Detailed Horoscope: నేటి దిన ఫలాలు.. ఆఫీసులో ప్రశంసలు, ఆర్థిక లాభాలు.. ఈరోజు ఎవరికి కలిసొస్తుంది?
నేడు జాతక చక్రం ఎలా తిరగబోతోంది? నక్షత్రాల గమనం మీ కెరీర్, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక పరిస్థితిని ఎలా ప్రభావితం చేయనుంది? 12 జూన్ 2026 నాటి పూర్తి రాశి ఫలాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మీ రాశికి ఈరోజు ఎలా ఉంది? కెరీర్, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక స్థితిగతుల పూర్తి విశ్లేషణ.. మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు పూర్తి రాశి ఫలాలు ఇవిగో..
మేష రాశి: ఈరోజు మీకు సానుకూలమైన రోజు. అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి, మీ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి ప్రగతికి కొత్త అవకాశాలు దక్కుతాయి. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం కోసం ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ వహించండి.
వృషభ రాశి: మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూలత కనిపిస్తోంది. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశం ఉంది. తగినంత నీరు తాగడం, సరైన నిద్ర ఉండేలా చూసుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి.
మిథున రాశి: కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, సృజనాత్మక పనులకు ఈరోజు చాలా మంచిది. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. మిత్రుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబం, స్నేహితుల మద్దతు మీకు లభిస్తుంది. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.
కర్కాటక రాశి: తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థికంగా మంచి అవకాశాలు తలుపు తట్టవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాలు ఉన్నాయి. పెట్టుబడులకు సమయం అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆచితూచి అడుగు వేయండి. వేపుడు పదార్థాలు తగ్గించండి.
సింహ రాశి: ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. పాత పనుల ఫలితాలు ఈరోజు మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. అన్ని పనులు సజావుగా సాగుతాయి. మీకు నచ్చిన పనుల కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకోండి, అది మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.
కన్య రాశి: మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ పట్టాలెక్కుతాయి. ఆఫీసులో, ఇంట్లో పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోండి, బడ్జెట్ ప్రకారం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోండి.
తులా రాశి: నేడు తులా రాశికి అదృష్టం పూర్తిస్థాయిలో కలిసి వస్తుంది. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ మాట తీరుతో ఇతరుల మనసు నొప్పించకండి. ఆహారంలో బ్యాలెన్స్ పాటించడం ముఖ్యం. బయటి భోజనం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు రావచ్చు, జాగ్రత్త.
వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ పరంగా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో చిన్నపాటి ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా, పెద్దగా నష్టం ఉండదు. ఆరోగ్య విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి.
ధనుస్సు రాశి: ప్రతి పనిని ఆలోచించి చేయండి. ఆవేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు ఇబ్బందులకు దారితీయవచ్చు. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో నెమ్మదిగా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతత ఉంటుంది. మీ అభిరుచుల కోసం కాస్త సమయం కేటాయించండి.
మకర రాశి: నేడు మకర రాశికి కష్టానికి గుర్తింపు లభించే సమయం వచ్చింది. ఆఫీసులో అదనపు బాధ్యతలు పెరిగినా, వాటివల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది, అయితే ఇతరులతో డబ్బు లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త. క్రమశిక్షణతో కూడిన వ్యాయామం మీ ఆరోగ్యానికి మంచిది.
కుంభ రాశి: మనసు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. కొత్త ఐడియాలు కలిసి వస్తాయి. పాత మిత్రులతో సంభాషణలు జరపవచ్చు. ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం. ప్రేమ జీవితంలో చిన్నపాటి విభేదాలు రావచ్చు, కానీ సాయంత్రానికి అంతా సర్దుకుంటుంది.
మీన రాశి: మీ ఆశలు నెరవేరే రోజు. కుటుంబ సహకారం లభిస్తుంది, పనుల్లో విజయం ఆనందాన్నిస్తుంది. తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. అందరితో స్నేహపూర్వకంగా ఉండండి. మీ మాటల వల్ల ఎవరికీ నొప్పి కలగకుండా చూసుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More