ఆగస్టు 2–8 వారఫలాలు: ఈ రాశులకు అదృష్ట యోగం.. ఉద్యోగం, ధనం, ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటాయంటే?
ఆగస్టు 2 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ వారం గ్రహాల గమనం అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపనుంది. కొందరికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో పురోగతి, ధనలాభాలు, కుటుంబ సంతోషం లభించగా, మరికొందరు ఆరోగ్యం, ఖర్చులు, పెట్టుబడులు, కీలక నిర్ణయాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
కొత్త వారం ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో అందరిలోనూ భవిష్యత్తు గురించిన ఆసక్తి నెలకొంటుంది. ముఖ్యంగా రాబోయే ఏడు రోజులు తమ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులను తీసుకువస్తాయనే ఉత్సుకత ఉద్యోగస్తులు, వ్యాపారవేత్తలు, విద్యార్థుల్లో కనిపిస్తుంది. వృత్తి జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయా, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుందా లేదా అని తెలుసుకోవాలని అందరూ కోరుకుంటారు. ఆగస్టు 2 నుంచి గ్రహాల గమనం ఆధారంగా అన్ని రాశులపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ కాలంలో కొందరికి నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తయితే, మరికొందరు ఖర్చులు, కీలక నిర్ణయాల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడిపే అవకాశాలున్నప్పటికీ, ఆరోగ్య పరంగా అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం.
ఈ వారం వార ఫలాలు.. ఎవరికి అదృష్టమో తెలుసుకోండి
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ వారం ఓవరాల్గా మంచి ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ప్రేమ, సంతాన విషయాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. వ్యాపారం కూడా లాభసాటిగా సాగుతుంది. అయితే వారం ప్రారంభంలో ఆదాయంలో ఒడుదొడుకులు ఉంటాయి. ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ అవి కాస్త శ్రమతో కూడుకున్నవిగా ఉంటాయి. మధ్యలో ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు. తలనొప్పి, కంటి నొప్పులు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. వారం చివరి నాటికి పరిస్థితులు పూర్తిగా మారి అద్భుతమైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. నల్లటి వస్తువులు లేదా ఇనుప వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.
వృషభ రాశి
ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్య పరంగా కొంత మధ్యస్థ వాతావరణం ఉంది. లగ్నంలో కుజుడు సంచరిస్తుండటం వల్ల స్వల్ప ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. అయితే ప్రేమ, సంతాన స్థితులు బాగున్నాయి.
వ్యాపారం కూడా సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో వ్యాపారంలో ఒడుదొడుకులు ఎదురైనా, ఆ తర్వాత అకస్మిక ధనలాభానికి అవకాశం ఉంది. వారం మధ్యలో ఆదాయం మందగించినా, ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయి. అయితే ఈ వారం ఎలాంటి భారీ పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. తెల్లటి వస్తువులను అమ్మవారికి సమర్పించడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యం చాలావరకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే ప్రేమ, సంతాన విషయాల్లో కొద్దిగా జాగ్రత్త అవసరం. వ్యాపార పరంగా సమయం బాగుంది. వారం ప్రారంభంలో ఎవరితోనైనా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రయాణాలు, పెట్టుబడులను వాయిదా వేయండి.
వారం మధ్యలో కోర్టు వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. వారం అంతం మాత్రం వీరికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రయాణ మార్గాలు సులభతరమై కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం. గణేశుడికి గరిక సమర్పించడం వల్ల శుభం కలుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి
ఈ రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు, వ్యాపారంలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. ప్రేమ, కుటుంబ జీవితం అద్భుతంగా సాగుతుంది. అయితే వారం ప్రారంభంలో చిన్నపాటి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏ విషయంలోనూ రిస్క్ తీసుకోకండి.
మధ్యలో ప్రయాణాలు, పెట్టుబడులకు మంచి సమయం. వారం చివరి నాటికి వ్యాపారంలో భారీ విజయాలు సాధిస్తారు. కొత్త లేదా పాత ప్రేమ వ్యవహారాలు విజయవంతమవుతాయి. శనివారం నాడు నల్లటి వస్తువులు లేదా మినపప్పు దానం చేయడం వల్ల సత్ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. లగ్నాధిపతి వ్యయ స్థానంలో సంచరిస్తున్నందున తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ఉదర సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యాలపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. వారం మధ్యలో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ఎందుకంటే చిన్న పొరపాటు కూడా ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టవచ్చు. అయితే వారం గడిచే కొద్దీ పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి. ఎర్ర కందిపప్పును దానం చేయడం ఈ రాశి వారికి చాలా మంచిది.
