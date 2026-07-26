వృశ్చిక రాశితో సహా ఈ 5 రాశుల వారి జీవితాలు ఆగస్టు నెలలో సూర్యునిలా ప్రకాశిస్తాయి!
ఆగస్టు నెలలో సూర్యుడు సంచారం ఉండనుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఏ రాశి వారి జీవితం సూర్యునిలా ప్రకాశిస్తుందో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిషశాస్త్రంలో సూర్యుడిని గ్రహాలకు రాజుగా పరిగణిస్తారు. ఈ సూర్యుడు నెలకు ఒకసారి తన రాశిని మారుస్తాడు. ఈ విధంగా మనం 2026 ఆగస్టు నెలలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. ఈ నెలలో సూర్యుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. సూర్యుడు తన సొంత రాశిలోకి వెళ్లడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ఈ సూర్య సంచారం ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై ఏదో ఒక విధంగా కనిపిస్తుంది. ఈ సూర్య సంచారం కారణంగా 5 రాశుల వారికి అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. ఫలితంగా మీరు మీ వృత్తిలో మంచి పురోగతిని, మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో మార్పును చూస్తారు. ఆగస్టు 18న సూర్యుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఏ రాశి వారికి సంపద, సౌకర్యం, రాజసంతోషాలు లభిస్తాయో తెలుసుకుందాం.
వృషభ రాశి
సూర్యుడు వృషభ రాశి యొక్క మూడో ఇంట్లోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. అందువల్ల ఆగస్టు నెల వృషభ రాశి వారికి చాలా శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపార సంబంధిత ప్రయాణాలు చేపట్టడానికి ఇది సమయం. ఈ ప్రయాణాలు మీకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తాయి. మీకు కుటుంబ సభ్యుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఇంటి వాతావరణం మిమ్మల్ని సంతోషంగా ఉంచుతుంది. మీ పనిలో మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రస్తుతం ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి పదోన్నతికి అవకాశాలు ఉంటాయి.
మేష రాశి
ఆగష్టు 18న సూర్యుడు మేషరాశి ఐదో ఇంటిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అందువల్ల ఆగష్టు నెల మేషరాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సూర్యుని అనుగ్రహంతో పనిలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. పనిలో మీ కుటుంబ సభ్యుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. తద్వారా ఎక్కువ లాభం పొందగలుగుతారు. ఈ సమయంలో, మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తి నుండి మీకు భారీ లాభాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలకు పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి దశమ భావంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అందువల్ల మీరు చేసే ఏ పనిలోనైనా గొప్ప విజయం సాధిస్తారు. ఈ నెలలో, చిరకాల స్వప్నం నెరవేరుతుంది. ఇంట్లో శుభ సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే ఈ నెలలో మీకు మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితిలో మంచి పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. పని ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. జీవితంలో ఆనందం, శాంతి నెలకొంటాయి. మీరు ఏదైనా కొత్తగా ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఇది మంచి సమయం.
తులా రాశి
ఆగస్టు 18న సూర్యుడు తులారాశిలోని 11వ ఇంటిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా ఆగస్టు నెలలో మీకు చాలా విజయం లభిస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. సూర్యుని అనుగ్రహంతో అదృష్టం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది. మీరు చేసే ప్రతి పనిలో విజయం, ప్రయోజనాలు పొందుతారు. మీకు కొన్ని శుభవార్తలు అందవచ్చు. అలాగే, మీ సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారికి కోరుకున్న ఫలితాలు లభిస్తాయి.
సింహ రాశి
ఆగస్టు 18న సూర్యుడు సింహరాశి లగ్నంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా ఈ రోజులు చాలా బాగుంటాయి. ఉద్యోగంలో సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. అలాగే చాలా డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారం చేసేవారు ఒక ప్రభావవంతమైన వ్యక్తితో స్నేహం చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ నెలలో మీకు కొన్ని శుభవార్తలు అందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే మీకు ఇష్టమైన ప్రదేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More