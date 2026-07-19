శ్రావణ మాసంలో శని, కుజ, సూర్య గ్రహాల మార్పులు.. అదృష్టం చూడబోతున్న 4 రాశులు, రాజరికపు జీవితం!
ఆగస్టు నెలలో శని, కుజ, సూర్య గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక జరగనుంది. ఈ అరుదైన గ్రహ సంచారాలు కొన్ని రాశులపై శుభ ప్రభావాలను చూపుతాయని నమ్ముతారు. నాలుగు రాశుల వారికి వృత్తి రంగంలో కొత్త అవకాశాలు, పురోగతి, విజయం పెరిగే అవకాశం ఉంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈసారి పవిత్రమైన శ్రావణ మాసం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. ఈ శ్రావణ మాసంలో శని, కుజుడు, సూర్యుడు అనే మూడు ప్రధాన గ్రహాలు తమ రాశిచక్ర స్థానాలలో మార్పులకు లోనవుతాయి. ఇది పన్నెండు రాశుల వారి జీవితాలలో గొప్ప పరివర్తనలను తీసుకువచ్చే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఆగస్టులో ప్రారంభమయ్యే ఈ మాసం, శివ భక్తులకు ఆధ్యాత్మికత, భక్తికి సంబంధించిన కాలం మాత్రమే కాకుండా, ప్రధాన గ్రహ సంచారాల కారణంగా కూడా దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ శ్రావణ మాసంలో శని, కుజుడు, సూర్యుడు అనే మూడు ప్రధాన గ్రహాలు తమ రాశిచక్ర స్థానాలలో మార్పులకు లోనవుతాయి.
ఈ గ్రహాల సంచారాలు పన్నెండు రాశులన్నింటిపైనా విభిన్న ప్రభావాలను చూపుతాయని నమ్ముతారు. కొందరికి వృత్తిపరమైన పురోగతి, ఆర్థిక వృద్ధి, కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. అయితే ఈ ప్రత్యేక గ్రహ కలయిక వల్ల ఏ రాశుల వారికి అత్యంత శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది?
కర్కాటక రాశి
ఈ శ్రావణ మాసం కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి శుభవార్తలు, కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. చాలా కాలంగా అసంపూర్తిగా ఉన్న పని కొనసాగించి విజయవంతంగా పూర్తి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మహాదేవుని అనుగ్రహంతో, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. వ్యాపార రంగంలో అభివృద్ధిని కోరుకునే వారికి ఈ కాలం మంచి అవకాశాలను అందిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, పెట్టుబడులు లేదా విస్తరణ ప్రయత్నాలలో పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. పని రంగంలో పదోన్నతి, ప్రశంసలు, కొత్త బాధ్యతలకు సంబంధించిన సూచనలు కూడా ఉండవచ్చు. దీనితోపాటు ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మరింత బలపడుతుందని జ్యోతిష్య విశ్వాసాలు సూచిస్తున్నాయి.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి ఈ కాలం పురోగతికి, విజయానికి కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. సూర్యుని అనుకూల సంచారం కారణంగా ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడంతో పాటు సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక రంగంలో మంచి వృద్ధికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు లేదా లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభించవచ్చు. పని రంగంలో మీ పనితీరు ప్రశంసించబడే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు లేదా ప్రత్యేక గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. కళలు, విద్య, సృజనాత్మక రంగాలలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం ప్రత్యేక విజయాన్ని తీసుకురాగలదు. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో కొత్త సంబంధాలు ఏర్పడవచ్చు. భవిష్యత్ వృద్ధికి సహాయపడే అవకాశాలు లభించవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ శ్రావణ మాసం ధనుస్సు రాశి వారికి ఆనందాన్ని, శుభ పరిణామాలను తీసుకువచ్చే కాలంగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా ఉన్న కొన్ని కోరికలు నెరవేరవచ్చు. ముఖ్యంగా వివాహం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మంచి భాగస్వామిని వెతుక్కునే క్రమంలో సానుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ధనుస్సు రాశి వారికి వృత్తి రంగంలో పురోగతి అవకాశాలు లభించవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు, మంచి అవకాశాలు, పనిలో పురోగతి సంకేతాలు కనిపించవచ్చు. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న యువతకు శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ జీవితంలో ప్రేమ, సామరస్యం, ఆనందంతో కూడిన వాతావరణం ఏర్పడవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. మనశ్శాంతిని ఇచ్చే అనుభవాలు పొందే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి
ఈ కాలం మీన రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలను, సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. శని రాశిలో మార్పు మీన రాశి వారికి అనుకూల ప్రభావాలను ఇస్తుందని నమ్ముతారు. వ్యాపార రంగంలో కొత్త భాగస్వామ్యాలు లేదా సహకార అవకాశాలు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించి, ఆర్థిక వృద్ధికి మార్గం సుగమం చేయడానికి ఇది మంచి సమయం కావచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడితే, జీవిత సౌకర్యాలు, భౌతిక సౌకర్యాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ జీవితంలో కూడా ఆహ్లాదకరమైన మార్పులు రావచ్చు. ఇంటి వాతావరణంలో శాంతి, సామరస్యం పాటించడం వల్ల సంబంధాలు బలపడతాయి. మొత్తం మీద, ఈ సమయం మీన రాశి వారికి పురోగతి, శ్రేయస్సు మరియు కొత్త అవకాశాల కాలంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More