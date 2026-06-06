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    డిసెంబర్ 2026 వరకు ఈ 6 రాశుల వారికి లక్కీ టైమ్.. తిరుగులేని ధనలాభం!

    ఈ ఏడాది డిసెంబర్ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి గ్రహాల అనుకూలత వల్ల అద్భుతమైన యోగాలు పట్టనున్నాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో లాభాలతో పాటు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఆ లక్కీ రాశుల వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Jun 06, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం ఈ ఏడాది డిసెంబర్ వరకు సమయం కొన్ని రాశుల వారికి సరికొత్త ఆశలను, అద్భుతమైన అవకాశాలను మోసుకొస్తోంది. గ్రహాల సంచారంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల కొన్ని రాశుల జాతకులకు వారు పడే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే రోజులు వచ్చాయి. సుదీర్ఘ కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తి కావడమే కాకుండా, ఆర్థిక పరిస్థితిలో కూడా ఊహించని సానుకూల మార్పులు రానున్నాయి.

    డిసెంబర్ 2026 వరకు ఈ 6 రాశుల వారికి లక్కీ టైమ్.. తిరుగులేని ధనలాభం!
    డిసెంబర్ 2026 వరకు ఈ 6 రాశుల వారికి లక్కీ టైమ్.. తిరుగులేని ధనలాభం!

    ముఖ్యంగా ఆదాయ మార్గాలు పెరిగి, అప్పుల బాధల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మరి ఈ ఏడాది చివరి వరకు ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుందో, ఎవరికి లాభాల పంట పండనుందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి

    మేష రాశి జాతకులకు ఈ ఏడాది డిసెంబర్ వరకు కాలం ఎంతో అనుకూలంగా నడుస్తుంది. ఉద్యోగం చేసే వారికి కార్యాలయాల్లో కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. చాలా కాలంగా కోర్టు కేసులు లేదా ఇతర వివాదాల్లో చిక్కుకుని నిలిచిపోయిన పనులు సాఫీగా సాగిపోతాయి.

    ఆర్థికంగా బాగా పుంజుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంతోషంగా గడిపేందుకు, విహారయాత్రలు చేసేందుకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఈ సమయంలో కెరీర్ పరంగా ఎన్నో అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి భారీ లాభాలు వచ్చే సంకేతాలు ఉన్నాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు బాగా కలిసివస్తాయి.

    గతంలో మీరు పడ్డ కష్టానికి, చేసిన ప్రయత్నాలకు ఇప్పుడు సరైన ఫలితాలు కళ్లముందు కనిపిస్తాయి. దీనివల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది.

    తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి రాబోయే రోజుల్లో ధనపరమైన విషయాల్లో స్థితిగతులు మెరుగవుతాయి. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగి ఆనందోత్సాహాల వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    ఉద్యోగస్తులు తమ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు, ప్రమోషన్లు పొందే వీలుంది. కొత్త వ్యాపార ప్రణాళికలపై పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. కెరీర్‌లో విజయాలు మీ సొంతమవుతాయి.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ కాలం అత్యంత సానుకూల మార్పులను ఇస్తుంది. అదృష్టం అండగా నిలవడం వల్ల ఎంతటి కష్టమైన పనైనా చాలా సులువుగా పూర్తవుతుంది. అటు ఉద్యోగం, ఇటు వ్యాపారం రెండు రంగాల వారికి లాభసాటిగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ నిమిత్తం లేదా వ్యాపార విస్తరణ కోసం దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. ఈ ప్రయాణాలు మీకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి డిసెంబర్ వరకు సమయం చాలా ప్రత్యేకం. మీ శ్రమకు వంద శాతం ఫలితం దక్కుతుంది. ఆఫీసులో మీ స్థానం బలపడుతుంది, జీతాల పెరుగుదల ఉంటుంది.

    ఆర్థిక ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోయి, బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో, బంధువులతో ఉన్న చిన్నచిన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి సఖ్యత పెరుగుతుంది. మొత్తంగా చూస్తే వీరికి ఈ సమయం లాభాల పంట పండిస్తుంది.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈ కాలం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఏదైనా కొత్త వ్యాపారం లేదా పనిని ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. ఆఫీసులో సహోద్యోగుల మద్దతు లభిస్తుంది. పాత కోర్టు వివాదాలు, ఆస్తి తగాదాలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. వైవాహిక జీవితం ఎంతో సుఖసంతోషాలతో, ప్రశాంతంగా సాగుతుంది.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నమ్మకాలు, లభ్యమైన సమాచారం ఆధారంగా ఇచ్చినది మాత్రమే. దీనిని పూర్తిగా ధృవీకరించడం లేదు. మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగ నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/డిసెంబర్ 2026 వరకు ఈ 6 రాశుల వారికి లక్కీ టైమ్.. తిరుగులేని ధనలాభం!
    Home/Rasi Phalalu/డిసెంబర్ 2026 వరకు ఈ 6 రాశుల వారికి లక్కీ టైమ్.. తిరుగులేని ధనలాభం!
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