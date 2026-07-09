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    చంద్రుడు, కుజుడి కలయికతో మహాలక్ష్మి యోగం.. 5 రాశులవారికి గోల్డెన్ డేస్

    చంద్రుడు, కుజుడి కలయిక వల్ల ఆగస్టులో 5 రాశుల వారికి అదృష్టం, ధనం చేకూరుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆ రాశులవారు ఎవరో చూడండి.

    Published on: Jul 9, 2026, 08:48:07 IST
    By Anand Sai
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    గ్రహాల సంచారం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఆగస్టు నెలలో ఒక ముఖ్యమైన గ్రహ సంయోగం జరగనుంది. ఆగస్టు 8న కుజుడు, చంద్రుడు మిథున రాశిలో సంయోగంలో ఉంటారు. ఆగస్టు 8న ఉదయం 3:48 గంటలకు చంద్రుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. చంద్రుడు రెండున్నర రోజుల పాటు మిథున రాశిలో ఉంటాడు. ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం మహాలక్ష్మి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. కుజుడిని ధైర్యం, సామర్థ్యానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ గ్రహ సంయోగం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేసినప్పటికీ, కొన్ని రాశులు ఈ సంయోగం నుండి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను పొందుతాయి.

    ఆగస్టు అదృష్ట రాశులు
    ఆగస్టు అదృష్ట రాశులు

    కుంభ రాశి

    ఆగస్టు 8 నుండి కుంభ రాశి వారికి శుభదినాలు ప్రారంభమవుతాయి. మీరు చేసే పనిలో ఎక్కువ లాభం పొందుతారు. ఉద్యోగంలో మీరు ఎంతో సాధిస్తారు. విదేశాలలో పనిచేస్తున్న వారికి కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభం పొందవచ్చు. దీనివల్ల మీ పొదుపు పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో అదృష్టం వారి అన్ని ప్రయత్నాలకు తోడుగా ఉంటుంది. మీ కోరికలన్నీ నెరవేరే సమయం ఇది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఊహించిన దానికంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. వ్యాపారం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీరు అపారమైన ఆనందాన్ని, విజయాన్ని పొందుతారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదలకు ఇది సమయం.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. అప్పుడప్పుడు ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. ఉద్యోగంలో సమస్యలు తొలగిపోతాయి. అదృష్టం తోడుగా, మీరు ఉద్యోగంలో పురోగతిని చూస్తారు. జీవితంలో ఆకస్మిక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఆశించిన బదిలీ లభించే అవకాశం ఉంది. కొందరికి కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీరు ఇప్పటివరకు ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే, ఈ కుజ-చంద్రుల కలయికతో అవి పరిష్కారమవుతాయి. అలాగే మీరు ఉద్యోగం, కెరీర్‌లో మంచి పురోగతిని చూడవచ్చు. కొందరు తమ జీవితంలో కొత్త శిఖరాలను చేరుకుంటారు. విదేశాలలో పనిచేస్తున్న వారికి మంచి లాభాలు లభిస్తాయి. కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయగలుగుతారు.

    సింహ రాశి

    సింహరాశి వారి జీవితంలో ఇది ఒక ప్రశాంతమైన సమయం. ఈ సమయంలో కుజ గ్రహ అనుగ్రహంతో మీరు కోరుకున్నవన్నీ సాధిస్తారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. సింహరాశికి సూర్యుడు అధిపతి కావడం వల్ల, వారి జీవితంలో సానుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈ గ్రహాల కలయికతో, మీ ఆర్థిక సమస్యలు తీరిపోతాయి. అలాగే విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ ప్రణాళికలన్నీ సక్రమంగా నెరవేరడం వల్ల జీవితం శాంతి, ఆనందంతో నిండి ఉంటుంది. దీని కారణంగా మానసిక ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    మీన రాశి

    ఆగస్టు 8 మీనే రాశి వారికి లాభదాయకమైన కాలం. ఈ కాలంలో మీరు మీ పనిలో విజయం సాధిస్తారు. భారీగా సంపాదన, పొదుపు చేస్తారు. ఉద్యోగార్థులు వారి అర్హతలు, నైపుణ్యాలకు అనుగుణంగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. వివాహంలో గొడవలు తగ్గుతాయి. మీ జీవిత భాగస్వామికి మరింత దగ్గరవుతారు. ఆరోగ్యం ఊహించిన దానికంటే సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కార్యాలయంలో మీరు చేసిన పనులన్నింటికీ గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక జీవితం ఎంతో ప్రశాంతతను తెస్తుంది.

    వృషభ రాశి

    మహాలక్ష్మి యోగం వృషభ రాశి వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. ఈ సమయంలో చేసే పనులకు రెట్టింపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ఇది సరైన సమయం. ఈ గ్రహాల కలయిక వల్ల మీరు సానుకూల ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉంటుంది. కోరుకున్న అనేక విషయాలను సాధించగలుగుతారు. మీ గురించి చాలా మందికి ఉన్న అపోహలు తొలగిపోయే సమయం ఇది. వివాహిత జంటల మధ్య సాన్నిహిత్యం, ఐక్యత పెరుగుతాయి. మీ ఇంటి కోసం కొన్ని విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/చంద్రుడు, కుజుడి కలయికతో మహాలక్ష్మి యోగం.. 5 రాశులవారికి గోల్డెన్ డేస్
    Home/Rasi Phalalu/చంద్రుడు, కుజుడి కలయికతో మహాలక్ష్మి యోగం.. 5 రాశులవారికి గోల్డెన్ డేస్
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