Mars Transit Benefits: కుజుడి నక్షత్ర పరివర్తన.. మే నెలలో ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేదు.. ఇక అంతా లాభమే!
Mars Transit Benefits: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సేనాధిపతి కుజుడు మే 29న భరణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. శుక్రుడు అధిపతిగా ఉన్న ఈ నక్షత్రంలోకి కుజుడి రాకతో మేషం, వృశ్చికంతో పాటు మరో రెండు రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టనుంది. జూన్ 16 వరకు వీరికి కనకవర్షం.
Mars Transit Benefits: గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి సంచారంలో మార్పు చేస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఒక్కోసారి గ్రహాల సంచారంలో మార్పు కారణంగా శుభయోగాలు ఏర్పడితే, ఒక్కోసారి అశుభయోగాలను కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది.
జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, మే 29న కుజుడు భరణి నక్షత్రంలోకి అడుగుపెడతాడు. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి శుక్రుడు. శుక్రుడి నక్షత్రంలోకి కుజుడు అడుగుపెట్టడంతో కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. మే 29 నుంచి జూన్ 16 వరకు ఇదే నక్షత్రంలో కుజుడు సంచారం చేస్తాడు. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. ఈ రాశుల వారి ఆదాయం పెరుగుతుంది, కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? వీరిలో మీరు ఉన్నారేమో చూసుకోండి.
భరణి నక్షత్రంలోకి కుజుడు.. ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలు
1.మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ రాశి వారి కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో ఉన్న అడ్డంకులు అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. రియల్ ఎస్టేట్ వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆస్తులను కొనుగోలు చేస్తారు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది.
2.వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. మీ కోరికలు నెరవేరుతాయి. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయి. అనుకున్న పనులను సక్రమంగా పూర్తి చేస్తారు.
3.తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర సంచారం మంచి లాభాలను అందిస్తుంది. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. కొత్త అవకాశాలను, కొత్త ఉద్యోగాలను పొందుతారు. ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులను సక్రమంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికపరంగా లాభాలు ఉంటాయి. అయితే కాస్త కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది.
4.ధనస్సు రాశి:
ధనస్సు రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఊహించని లాభాలను పొందుతారు. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. పాత సమస్యలు తొలగిపోతాయి. కుటుంబంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. ఆర్థికపరంగా కూడా లాభాలు ఉంటాయి. ఇలా అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.