శని నక్షత్రంలోకి సూర్య భగవానుడు.. మేషరాశితో సహా ఈ 4 రాశులవారికి అదృష్టం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు నక్షత్రం మారడం 12 రాశుల వారి జీవితాలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జూలై 20న సూర్యుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. దీని ఫలితంగా కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. మరికొన్ని జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుని సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. జూలై 20, 2026న సూర్యుడు పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి శని. పుష్య నక్షత్రాన్ని చాలా శుభప్రదమైన, శ్రేయస్సును ఇచ్చే, అభివృద్ధిని ప్రసాదించే నక్షత్రంగా పరిగణిస్తారు. విశ్వాసం, గౌరవం, అధికారానికి ప్రతీక అయిన సూర్యుడు ఈ శుభ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల అనేక రాశుల వారికి విజయం, ఆర్థిక లాభాలు, కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. పుష్య నక్షత్రంలో సూర్యుని సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అవుతారో చూడండి.
మేష రాశి
పుష్య నక్షత్రంలో సూర్యుని సంచారం మేష రాశి వారికి చాలా అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీ జీవితంలో సౌకర్యం, విలాసం, ఆర్థిక పరిస్థితిలో మంచి వృద్ధిని మీరు చూడవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు ఉన్నతాధికారుల నుండి ప్రశంసలు పొందవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులను నిర్వహించే అవకాశం లభించవచ్చు. ఇది మీ కెరీర్లో మంచి పురోగతికి దారితీస్తుంది. కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు, మంచి ఆదాయం లభించే అవకాశం ఉన్నందున, ఈ సమయం వ్యాపారవేత్తలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు చాలా కాలంగా ఇల్లు, భూమి లేదా వాహనం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, దానిని అమలు చేయడానికి ఇది మంచి సమయం కావచ్చు. కుటుంబంలో, ముఖ్యంగా తల్లి వైపు నుండి సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. మొత్తంమీద ఈ సంచారం మేష రాశి వారికి పురోగతి, శ్రేయస్సు, కొత్త అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి
పుష్య నక్షత్రంలో సూర్య సంచారం మిథున రాశి వారికి ఆర్థికంగా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో గణనీయమైన మెరుగుదల ఉండవచ్చు. మీ వాక్చాతుర్యం, సంభాషణ నైపుణ్యాలతో, దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో మీ అభిప్రాయాలకు ఎక్కువ విలువ లభించే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభం, పూర్వీకుల ఆస్తి లేదా కుటుంబం ద్వారా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో చేసిన పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో మంచి రాబడిని తీసుకురాగలవు. కొత్త ఆర్థిక ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. సరైన నిర్ణయాలు మీ భవిష్యత్తును మరింత సురక్షితం చేయగలవు. మొత్తం మీద ఈ సంచారం మిథున రాశి వారికి ఆర్థిక వృద్ధి, విజయానికి కొత్త అవకాశాలను అందించే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు.. ఈ పుష్య నక్షత్ర సంచారం మీకు ప్రత్యేకంగా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం, నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారిని ఉన్నతాధికారులు అభినందిస్తారు. ప్రభుత్వ పనులతో లేదా ప్రభుత్వ శాఖలతో సంబంధం ఉన్నవారికి మంచి ఫలితాలు లభించవచ్చు. మిమ్మల్ని చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. శారీరక, మానసిక శక్తి పెరుగుతుంది. మొత్తంమీద, ఈ సమయం మీ వ్యక్తిత్వానికి, వృత్తికి కొత్త ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
పుష్య నక్షత్రంలో సూర్యుని సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తిగా కలిసివచ్చే అవకాశం ఉంది. చాలా రోజులుగా నిలిచిపోయిన పనులు ఊపందుకుని విజయవంతంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు విద్యా రంగంలో రాణించడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి, ఉపాధి, వ్యాపార రంగాలలో కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో వృత్తిపరమైన లేదా మతపరమైన ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. అటువంటి ప్రయాణాలు శుభ ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సంచారం పురోగతి, విజయం, కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది.
ఈ రాశులవారు జాగ్రత్త
సూర్యుడు శని అధిపతి అయిన పుష్య నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నందున కర్కాటకం, మకరం, కుంభ రాశి వారు ఈ కాలంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కార్యాలయంలోని పై అధికారులతో అనవసరమైన విభేదాలు లేదా వాదనలకు తావివ్వకపోవడం మంచిది. ఏ నిర్ణయాన్నైనా ఓపికగా తీసుకోండి. వాహనం నడిపేటప్పుడు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనవసరమైన తొందరపాటును నివారించండి. మీరు సంయమనంతో వ్యవహరిస్తే, ఈ కాలాన్ని సునాయాసంగా గడపవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More