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    వైధృతి యోగం ప్రభావం.. నాలుగు రాశుల వారికి ధన లాభం, విజయ అవకాశాలు!

    జూలై 22, 2026న సాయంత్రం 4:06 నుంచి రాత్రి 9:51 వరకు సూర్యుడు, చంద్రుడు కలిసి వైధృతి యోగం ఏర్పరుస్తున్నారు. సాధారణంగా ఈ యోగాన్ని అశుభంగా పరిగణించినప్పటికీ, కొన్ని ప్రత్యేక గ్రహస్థితుల కారణంగా మేష, వృశ్చిక, సింహ, ధనస్సు రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు కలిగే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం పేర్కొంటోంది.

    Published on: Jun 27, 2026 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే అది 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. జూలై 22న సూర్య-చంద్రుల వైధృతి యోగం ఏర్పడింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు ఆత్మకారకుడు, చంద్రుడు మనోకారకుడు. ఈ రెండు గ్రహాలు కలిసి వైధృతి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి. అయితే కొన్ని గ్రహస్థితుల్లో ఇదే యోగం కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది.

    వైధృతి యోగం ప్రభావం.. నాలుగు రాశుల వారికి ధన లాభం, విజయ అవకాశాలు! (pinterest)
    వైధృతి యోగం ప్రభావం.. నాలుగు రాశుల వారికి ధన లాభం, విజయ అవకాశాలు! (pinterest)

    వైధృతి యోగం జూలై 22, బుధవారం సాయంత్రం 4:06 నుంచి రాత్రి 9:51 వరకు ఉంటుంది. ఈ యోగం నాలుగు రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలు కలుగనున్నాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    వైధృతి యోగంతో ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలు

    1.మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి ఈ యోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు శుభవార్తలను అందిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఊహించని మార్పులు చోటు చేసుకోవచ్చు. అదృష్టం మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంది. జీవిత భాగస్వామి నుంచి సహకారం లభిస్తుంది.

    2.వృశ్చిక రాశి:

    ఈ రాశి వారికి ఈ యోగం మంచి ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. ఉద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. పూర్వీకుల నుంచి ఆస్తులను పొందవచ్చు. ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు కూడా ఉంటుంది.

    3.సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి ఈ యోగం మంచి ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యక్తిత్వం ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. మనశ్శాంతి కూడా లభిస్తుంది. పనుల్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు పూర్తిగా తొలగి పోతాయి. ఉద్యోగంలో, సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. తండ్రితో సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.

    4.ధనస్సు రాశి:

    ధనస్సు రాశి వారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సానుకూల ఆలోచనలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణ యోగం ఏర్పడవచ్చు. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీగా లాభాలను పొందుతారు. పోటీ పరీక్షల్లో సానుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఇలా ఈ రాశి వారికి కూడా ఈ యోగం మంచి ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/వైధృతి యోగం ప్రభావం.. నాలుగు రాశుల వారికి ధన లాభం, విజయ అవకాశాలు!
    Home/Rasi Phalalu/వైధృతి యోగం ప్రభావం.. నాలుగు రాశుల వారికి ధన లాభం, విజయ అవకాశాలు!
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