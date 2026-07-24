గురు పౌర్ణిమ రోజున శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశులకు ధన, ఉద్యోగ, విదేశీ యోగాలు!
గురు పౌర్ణిమ రోజైన జూలై 29, 2026న శుక్రుడు ఉత్తరాఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల వృషభ, సింహ, తుల, కన్య రాశుల వారికి ధనలాభం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, వ్యాపార విజయాలు, విదేశీ ప్రయాణ అవకాశాలు కలగనున్నాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచిస్తోంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి, నక్షత్ర మార్పులకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఏ చిన్న గ్రహం కదిలినా దాని ప్రభావం మానవ జీవితాలపై, ద్వాదశ రాశులపై తీవ్రంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా భోగభాగ్యాలు, సౌందర్యం, ఐశ్వర్యానికి కారకుడైన శుక్ర గ్రహం త్వరలో తన రూపురేఖలను మార్చుకోబోతోంది.
సరిగ్గా గురు పౌర్ణమి పర్వదినమైన జూలై 29, 2026 న శుక్రుడు పూర్వాఫల్గుణి నక్షత్రం నుంచి బయటకు వచ్చి, సూర్యుడి ఆధిపత్యం ఉన్న ఉత్తరాఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రభుత్వ అనుగ్రహం, అధికారం, పితృకారకుడిగా ఉంటే.. శుక్రుడు ప్రేమ, సంతోషాలు, విలాసాలు, కళలకు ప్రతీకగా నిలుస్తారు. ఈ రెండు శక్తివంతమైన గ్రహాలు ఒకే ప్రభావంలోకి వచ్చినప్పుడు సృజనాత్మక రంగాల వారికి, ఫ్యాషన్, మీడియా రంగాల్లో పనిచేసే వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. మరి ఈ అరుదైన నక్షత్ర మార్పు వల్ల ఏయే రాశుల వారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
వృషభ రాశి: శ్రమకు తగిన ఫలితం
వృషభ రాశికి శుక్రుడే అధిపతి కావడంతో ఈ నక్షత్ర మార్పు ఈ రాశివారికి అత్యంత అనుకూలంగా మారనుంది. ఇప్పటివరకు మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది. వృత్తి జీవితంలో మీరు తీసుకునే ప్రతి కీలక నిర్ణయం భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను అందిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోయి శరీరం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి: ఉద్యోగంలో ఊహించని ప్రమోషన్లు
సూర్యుడి సంచారం బలంగా ఉండే సింహ రాశి వారికి శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు అపారమైన లాభాలను తెస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. తండ్రి నుంచి లేదా పూర్వీకుల ద్వారా ఆస్తి లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. మీలోని ఆత్మవిశ్వాసమే మిమ్మల్ని కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతల వైపు నడిపిస్తుంది. పదోన్నతులు కోరుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం.
తులా రాశి: వ్యాపారంలో ధన వర్షం
తులా రాశికి కూడా శుక్రుడే లగ్నాధిపతి కావడంతో ఈ కాలం వీరికి ఆర్థికంగా స్వర్ణయుగమనే చెప్పాలి. వ్యాపారస్తులు తాము తలపెట్టిన ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు గడిస్తారు. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు తోటి ఉద్యోగుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఎక్కడో ఆగిపోయిన పాత బకాయిలు, నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చినా, క్షణాల్లో సర్దుమణిగి బంధం బలపడుతుంది.
కన్యా రాశి: విద్యార్థులకు విదేశీ ప్రయాణ యోగాలు
కన్యా రాశి వారికి సూర్య, శుక్రుల కలయిక అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించనుంది. త్వరలోనే ఏదైనా శుభవార్త మీ ఇంటి తట్టే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగరీత్యా లేదా చదువు నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులకు నూతన మార్గాలు సుగమమవుతాయి. మీరు గతంలో చేసిన పొదుపులు ఇప్పుడు మంచి లాభాలను ఇస్తాయి. విద్యారంగంలో రాణించాలనుకునే విద్యార్థులకు రాబోయే రోజులు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More