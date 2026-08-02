ఆగస్టు 2 రాశి ఫలాలు: ఆదివారం ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం, ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు
ఆగస్టు 2వ తేదీ ఆదివారం గ్రహాల ప్రభావంతో ద్వాదశ రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు కనిపించనున్నాయి. కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థికం, ప్రేమ, కుటుంబ జీవితంలో శుభఫలితాలు, కొత్త అవకాశాలు లభించగా, మరికొన్ని రాశుల వారు ఆరోగ్యం, ఖర్చులు, పెట్టుబడులు, కీలక నిర్ణయాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రతి రోజూ ఎంతో ప్రత్యేకమైనదే. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రాల కదలికల ఆధారంగా రూపొందించే దిన ఫలాలు మన దైనందిన జీవితంలో ఏయే మార్పులు రాబోతున్నాయో ముందుగానే సూచిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆదివారం నాడు సూర్య భగవానుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం ద్వారా సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని, ఆత్మవిశ్వాసం ఇనుమడిస్తుందని నమ్ముతారు.
ఆగస్టు 2వ తేదీన కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తోడుకానుండగా, మరికొన్ని రాశులు కాస్త ఆచితూచి అడుగువేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏ రాశి వారికి ఏయే ఫలితాలు దక్కనున్నాయో ఇప్పుడు వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
నేడు మీ మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇటు కుటుంబ సభ్యులతో, అటు జీవిత భాగస్వామితో కాస్త సమయం గడపడం ద్వారా మనసుకు ప్రశాంతత దక్కుతుంది. కెరీర్ పరంగా మీ లక్ష్యాలపై పూర్తి ఏకాగ్రత ఉంచండి. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు కొన్ని చిన్నపాటి అడ్డంకులు ఎదురుకావచ్చు, అయినప్పటికీ మీ రోజువారీ జీవితం ఎంతో ఉత్సాహంగా, రోమాంచితంగా సాగిపోతుంది.
వృషభ రాశి
ఈ రోజు మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో ఎంతో సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు. వృత్తి మరియు ఉద్యోగ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఊహించని విజయాలు దక్కుతాయి. మీ అత్యంత సన్నిహితుల నుంచి విలువైన బహుమతులు అందుకునే అవకాశం ఉంది. మీ ఆరోగ్యం కూడా పూర్తిగా సహకరిస్తుంది, దీనివల్ల జీవితంలో సానుకూల మార్పులను స్పష్టంగా గమనించగలుగుతారు.
మిథున రాశి
ఉద్యోగంలో పురోగతి లభించడంతో పాటు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో మీ బంధాలు మరింత బలపడతాయి. వ్యాపారపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అత్యంత సంయమనం పాటించడం మంచిది. ప్రేమ సంబంధాల్లో మాధుర్యం వెల్లివిరుస్తుంది. మీ కుటుంబంతో లేదా స్నేహితులతో కలిసి చిన్నపాటి విహారయాత్రలకు ప్లాన్ చేసుకునేందుకు ఇది సరైన సమయం.
కర్కాటక రాశి
నేడు మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. అయితే మీ రొమాంటిక్ లైఫ్లో కొన్ని చిన్నపాటి ఒడిదుడుకులు ఎదురుకావచ్చు, వాటిని ఓపికతో పరిష్కరించుకోండి. కుటుంబంలో సామరస్యం దెబ్బతినకుండా చూసుకోండి. మీ ఆరోగ్యాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ప్రస్తుతం కొత్తగా స్థిరాస్తుల కొనుగోలుకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. ప్రయాణాలు చేసే సూచనలున్నాయి.
సింహ రాశి
మీ ఆరోగ్యాన్ని ఎల్లప్పుడూ మెరుగ్గా ఉంచుకోవడానికి పౌష్టికాహారాన్ని మీ దినచర్యలో భాగం చేసుకోండి. కొత్త ఇల్లు లేదా ఆస్తులను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. విద్యార్థులు చదువుపై పూర్తి మనస్సు పెట్టి శ్రమిస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తు దృష్ట్యా అనవసర ఖర్చులకు అస్సలు తావివ్వకండి.
కన్యా రాశి
విద్యార్థులకు ఈ రోజు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది, చదువులో రాణిస్తారు. అయితే కెరీర్ పరంగా కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. ఎలాంటి కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు అనుభవజ్ఞులైన వారి సలహా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీ ప్రేమ జీవితంలో అకస్మాత్తుగా అశాంతి వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆచితూచి వ్యవహరించండి.
తులా రాశి
ఉద్యోగంలో మీకు సరికొత్త అవకాశాలు తారసపడతాయి. స్థిరాస్తి రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం మీకు దీర్ఘకాలంలో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి ముందడుగు వేయండి. మీ ప్రేమ వ్యవహారాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి భాగస్వామితో మనస్పూర్తిగా మాట్లాడండి మరియు వారికి తగినంత సమయం కేటాయించండి.
వృశ్చిక రాశి
వృత్తి జీవితంలో మీరు ఆశించిన విజయాలు మీ సొంతమవుతాయి, అలాగే మీ ఆర్థిక స్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది. మీ భాగస్వామి మీకు ఊహించని రీతిలో సర్ప్రైజ్ డేట్ ప్లాన్ చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే మీ శారీరక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన లావాదేవీల్లో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రోజు మీకు ఒడుదొడుకులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. చుట్టూ పోటీ లేకపోవడం వల్ల మీ పనితీరు మరియు ఉత్పాదకతపై ప్రతికూల ప్రభావం పడవచ్చు. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ, కుటుంబ బంధాలు మరింత బలపడతాయి. అయితే జీవిత భాగస్వామి కోసం వెతుకుతున్నవారికి మాత్రం కొన్ని నిరాశ ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి.
మకర రాశి
మీ బిజీ షెడ్యూల్ నుంచి కొంత సమయాన్ని కేటాయించి కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడపండి. ఆర్థిక పరిస్థితిలో స్వల్ప మందగమనం కనిపించవచ్చు, కాబట్టి ప్రతి రూపాయిని చాలా జాగ్రత్తగా ఖర్చు చేయండి. ఈ రోజు మీ రొమాంటిక్ జీవితం ఎంతో అద్భుతంగా సాగుతుంది, భాగస్వామితో కలిసి నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి
మీ మానసిక ప్రశాంతత కోసం తగిన విశ్రాంతి తీసుకోండి, అలాగే ప్రయోజనం లేని ప్రయాణాలను వీలైనంత వరకు వాయిదా వేయండి. ఈ రోజు పరిస్థితులు కాస్త మిశ్రమంగా ఉంటాయి కాబట్టి మీపై మీరు నమ్మకం ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. మీ తోటి ఉద్యోగులతో లేదా సహచరులతో సత్సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకోవడం మీ వృత్తి జీవితానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
మీన రాశి
ఈ రోజు మీకు అంతా మంచే జరుగుతుంది. మీ ఆదాయ మార్గాలు మెరుగవుతాయి మరియు కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది, అంతేకాకుండా భాగస్వామితో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి. ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఏదైనా శుభవార్త మీ ఇంటికి చేరే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More