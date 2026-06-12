Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కృత్తికలోకి కుజుడు: ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, డబ్బే డబ్బు!

    జూన్ 16న మంగళ గ్రహం కృత్తిక నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనుంది. సూర్యుడి నక్షత్రంలోకి అంగారకుడి రాకతో మేషం, సింహంతో పాటు నాలుగు రాశుల వారికి విపరీతమైన ధనలాభం, కెరీర్‌లో ఊహించని పురోగతి లభిస్తాయి.  

    Published on: Jun 12, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జూన్ 16న అంగారకుడు (కుజుడు) కృత్తికా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి సూర్య భగవానుడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు, కుజుడు కలిస్తే కలిగే ఉత్సాహం, ధైర్యం సామాన్యమైనవి కావు. జూలై 5 వరకు ఈ ప్రభావం కొనసాగుతుంది. ఈ పరిణామం వల్ల ఏయే రాశులకు ఎలాంటి లాభాలు కలగనున్నాయో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

    కృత్తికలోకి కుజుడు: ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, డబ్బే డబ్బు!
    కృత్తికలోకి కుజుడు: ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, డబ్బే డబ్బు!

    సూర్య-కుజుల కలయిక: మీలో కొత్త శక్తిని నింపుతుంది

    సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసానికి, కుజుడు పరాక్రమానికి చిహ్నం. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక వల్ల మనుషులలో ఒక విధమైన కొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. గత కొంతకాలంగా ఆగిపోయిన పనులు వేగవంతం అవ్వడం, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోవడం వంటివి జరుగుతాయి. సరైన ప్రణాళికతో అడుగు ముందుకు వేస్తే, ఆశించిన విజయం మీ సొంతమవుతుంది.

    అదృష్టాన్ని పొందే ఆ నాలుగు రాశులు ఇవే:

    మేష రాశి: ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఇది సరైన సమయం. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థికంగా మీరు బలోపేతం అవుతారు. వ్యాపారులకు కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కే అవకాశం ఉంది.

    సింహ రాశి: వృత్తి, ఉద్యోగ రంగాల్లో సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆఫీసులో మీకు కీలక బాధ్యతలు దక్కవచ్చు, ఇది మీ కెరీర్‌కు మంచి మైలేజీని ఇస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.

    వృశ్చిక రాశి: మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు చేతికి అందుతాయి. విద్యార్థులకు ఇది అనుకూల సమయం. కెరీర్‌లో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. అయితే, ఏ పనిలోనైనా ఆత్రుతగా నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా సంయమనంతో ఉండటం మంచిది.

    మీన రాశి: పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకునే వారికి ఇది సువర్ణావకాశం. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యపరంగా గతంలో ఉన్న సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు.

    ఈ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

    కుజుడి సంచార ప్రభావంతో కోపం లేదా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఉండటం ముఖ్యం. ప్రతి మంగళవారం ఆంజనేయ స్వామిని పూజించడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి. అవసరార్థులకు ఎర్ర కందిపప్పు లేదా బెల్లం దానం చేయడం మంచిది. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తూ, క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆహారపు అలవాట్లను పాటిస్తే కుజుడి అనుగ్రహం మీకు లభిస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/కృత్తికలోకి కుజుడు: ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, డబ్బే డబ్బు!
    Home/Rasi Phalalu/కృత్తికలోకి కుజుడు: ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, డబ్బే డబ్బు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes