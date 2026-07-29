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    గురు పౌర్ణమి 2026: నేడు ఈ నాలుగు రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. మీ రాశి ఉందా?

    గురు పూర్ణిమ రోజున శుక్రుడు, కుజుడు పరస్పరం కేంద్ర స్థానాల్లో ఉండటం వల్ల అరుదైన 'కేంద్ర దృష్టి యోగం' ఏర్పడుతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ శుభయోగం మేష, తులా, కర్కాటక, మకర రాశుల వారికి విశేష ఫలితాలను అందించనుంది. 

    Published on: Jul 29, 2026, 10:24:29 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉన్న గురు పూర్ణిమ రోజున అరుదైన 'కేంద్ర దృష్టి యోగం' ఏర్పడుతోంది. శుక్ర, కుజ గ్రహాల సంచారం వల్ల మేషం, తులా రాశులతో పాటు మరో రెండు రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా ధనలాభం, అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగనున్నాయి.

    గురు పౌర్ణమి 2026: నేడు ఈ నాలుగు రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. మీ రాశి ఉందా?
    గురు పౌర్ణమి 2026: నేడు ఈ నాలుగు రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. మీ రాశి ఉందా?

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం, వాటి కలయిక మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ గురు పూర్ణిమ ఎంతో విశిష్టమైనదిగా నిలిచింది. ఒకవైపు గురు పూర్ణిమ పర్వదినం, మరోవైపు గ్రహాల గమనం వల్ల ఏర్పడుతున్న ప్రత్యేక యోగాలు కొన్ని రాశుల వారికి నిజంగానే స్వర్ణయుగాన్ని తలపించనున్నాయి. ముఖ్యంగా సంపదకు కారకుడైన శుక్రుడు, పరాక్రమానికి ప్రతీక అయిన కుజుడు ఒకరినొకరు వీక్షించుకోవడం వల్ల 'కేంద్ర దృష్టి యోగం' రూపుదిద్దుకుంటోంది.

    శుక్ర, కుజుల కలయిక ప్రత్యేకత

    అత్యంత వేగంగా ఫలితాలను ఇచ్చే గ్రహాల్లో శుక్ర, కుజులు ముందుంటారని స్పష్టం చేశారు. శుక్రుడు భోగ భాగ్యాలు, ఐశ్వర్యం, విలాసవంతమైన జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తే.. కుజుడు భూమికి కారకుడు. వేగవంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తిని ఇస్తాడు. శుక్రుడు సౌమ్యుడైతే, కుజుడు దృఢ సంకల్పానికి ప్రతీక.

    ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి కేంద్రాధిపత్యంలోకి రావడం వల్ల జాతకులకు అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కుతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, రెండు గ్రహాలు పరస్పరం చతుర్థ, దశమ స్థానాల్లో 90 డిగ్రీల కోణంలో ఉన్నప్పుడు ఈ 'కేంద్ర దృష్టి యోగం' ఏర్పడుతుంది.

    ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది?

    ఈ గ్రహాల ప్రత్యేక సంచారం వల్ల ప్రధానంగా నాలుగు రాశుల వారికి అనూహ్యమైన లాభాలు కలుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

    మేష రాశి: ఈ రాశి వారికి వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.

    తులా రాశి: ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. పెట్టుబడుల ద్వారా భారీ లాభాలు ఆర్జిస్తారు. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారుతారు.

    కర్కాటక రాశి: ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు లభించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలు బలపడతాయి.

    మకర రాశి: కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూల సమయం. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి లభిస్తుంది.

    గురు పూర్ణిమ నాడు ఏర్పడే ఈ శుభయోగం ఆయా రాశుల వారి జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులను నింపనుంది. ఆర్థికంగా బలపడటంతో పాటు వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/గురు పౌర్ణమి 2026: నేడు ఈ నాలుగు రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. మీ రాశి ఉందా?
    Home/Rasi Phalalu/గురు పౌర్ణమి 2026: నేడు ఈ నాలుగు రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. మీ రాశి ఉందా?
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