలో ప్రశాంతంగా కూర్చుని మంత్రాలను పఠిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే సూర్య దోషాలను తొలగించడానికి కూడా పరిహారాలను పాటించొచ్చు.