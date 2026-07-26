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    గురు భగవానుడి వల్ల ఆగస్టు నెలలో అష్టైశ్వర్యాలు చూడనున్న 5 రాశులు, అదృష్టం

    ఆగష్టు 14న గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలో ఉదయిస్తుంది. ఈ సమయంలో గురు గ్రహం ప్రత్యేక అనుగ్రహంతో కొన్ని రాశుల వారికి ధన మార్గం సులభతరం అవుతుంది. గురు గ్రహం ఏ రాశులను పరిపాలిస్తుందో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 26, 2026, 19:23:46 IST
    By Anand Sai
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    గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలో ఉంది. ఆగస్టు 14న గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలో ఉదయిస్తుంది. గురు గ్రహం నీచ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అది బలహీనంగా ఉంటుంది. ఫలితంగా అశుభకరంగా ఉంటుంది. కానీ ఆగస్టులో గురు గ్రహం ఉదయించడంతో దాని బలం పెరుగుతుంది. దాని నుండి లభించే ప్రయోజనాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. గురు గ్రహం ఉదయించినప్పుడు 12 రాశుల వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఇప్పుడు కర్కాటక రాశిలో గురు గ్రహం ఉదయించడం వల్ల ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అవుతారో తెలుసుకుందాం.

    ఆగస్టు అదృష్ట రాశులు
    ఆగస్టు అదృష్ట రాశులు

    కుంభ రాశి

    గురు గ్రహం కుంభ రాశిలోని ఆరో ఇంట్లో ఉదయిస్తుంది. దీనివల్ల మీకు సంపూర్ణ అదృష్టం లభిస్తుంది. చాలాకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మీరు ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలను నెరవేరుస్తారు. డబ్బు అకస్మాత్తుగా వచ్చి సమకూరుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటానికి ఇది సరైన సమయం. కుటుంబంలోని సమస్యలు తొలగిపోతాయి. మీకు బంధువుల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరగడానికి సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

    మేష రాశి

    ఆగష్టు 14 నుండి మేష రాశి వారికి గురుడు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాడు. మీ జాతకంలో గురుడు నాలుగో ఇంట్లో ఉదయిస్తాడు. దీని కారణంగా మీరు పనిలో మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. కొత్త పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు వస్తాయి. పనిలో ఇప్పటివరకు ఎదుర్కొన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఇంట్లో సంతోషం పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాల సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగార్థులకు మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది.

    కర్కాటక రాశి

    గురు గ్రహం కర్కాటక రాశి లగ్నంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. కర్కాటక రాశి వారి జీవితం స్వర్ణమయంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ కుటుంబ జీవితంలో శాంతి, సంతోషం వెల్లివిరుస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. గతంలో తీసుకున్న రుణాలను తీర్చేస్తారు. మీలాంటి ఉన్నతాధికారులకు అపారమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో అడ్డంకులు, అసంతృప్తి తొలగిపోతాయి. మీరు మీ రుణాలన్నీ తీర్చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో మీ తెలివితేటలను, వివేకాన్ని అందరూ మెచ్చుకుంటారు. అదృష్టం మీకు తోడుగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పని ఒత్తిడి తగ్గి, సహోద్యోగులతో కలిసికట్టుగా పనిచేసే మీ వైఖరి ప్రశంసలు అందుకుంటుంది.

    మిథున రాశి

    ఆగస్టు 14 నుండి మిథున రాశి వారికి మంచి రోజులు ప్రారంభమవుతాయి. మిథున రాశి రెండో ఇంట్లో గురు గ్రహం ఉదయిస్తుంది. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారి పెండింగ్ పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు లాభాల సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ధన సంబంధిత విషయాలలో మీకు ఊహించని విజయం లభిస్తుంది. అలాగే మీరు దీర్ఘకాలంగా చేసిన కఠోర శ్రమకు ఫలితాలు పొందుతారు.

    కన్యా రాశి

    గురు గ్రహం కన్యారాశిలోని తొమ్మిదో ఇంట్లో ఉదయిస్తుంది . దీనివల్ల మీకు వృత్తిపరమైన పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఆగస్టు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో మీకు ఊహించని పురోగతి లభిస్తుంది. ఖర్చులు తగ్గి, పొదుపు పెరుగుతుంది. మీ పనిలో కుటుంబం, స్నేహితుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు ఇది చాలా అద్భుతమైన కాలం. ఏదైనా ప్రత్యేక రంగంలో చదువుకోవాలనుకునే వారికి అవకాశాలు లభించవచ్చు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/గురు భగవానుడి వల్ల ఆగస్టు నెలలో అష్టైశ్వర్యాలు చూడనున్న 5 రాశులు, అదృష్టం
    Home/Rasi Phalalu/గురు భగవానుడి వల్ల ఆగస్టు నెలలో అష్టైశ్వర్యాలు చూడనున్న 5 రాశులు, అదృష్టం
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