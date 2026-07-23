కుజ సంచారంతో 4 రాశుల వారు వ్యాపారంలో విజయాన్ని, ధన ప్రవాహాన్ని పొందుతారు!
కుజుడు ధైర్యం, శౌర్యం, బలం, పరాక్రమానికి కారకుడు. కుజుడు మేషం, వృశ్చిక రాశులకు అధిపతి. కుజుడు ప్రస్తుతం వృషభ రాశిలో, రోహిణి నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. జులై 24న మృగశిర నక్షత్రంలోకి వెళ్తాడు.
కుజుడు జూలై 24వ తేదీన మృగశిర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అది ఆగస్టు 12వ తేదీ వరకు ఈ నక్షత్రంలోనే ఉంటుంది. ఈ మృగశిర నక్షత్రానికి అధిపతి కుజుడు. కుజుడు తన సొంత నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ప్రధానంగా ఈ నక్షత్రం కొత్త అవకాశాలను, నిర్భయత్వాన్ని సూచిస్తుంది. కుజుడు ఈ నక్షత్రం గుండా సంచరించడం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై ఏదో ఒక విధంగా ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఇది కొందరికి అదృష్టంగా, మరికొందరికి దురదృష్టంగా ఉండవచ్చు. అంతేకాకుండా 4 రాశుల వారు తమ వృత్తిలో మంచి అభివృద్ధిని, లాభాలను పొందుతారు. కుజుడి సంచారం కారణంగా ఏ రాశుల వారు తమ వృత్తిలో అభివృద్ధిని చూస్తారో చూద్దాం.
మేష రాశి
కుజ గ్రహ సంచారం మేష రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వారికి ముఖ్యంగా వృత్తిపరంగా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతులు పొందే అవకాశాలు లభిస్తాయి. నాయకత్వ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడతాయి. అనేక కొత్త మార్గాల్లో డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి వస్తుంది. మీరు కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించాలనుకుంటే, మంచి విజయం సాధిస్తారు. ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి
కుజ గ్రహ సంచారం సింహరాశి వారి అదృష్టాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు ఊహించని లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం, మర్యాద పెరుగుతాయి. మీకు పనిలో శుభవార్త అందవచ్చు. కొంతమంది ఆర్థిక స్థితిలో మంచి పెరుగుదల లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
కుజ సంచారం వృశ్చిక రాశి వారి ధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. వారి నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో మంచి విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగస్తులు కార్యాలయంలో తమ పై అధికారుల నుండి మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి కలలు నెరవేరుతాయి. వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తుల నుండి మంచి లాభాలు కలుగుతాయి.
మకర రాశి
కుజ గ్రహ సంచారం మకర రాశి వారికి మేలు చేస్తుంది. మీరు వృత్తిపరంగా ఆర్థికంగా మంచి అభివృద్ధిని చూస్తారు. అప్పుల సమస్యల నుండి మీకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు వారి అద్భుతమైన పనితీరు కారణంగా పదోన్నతి పొందే అవకాశం లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More