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    చాతుర్గ్రాహి యోగం: ఆగస్టు 11న మహా గ్రహ సంయోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని విజయాలు, ధనలాభం!

    ఆగస్టు 11న కర్కాటక రాశిలో చంద్రుడు, సూర్యుడు, గురుడు, బుధుడు కలయికతో అరుదైన చతుర్గ్రహి యోగం ఏర్పడనుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ మహా గ్రహ సంయోగం ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం చూపనున్నప్పటికీ వారికి కెరీర్, గౌరవ ప్రతిష్ఠల పరంగా అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    Published on: Aug 1, 2026, 09:30:26 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కలయిక మరియు సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ప్రత్యేకించి ఒకే రాశిలో మూడు కంటే ఎక్కువ గ్రహాలు కలవడం మానవ జీవితాలపై, దేశ విదేశాల పరిస్థితులపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాబోయే ఆగస్టు 11వ తేదీన ఆకాశంలో ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కృతం కానుంది.

    చాతుర్గ్రాహి యోగం: ఆగస్టు 11న మహా గ్రహ సంయోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని విజయాలు, ధనలాభం!
    చాతుర్గ్రాహి యోగం: ఆగస్టు 11న మహా గ్రహ సంయోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని విజయాలు, ధనలాభం!

    ఆ రోజున చందమామ తన స్వక్షేత్రమైన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించగానే, అక్కడ ఇప్పటికే సంచరిస్తున్న త్రిగ్రహాలైన సూర్యుడు, గురుడు, బుధులతో కలిసిపోతాడు. దీనివల్ల అదే రాశిలో ఏకంగా నాలుగు శక్తివంతమైన గ్రహాలు ఒకేచోట కొలువుదీరనున్నాయి. జ్యోతిష్య పరిభాషలో దీనినే 'చతుర్గ్రహి యోగం' అంటారు.

    చంద్రుడి సొంత రాశిలోనే ఈ మహా సంయోగం ఏర్పడుతుండటంతో దీని ప్రాధాన్యత మరింత సంతరించుకుంది. ఈ చతుర్గ్రహి యోగం ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై పడినప్పటికీ, ప్రధానంగా ఐదు రాశుల వారికి మాత్రం ఇది అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తోందని జ్యోతిష్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    కర్కాటక రాశిలో గ్రహాల మహా సంగమం

    చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి అడుగుపెట్టే సమయానికి, అదే రాశిలో దేవగురువు బృహస్పతి, ఆత్మకారకుడు సూర్యుడు, విద్యా, బుద్ధికి కారకుడైన బుధుడు ఇప్పటికే సంచరిస్తున్నారు. ఇటు చంద్రుడు రాగానే ఈ నాల్గింటి కలయిక పూర్తవుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ చతుర్గ్రహి యోగాన్ని అత్యంత శక్తివంతమైన మరియు అరుదైన యోగంగా పరిగణిస్తారు.

    ముఖ్యంగా జల తత్వ రాశి అయిన కర్కాటకంలో ఈ కూటమి ఏర్పడటం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత, ఆర్థిక పురోగతి మరియు నాయకత్వ లక్షణాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ప్రతి వ్యక్తి జాతకంలోని లగ్నం, గ్రహ దశలను బట్టి ఫలితాలు మారినప్పటికీ, సాధారణంగా ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది.

    మేష రాశి వారికి కుటుంబంలో శాంతి

    యోగం ప్రభావం వల్ల మేష రాశి వారికి ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబంలో నెలకొన్న దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తొలగిపోయి, అందరి మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఊహించని మెరుగుదల కనిపిస్తుంది.

    కర్కాటక రాశిలో నేరుగా ఈ యోగం

    ఈ యోగం మీ సొంత రాశిలోనే ఏర్పడుతుండటం విశేషం. దీనివల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి. ఇక వ్యాపారస్తులు తాము తలపెట్టిన పెద్ద ప్రాజెక్టుల్లో లేదా డీల్స్‌లో లాభాలను ఆర్జిస్తారు. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్ఠలు శిఖరాగ్రానికి చేరుతాయి.

    సింహ రాశి వారికి ఆర్థిక ఊరట

    ఆర్థికంగా సతమతమవుతున్న సింహ రాశి వారికి ఈ కాలం గొప్ప ఊరటనిస్తుంది. ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయిన బకాయిలు లేదా ధనం చేతికి అందుతుంది. మీ కెరీర్ పరంగా సరికొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న ప్రముఖుల సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. అయితే పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు మాత్రం అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

    తులా రాశి వారికి వృత్తిరీత్యా గుర్తింపు

    వృత్తి జీవితంలో మీరు పడే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభించడంతో పాటు పదోన్నతికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. పై అధికారుల పూర్తి మద్దతు మీ వెంటే ఉంటుంది. తీరిక వేళల్లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మనసారా గడిపేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    మీన రాశి వారికి సృజనాత్మకతలో మెరుగుదల

    మీన రాశి విద్యార్థులకు మరియు కళారంగానికి చెందిన వారికి ఈ సమయం అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ సృజనాత్మకతకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలలో మాధుర్యం ఇనుమడిస్తుంది. దూరపు బంధువుల నుంచి లేదా మిత్రుల నుంచి ఒక మంచి శుభవార్తను అందుకుంటారు. ఇది మీ మనసును ఉల్లాసంగా ఉంచుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/చాతుర్గ్రాహి యోగం: ఆగస్టు 11న మహా గ్రహ సంయోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని విజయాలు, ధనలాభం!
    Home/Rasi Phalalu/చాతుర్గ్రాహి యోగం: ఆగస్టు 11న మహా గ్రహ సంయోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని విజయాలు, ధనలాభం!
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