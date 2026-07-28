కేతు నక్షత్ర సంచారం : ఈ 6 రాశులకు డిసెంబర్ వరకు అదృష్ట యోగం - అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు
మఖ నక్షత్రంలో కేతువు సంచారం వల్ల 6 రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. డిసెంబర్ వరకు ఏ ఏ రాశుల జాతకం మారనుందో పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ అందించిన విశ్లేషణ ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కేతువును మోక్షం, నిర్లిప్తత మరియు ఆధ్యాత్మికతకు కారకుడిగా భావిస్తారు. సాధారణంగా గ్రహాల కదలికల్లో కేతువు సంచారం చాలా నెమ్మదిగా సాగుతుంది. కేతువు తన స్థానాన్ని లేదా నక్షత్రాన్ని మారినప్పుడల్లా దాని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ప్రస్తుతం కేతు గ్రహం సింహరాశిలో మాఘ నక్షత్రంలో కొలువై ఉంది. జ్యోతిష్య నిబంధనల ప్రకారం మాఘ నక్షత్రానికి అధిపతి స్వయంగా కేతువే. తన సొంత నక్షత్రంలో కేతువు ప్రవేశించడం వల్ల అనేక రాశుల జీవితాల్లో ఊహించని పరిణామాలు, సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
హిందూ పంచాంగం ప్రకారంయయయ ఈ అంతుచిక్కని కేతువు తన సొంత నక్షత్రమైన మఖ నక్షత్రంలో వచ్చే డిసెంబర్ నెల వరకు కొనసాగుతాడు. కేతువు ఈ సంచారం కారణంగా ముఖ్యంగా ఆరు రాశుల వారికి అత్యంత ప్రయోజనకరమైన, శుభ ఫలితాలు అందుతాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ వివరించారు. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు మరియు వారి జీవితాల్లో రాబోయే మార్పులను ఇక్కడ చూడండి….
1. మేష రాశి
మఖ నక్షత్రంలో కేతువు సంచారం మేష రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా మారనుంది. ఈ కాలంలో మీ వ్యక్తిత్వం సమాజంలో మరింతగా శోభిస్తుంది. నూతన ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుని, ఆర్థికంగా బలం చేకూరుతుంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న కోర్టు కేసులు, వివాదాల్లో విజయం మిమ్మల్నే వరిస్తుంది.
2. కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపార, వాణిజ్య రంగాల్లో ఉన్నవారు ఊహించని వృద్ధిని చూస్తారు. పాత మిత్రులను కలవడం వల్ల మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ శత్రువులు సైతం మీ జోలికి రాకుండా వెనకడుగు వేస్తారు, మీకు ఎలాంటి హాని చేయలేరు.
3. సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి కేతువు సంచారం విశేష లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. విద్యార్థులు తమ ఉపాధ్యాయుల నుండి పూర్తి ప్రోత్సాహాన్ని పొంది విద్యలో రాణిస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. వ్యాపారులకు మంచి లాభాలు అందుతాయి. కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా, ఆనందమయంగా సాగుతుంది.
4. వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర సంచారం సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో పైఅధికారుల (బాస్) పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు, రావలసిన డబ్బు హఠాత్తుగా చేతికి అందుతుంది. ఇంట్లో ఆనందోత్సాహాలు నిండి, ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది.
5. ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి కేతువు కదలిక వృత్తిపరంగా ఎంతో పురోగతిని ఇస్తుంది. కెరీర్లో కొత్త శిఖరాలను చేరుకుంటారు. మీ ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఏ పని చేపట్టినా కుటుంబ సభ్యుల నుండి సంపూర్ణ సహకారం లభిస్తుంది.
6. మీన రాశి
మీన రాశి అభ్యర్థులకు మఖ నక్షత్రంలో కేతువు సంచారం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఎలాంటి అయోమయం లేకుండా సులువుగా ముందడుగు వేస్తారు. మీ పనితీరు మెరుగై అధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు. అయితే ఈ సమయంలో ఆరోగ్యం పట్ల కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More