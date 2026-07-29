5 రాశుల వారికి ఆగస్టులో కుబేర అనుగ్రహం.. వెనక్కు తిరిగి చూడాల్సిన పని లేదు!
గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలో ఉదయిస్తుంది. ఈ సమయంలో గురు గ్రహం ప్రత్యేక అనుగ్రహంతో కొన్ని రాశుల వారికి ధన మార్గం సులభతరం అవుతుంది. గురు గ్రహం ఏ రాశులను పాలిస్తుందో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురు గ్రహాన్ని అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల జాతకంలో గురు గ్రహ స్థానం చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రస్తుతం గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తోంది. ఈ రాశిలో నీచ స్థితిలో ఉన్న గురు గ్రహం ఆగస్టు 14న ఉదయించబోతోంది. గురు గ్రహం ఈ స్థితి కొన్ని రాశుల వారికి చాలా ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం బలహీనంగా ఉన్న గురు గ్రహం ఆగస్టు 14 నుండి బలపడుతుంది. ఇది 12 రాశులపై విభిన్న ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో చాలా మార్పులు వస్తాయి. వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి గురు గ్రహం పూర్తి చురుకుగా ఉంటుంది. దీనితో పాటు ఆదాయ మార్గాలు కూడా ఏర్పడతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి అదృష్ట దినాలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. మిథున రాశి వారు అనుకున్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ సమయం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పని చేసే చోట పై అధికారుల నుండి మంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కొంతమందికి పదోన్నతి లభించవచ్చు. మిథున రాశి వారి ఉద్యోగ సమస్యలు తొలగిపోతాయి. పెద్దల సలహాలను పాటిస్తే గొప్ప విజయం సాధిస్తారు. ఆదాయానికి ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. అనేక కొత్త మార్గాల నుండి ధనం వస్తుంది. మీ వృత్తిలో మంచి పురోగతిని చూస్తారు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆగస్టు 14 నుండి మీ పనులన్నీ విజయవంతమై రెట్టింపు లాభాలను తెస్తాయి. మీరు కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే ఈ సమయంలో దానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు బాగుంటాయి. ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభించే సమయం ఇది. దీనివల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. మీకు అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. ఉద్యోగం చేసే వారికి సహోద్యోగుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు వస్తాయి. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం లభిస్తుంది. పని నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు ఆర్థిక లాభాలను తెస్తాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారి జీవితాల్లో ఆర్థిక మార్పులు చూసే సమయం ఎంతో దూరంలో లేదు. ఆగస్టు 14 నుండి మకర రాశి వారికి ఊహించని లాభాలు పొందే అవకాశాలు లభిస్తాయి. దీనితో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. రియల్ ఎస్టేట్, ఫ్యాషన్ వంటి వృత్తులలో ఉన్నవారికి చాలా డబ్బు సంపాదించే అవకాశం లభిస్తుంది. అలాగే వృత్తిపరంగా కూడా మకర రాశి వారికి ఇది చాలా మంచి సమయం. పనిలో నాయకత్వ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడతాయి. కొంతమందికి పదోన్నతి లేదా జీతం పెరుగుదల కూడా లభించే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త అందవచ్చు. మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ గొప్ప విజయం సాధిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి గురు గ్రహపు సంపూర్ణ అనుగ్రహం ఉంటుంది. మీరు చేసే పనిలో ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. మీరు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు. మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలు లభిస్తాయి. మంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు ఇప్పటికే పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి మంచి ఆదాయం లభిస్తుంది. కార్యాలయంలో అప్పగించిన పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేయడానికి మీకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. మీరు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు. సొంత స్థానంలో ఉన్నవారికి ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన శుభకార్యాలు ఇంట్లో ప్రారంభమవుతాయి. దీనివల్ల మీకు తిరిగి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More