కన్యా రాశి
ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం, ప్రేమ, సంతానం, వ్యాపార రంగాలన్నీ చాలా బలంగా ఉన్నాయి. వారం ప్రారంభంలో శత్రువుల నుంచి స్వల్ప అడ్డంకులు ఎదురైనా, వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు.
ఆరోగ్య సమస్యలు స్వల్పంగా వేధించినా, వారం మధ్యలో ప్రేమికుల కలయిక, కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. అయితే వారం అంతంలో గాయాలయ్యే సూచనలున్నాయి కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం. కందిపప్పు దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.
తులా రాశి
తుల రాశి వారికి ఆరోగ్యం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. లగ్నాధిపతి నీచ స్థానంలో ఉండటం వల్ల మానసిక ఆందోళన ఉండవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్నపాటి వివాదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. పిల్లల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి.
వారం మధ్యలో శత్రు బాధలు తొలగినప్పటికీ ఆరోగ్యం కొద్దిగా ప్రభావం చూపుతుంది. అయితే వారం చివరి నాటికి జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు. శనిదేవుడిని ప్రార్థించి, నీలి రంగు వస్తువులను సమర్పించడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రేమ, సంతాన స్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. అయితే వారం ప్రారంభంలో గృహంలో ఇబ్బందులు, కుటుంబ కలహాలు తలెత్తే సూచనలున్నాయి.
ప్రస్తుతానికి భూమి, ఇల్లు, వాహనాల కొనుగోలును వాయిదా వేయండి. పిల్లల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. వారం మొత్తం నెగెటివ్ వాతావరణం కనిపించినప్పటికీ, పెట్టుబడుల విషయంలో కొన్ని నిర్ణయాలు లాభాన్నిస్తాయి. నల్లటి వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యం, ప్రేమ వ్యవహారాలు మధ్యస్థంగా ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో ముక్కు, చెవి, గొంతు సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు.
వారం మధ్యలో తల్లి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. భావోద్వేగాలకు లోనై ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. నల్లటి వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల దోషాలు తొలగిపోతాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఆరోగ్యం, వ్యాపారం మెరుగ్గా ఉన్నాయి. అయితే వైవాహిక జీవితంలో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు. వారం ప్రారంభంలో నోటి పూత లేదా ధన నష్టం జరిగే సూచనలున్నాయి కాబట్టి ఎటువంటి పెట్టుబడులు పెట్టకండి.
వారం మధ్యలో వ్యాపారంలో ఒడుదొడుకులు ఉంటాయి. వారం చివరిలో భూములు, ఇళ్లు లేదా వాహనాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఎరుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం శుభకరం.
కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారికి కొద్దిగా ఆందోళన, అశాంతి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కొంత మందగించినా, వ్యాపార రంగం బాగుంటుంది. వారం ప్రారంభంలో వ్యసనాలు, నెగెటివ్ ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలి.
మధ్యలో ధన నష్టం జరిగే సూచనలున్నందున పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. మాటపై నియంత్రణ అవసరం. వారం చివరిలో వ్యాపారంలో భారీ విజయాలు అందుకోవడంతో పాటు భూమి కొనుగోలుకు అవకాశం ఉంది. కందిపప్పు దానం చేయడం మంచిది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ వారం ప్రారంభంలో తలనొప్పి, కంటి నొప్పులు, అనవసర ఖర్చులు, అజ్ఞాత భయం ఇబ్బంది పెడతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలకు కాస్త దూరం పాటించడం మంచిది.
వారం మధ్యలో కూడా మానసిక ఆందోళన కొనసాగే అవకాశం ఉంది. అయితే వారం అంతం మాత్రం ఎంతో అద్భుతంగా మారుతుంది. ఆరోగ్యం, కుటుంబ జీవితం కుదుటపడతాయి. నల్లటి వస్తువులను దానం చేయడం ద్వారా ఈ వారం అంతటా శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More