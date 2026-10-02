అక్టోబర్లో ఈ 5 మూలాంకాలకు అదృష్టం.. కెరీర్, డబ్బు, వ్యాపారంలో శుభఫలితాలు!
న్యూమరాలజీ ప్రకారం అక్టోబర్ నెలలో మూలాంకం 1, 2, 4, 6, 8 వారికి అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ఈ అంచనాలు చెబుతున్నాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, వ్యక్తిగత సంబంధాలు వంటి అంశాల్లో సానుకూల మార్పులు కనిపించవచ్చు.
అక్టోబర్ నెల ప్రారంభమైంది. న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ నెల కొన్ని ప్రత్యేక మూలాంకాలకు కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, వ్యాపారం మరియు సంబంధాల పరంగా అత్యంత అనుకూలంగా ఉండనుంది. ఆ అదృష్ట సంఖ్యల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
అక్టోబర్ నెల ప్రారంభం కాగానే అందరిలోనూ కొత్త ఆశలు చిగురిస్తాయి. ముఖ్యంగా జ్యోతిష్య, సంఖ్యాశాస్త్ర (Numerology) నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం ఈ మాసం కొందరి జీవితాల్లో సరికొత్త వెలుగులు నింపనుంది.
న్యూమరాలజీ ప్రెడిక్షన్స్ ఆధారంగా కొన్ని ప్రత్యేక మూలాంకాల వారికి ఈ నెల ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక లావాదేవీలు మరియు వ్యక్తిగత సంబంధాలలో అద్భుతమైన సానుకూల ఫలితాలు రానున్నాయి. మొత్తం 5 మూలాంకాల వారికి ఈ అక్టోబర్ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రత్యేకంగా నిలవనుంది. ఆ లక్కీ మూలాంకాలు ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మూలాంకం 1
ఏ నెలలోనైనా 1, 10, 19 లేదా 28 తేదీలలో జన్మించిన వారి మూలాంకం 1 అవుతుంది. సూర్య భగవానుడి ప్రభావం ఉండే ఈ వ్యక్తులకు అక్టోబర్లో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో కీలకమైన కొత్త బాధ్యతలు మీ ముందుకు వస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు పాత డీల్స్ ద్వారా ఊహించని లాభాలు దక్కుతాయి. దీనివల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా మారుతుంది. అయితే, రాబడికి తగినట్లుగా మీ ఖర్చులు, సేవింగ్స్ మధ్య సరైన బ్యాలెన్స్ పాటించడం చాలా ముఖ్యం.
మూలాంకం 2
ఎవరి పుట్టినరోజు అయినా 2, 11, 20 లేదా 29 తేదీలలో ఉంటే వారి మూలాంకం 2 కిందకు వస్తుంది. చంద్రుని ఆధిపత్యం ఉండే వీరికి అక్టోబర్ నెల రిలేషన్షిప్ పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. గత కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ సులువుగా పూర్తవుతాయి. ఆఫీసులో సహోద్యోగుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి భవిష్యత్తులో లాభాలు చేకూరుస్తాయి. అయితే, ఏ విషయంలోనూ అతిగా భావోద్వేగానికి లోనై పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.
మూలాంకం 4
ఏ నెలలోనైనా 4, 13, 22 లేదా 31 తేదీలలో జన్మించిన వారి మూలాంకం 4 అవుతుంది. ఈ సంఖ్య వారికి రాహువు ఆధిపత్యం ఉంటుంది. అక్టోబర్ నెలలో ఈ మూలాంకం వారికి ఉద్యోగంలో మారడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా పనులు ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమక్రమంగా బలపడుతూ వస్తుంది. ఏ పని చేసినా తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
మూలాంకం 6
ఎవరి పుట్టిన రోజు అయినా 6, 15 లేదా 24 తేదీలలో ఉంటే వారి మూలాంకం 6 అవుతుంది. శుక్రుడి ప్రభావం ఉండే ఈ వర్గం వారికి అక్టోబర్ మాసం డబ్బు, ఉద్యోగం, బంధాల పరంగా ఎంతో సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది. ఆఫీసులో మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. వ్యాపారంలో అమ్మకాలు పెరిగి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఇంటా బయటా వాతావరణం చాలా ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా సాగిపోతుంది. ఎంతో కాలం తర్వాత మీ ప్రియమైన స్నేహితుడిని కలిసే అవకాశం ఉంది.
మూలాంకం 8
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం ఏ నెలలోనైనా 8, 17 లేదా 26 తేదీలలో జన్మించిన వారి మూలాంకం 8 అవుతుంది. శని దేవుని కృప ఉండే ఈ వ్యక్తులకు ఈ నెలలో నిలిచిపోయిన పనులన్నీ వేగంగా పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కడంతో మనసు ఆనందంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం క్రమక్రమంగా మంచి వృద్ధిని సాధిస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. అయితే, ఎటువంటి సుదీర్ఘ ఆలోచన లేకుండా తొందరపడి పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టడం మాత్రం మానుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More