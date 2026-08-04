కేతువు, చంద్రుని కలయికతో గ్రహణ యోగం.. ఈ 5 రాశులపై ప్రభావం!
కేతువు, చంద్రుని కలయిక కారణంగా ఆగస్టు 12న సింహరాశిలో గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి చాలా అశుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారు ఆర్థిక విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుభ లేదా అశుభ ఫలితాలు చంద్రుని స్థానం, అది ఏ ఇతర గ్రహంతో కలిసి ఉందనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇదిలా ఉండగా ఆగష్టు 12న ఉదయం 6 గంటలకు చంద్రుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కేతువు ఇప్పటికే సింహరాశిలో సంచరిస్తోంది. సింహరాశిలో చంద్రుడు, కేతువు కలిసి ఉండటం వలన ఆగష్టు 12న గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనిని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అశుభంగా పరిగణిస్తారు. ఈ యోగం ప్రభావం ఆగస్టు 14 వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మీన రాశి
కేతు-చంద్రుల కలయిక కారణంగా మీన రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య విభేదాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దంపతుల మధ్య సమస్యలు రెట్టింపు కావచ్చు. కలిసి వ్యాపారం చేసేవారు ఎలాంటి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోవాలి. లేకపోతే వారు నష్టాలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం పరంగా మీరు ఒత్తిడి, శారీరక అలసటతో బాధపడతారు. అనవసరమైన ఖర్చులను నియంత్రించుకోండి.
మకర రాశి
కేతు-చంద్రుల కలయిక కారణంగా మకర రాశి వారు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. మీ ప్రయత్నాలు ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వకపోవడంతో మీరు విచారంగా ఉండవచ్చు. మీ స్నేహితులు లేదా మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు మిమ్మల్ని మోసం చేయవచ్చనే సూచనలు ఉన్నాయి. మీరు మీ రహస్యాలను ఎవరితోనూ పంచుకోకూడదు. మీరు ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నట్లయితే.. కష్టపడితేనే విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక నిర్ణయాలను తొందరపడి తీసుకోకండి. మీరు నష్టాలను ఎదుర్కొంటారు.
వృశ్చిక రాశి
కేతువు, చంద్రుని కలయిక కారణంగా వృశ్చిక రాశి వారికి ఇది ఒక పరీక్షా సమయం. శత్రువుల నుండి ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. మీరు చట్టపరమైన సమస్యల్లో చిక్కుకోవచ్చు. ఆరోగ్య సమస్యలు మిమ్మల్ని బలహీనపరుస్తాయి. మీరు మీ ఆహారంపై అదనపు శ్రద్ధ పెట్టాలి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మీరు ఎవరికీ డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వడం మానుకోవాలి. సౌకర్యాలు కూడా తగ్గుతాయి. మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటారు. కుటుంబంలో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీని కారణంగా మీరు తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురవుతారు. చట్టపరమైన విషయాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. మీరు అనవసరమైన పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి. ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ ఆరోగ్యం విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి గ్రహణం ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని సృష్టిస్తుంది. డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, అప్పు ఇచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ముఖ్యమైన పనులలో మీకు ఆటంకాలు ఎదురవ్వచ్చు. భౌతిక సౌకర్యాలు తగ్గవచ్చు. కొన్ని కారణాల వల్ల మీరు ఎక్కువగా ప్రయాణించాల్సి రావచ్చు. రాబోయే రెండు రోజులు మీరు అనవసరమైన సమస్యలతో బాధపడతారు. ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం తీవ్రంగా దెబ్బతినవచ్చు. అనవసరమైన ఖర్చుల వల్ల మీరు చాలా ఇబ్బంది పడవచ్చు. అలాగే కుటుంబంలో కొన్ని సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మీ జీవిత భాగస్వామితో అభిప్రాయ భేదాలు రావచ్చు. ఉద్యోగాలు చేసేవారు తమ పనిలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. విజయం సాధించడానికి మీరు కష్టపడాల్సి ఉంటుంది.
సింహ రాశి
కేతు-చంద్రుల కలయిక కారణంగా సింహరాశి వారు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగినప్పటికీ, తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టాలకు, సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. ప్రయాణించేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున వాహనం నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ మాటలను అదుపులో ఉంచుకోండి. లేకపోతే దంపతుల సంబంధంలో మనస్పర్థలు రావచ్చు. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడం మానుకోండి. పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More