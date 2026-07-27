ఆగస్టులో నాలుగు గ్రహాల రాశి మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం!
జ్యోతిష్య పరంగా అత్యంత కీలకమైన నెలగా భావిస్తున్నారు. ఈ నెలలో శుక్రుడు, కుజుడు, సూర్యుడు, బుధుడు తమ రాశులను మార్చుకోగా, ఆగస్టు 12న ఏడాది రెండో సూర్యగ్రహణం కూడా ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహ సంచారాలు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, విద్య వంటి అంశాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్వాసం.
జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనా ప్రకారం రాబోయే ఆగస్టు నెల గ్రహాల రాశి మార్పుల పరంగా అత్యంత కీలకం కానుంది. ఈ నెలలో ఏకంగా నలుగురు ప్రధాన గ్రహాలు తమ సంచారాన్ని మార్చబోతున్నాయి. దీనికి తోడు ఆగస్టు 12న ఈ ఏడాది రెండో సూర్య గ్రహణం కూడా ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహాల గమనాభివృద్ధులు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థితిగతులు, విద్య, కుటుంబ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని జ్యోతిష్య ప్రియులు ఈ గ్రహాల మార్పులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు.
ఆగస్టు 1న శుక్రుడి కన్యా రాశి ప్రవేశం
ఆగస్టు నెల తొలి రోజే శుక్రుడు కన్యా రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. జ్యోతిష్యంలో శుక్రుడిని భౌతిక సుఖాలు, సంపద, ప్రేమ, వివాహం, కళలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ఈ రాశి మార్పు కారణంగా కొందరి వ్యక్తిగత బంధాల్లో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో మెరుగైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ముఖ్యంగా ఫ్యాషన్, వినోదం, డిజైనింగ్, లగ్జరీ రంగాల్లో రాణించే వారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభసాటిగా మారుతుంది.
ఆగస్టు 2న మిథున రాశిలోకి కుజుడు
నెల ప్రారంభంలోనే అనగా ఆగస్టు 2న కుజుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. పరాక్రమం, ఆత్మవిశ్వాసం, శక్తికి ప్రతీక అయిన కుజుడి సంచారంతో ప్రజల్లో కొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచించే వారికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఇది సరైన తరుణమే అయినప్పటికీ, ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది.
ఆగస్టు 12న ఏడాది రెండో సూర్య గ్రహణం
ఆగస్టు మధ్యలో అంటే 12వ తేదీన ఈ ఏడాది రెండో సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడనుంది. అయితే ఈ గ్రహణం భారత్లో కనిపించదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలాంటి సూతకాలు వర్తించవు. అయినప్పటికీ జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహణ కాలాన్ని పెద్ద మార్పులకు సంకేతంగా చూస్తారు. ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రధాన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని, సంయమనం పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఆగస్టు 17, 22 తేదీల్లో సూర్య, బుధుల సింహ రాశి ప్రవేశం
ఆగస్టు 17న సూర్యుడు తన స్వరాశి అయిన సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. స్వరాశిలో సూర్య సంచారం వల్ల నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆత్మవిశ్వాసం, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, అడ్మినిస్ట్రేషన్, రాజకీయ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఈ కాలం స్వర్ణయుగమనే చెప్పాలి. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 22న బుధుడు కూడా సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడి అనుగ్రహంతో మీడియా, ఐటీ, మార్కెటింగ్, విద్యా రంగాల వారికి ఊహించని లాభాలు దక్కుతాయి. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి.
ఏ రాశుల వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు?
ఈ నెలలో జరిగే గ్రహాల వరుస మార్పులు మేషం, సింహం, కన్యా, తులా, ధనుస్సు రాశుల వారికి సరికొత్త లాభాలను, సువర్ణావకాశాలను తెచ్చిపెడతాయి. అదే సమయంలో వృషభ, వృశ్చిక, మకర రాశుల వారు ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కాస్త ఆచితూచి అడుగులు వేయాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More