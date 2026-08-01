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    ఆగస్టు 1 రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం, ధనలాభం.. మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

    గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనానికి అనుగుణంగా నేటి రాశి ఫలాల్లో పన్నెండు రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొందరికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల అవకాశాలు లభించగా, మరికొందరు ఖర్చులు, ఆరోగ్యం, నిర్ణయాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. 

    Published on: Aug 1, 2026, 04:00:21 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ సంప్రదాయంలో వారాన్ని బట్టి దేవతలను పూజించడం ఆనవాయితీ. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రాల గమనం ప్రతిరోజూ మారుతూ ఉంటుంది. ఈ ఖగోళ మార్పుల ప్రభావం మానవ జీవితంపై, ముఖ్యంగా పన్నెండు రాశుల వారిపై ప్రత్యక్షంగా ఉంటుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ రోజు అద్భుతమైన ఫలితాలు ఎదురవుతుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. కెరీర్, వ్యాపారం, కుటుంబ జీవితం, ఆరోగ్యం పరంగా నేటి రోజు మీకు ఎలా గడుస్తుందో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.

    ఆగస్టు 1 రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం, ధనలాభం.. మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
    ఆగస్టు 1 రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం, ధనలాభం.. మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

    మేష రాశి: ఈ రోజు మీకు ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ మనసులోని భావాలను ఇష్టపడే వ్యక్తులతో పంచుకోవడానికి సరైన సమయం. వృత్తిరంగంలో మీరు చేసే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. అయితే డబ్బు ఖర్చు చేసేటప్పుడు మాత్రం కాస్త ఆచితూచి వ్యవహరించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    వృషభ రాశి: మీ ఆరోగ్యాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. పని ఎంత ముఖ్యమో, విశ్రాంతి కూడా అంతే అవసరమని గుర్తించండి. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం వెల్లివిరుస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. చిన్న విషయాలకూ అనవసరమైన మానసిక ఒత్తిడికి గురికావడం మానుకోండి.

    మిథున రాశి: మీ ఎదుట కొత్త అవకాశాలు వచ్చి వాలతాయి. ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞులైన వారి సలహా తీసుకోవడం మేలు చేస్తుంది. రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి పోషకాహారం తీసుకోవడంతో పాటు ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి.

    కర్కాటక రాశి: కుటుంబ బాధ్యతలకు, వృత్తిగత జీవితానికి మధ్య అద్భుతమైన సమతుల్యతను సాధిస్తారు. ప్రతి చిన్న విషయానికి అతిగా ఆలోచించి సమయం వృథా చేయవద్దు. ఖర్చులపై అజమాయిషీ అవసరం. ప్రియమైన వారితో మనసు విప్పి మాట్లాడటం ద్వారా బంధాలు మరింత బలపడతాయి.

    సింహ రాశి: మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆఫీసులో మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. బంధాల్లో ఆప్యాయతానురాగాలు వెల్లివిరుస్తాయి. పాత స్నేహితులను కలుసుకునే అవకాశం ఉంది, ఇది మీకు ఎంతో సంతోషాన్నిస్తుంది.

    కన్య రాశి: మీ పనులన్నింటినీ ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేయండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఏమాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు. ఇతరులు ఇచ్చే సలహాలు భవిష్యత్తులో మీకు ఉపయోగపడతాయి. కుటుంబంతో గడిపిన క్షణాలు మనసుకు ఎంతో ప్రశాంతతను చేకూరుస్తాయి.

    తుల రాశి: ప్రతి పనిని సంయమనంతో చేయడం ముఖ్యం. తొందరపాటు వల్ల నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఆర్థిక విషయాల్లో వివేకంతో అడుగులు వేయండి. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉంటూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. సాయంత్రం కల్లా ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.

    వృశ్చిక రాశి: మీ అభిప్రాయాలను నిర్భయంగా చెప్పండి. అదే సమయంలో ఇతరుల మాటలను కూడా గౌరవించండి. కెరీర్‌లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించేందుకు మంచి అవకాశాలు తారసపడతాయి. ఎలాంటి వదంతులను నమ్మి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.

    ధనుస్సు రాశి: కొత్త విషయాలను నేర్చుకునే అదృష్టం లభిస్తుంది. నూతన పరిచయాలు భవిష్యత్తులో మీకు లాభసాటిగా మారుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగండి. ఏ పనిలోనూ అలసత్వం ప్రదర్శించవద్దు. కుటుంబం నుంచి పూర్తి స్థాయి సహకారం లభిస్తుంది.

    మకర రాశి: మీరు పడే కష్టానికి త్వరలోనే సముచితమైన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    కుంభ రాశి: మీ సృజనాత్మక ఆలోచనలు మిమ్మల్ని లీడర్‌గా నిలబెడతాయి. వృత్తిపరమైన బాధ్యతలతో పాటు వ్యక్తిగత జీవితానికి కూడా సమయం కేటాయించండి. మిత్రులు మరియు సహోద్యోగుల నుంచి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు.

    మీన రాశి: కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడిపేందుకు చక్కటి సమయం ఇది. సంపదను కూడబెట్టడంపై దృష్టి పెట్టండి. అనవసర ఖర్చులను కట్టడి చేయండి. మీ లక్ష్యాలపైనే మీ పూర్తి ఏకాగ్రత ఉండాలి. సానుకూల దృక్పథంతో అడుగులు వేస్తే రోజంతా ఉల్లాసంగా సాగిపోతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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