October Financial Horoscope : అక్టోబర్ నెలలో 12 రాశుల వారి వృత్తి, ఆర్థిక భవిష్యత్తును తెలుసుకోండి!
October Financial Horoscope : అక్టోబర్ మాసం వేడుకల మాసం. ఈ నెలలో నవరాత్రి, దసరాతోపాటుగా ముఖ్యమైన రోజులు ఉన్నాయి. ఈ నెలలో అనేక జ్యోతిష్య మార్పులు కూడా సంభవిస్తాయి. ఈ నెలలో చాలా గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకుంటాయి. ఫలితంగా కొన్ని రాశుల వారు జీవితంలో సంపద, అదృష్టం, కీర్తిని పొందుతారు.
అక్టోబర్ మాసంలో అనేక పండుగలు ప్రారంభం కావడంతో చాలా గ్రహాలు కూడా తమ స్థానాలను మార్చుకుంటాయి. ఇక, అక్టోబర్ 3న శుక్రుడు తులారాశిలో వక్రగతిలోకి వెళ్తాడు. అక్టోబర్ 17న సూర్యుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అక్టోబర్ 24న బుధుడు తులారాశిలో వక్రగతిలోకి వెళ్తాడు. ఈ నెలలో ముఖ్యంగా గురు గ్రహం స్థానంలో ఒక పెద్ద మార్పు రాబోతోంది. ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్న గురు గ్రహం, అక్టోబర్ 31న సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒక అరుదైన సంఘటన. ఈ గ్రహాలన్నీ అక్టోబర్లో 12 రాశులపై విభిన్న ప్రభావాలను చూపుతాయి.
మేష రాశి
మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు, అక్టోబర్ నెలలో పెద్ద మార్పులను ఆశించవచ్చు. ఈ నెలలో అదృష్టం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలు, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. పని, వృత్తిపై దృష్టి పెట్టడానికి ఇది మంచి సమయం. మీ వృత్తిని విస్తరించుకోవడానికి లేదా కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ నెలలో డబ్బుతో పాటు మీరు విజయం, కీర్తిని కూడా పొందవచ్చు. అలాగే చిరకాల కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి అక్టోబర్ ఒక విజయవంతమైన నెల. పని, వ్యాపారంలో మీ ప్రయత్నాలలో విజయం ఖాయం. ఈ సమయంలో కుటుంబంలో సంతోషం రెట్టింపు అవుతుంది. అపారమైన ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు వారి కార్యాలయంలో పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. విద్యార్థులు ఈ నెలలో తమ దీర్ఘకాలిక కృషికి ఊహించని ఫలితాలను పొందుతారు. మీరు మీ ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరచుకోవడం ప్రారంభించవచ్చు. మీ బడ్జెట్, ఖర్చులు, ఆర్థిక విషయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మొత్తం మీద ఒక కొత్త ప్రారంభానికి నాంది పలకడానికి ఇది ఒక ముఖ్యమైన నెల అవుతుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారు అక్టోబర్ నెలలో అపారమైన కీర్తి, సంపదను పొందగలరు. ఈ నెల వారికి పురోగతికి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. అక్టోబర్ 18 వరకు కన్యారాశిలో ఉండే సూర్యుడు మీ వృత్తిలో విజయాన్ని అందిస్తాడు. అక్టోబర్ 10న వచ్చే అమావాస్య వృత్తి రంగంలో కొత్త ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. శుక్రుడు, బుధుడు పని అలవాట్లు, సంభాషణ, సంబంధాలను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతారు. గురుడు, కుజుడు పనిలో మీ శక్తిని, జ్ఞానాన్ని పెంచుతారు. ముఖ్యమైన విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా ఈ నెలలో మీరు కొత్త అవకాశాలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోగలుగుతారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి అధిపతి చంద్రుడు. అక్టోబర్లో గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలో సంచరించడం వల్ల మీ విజయానికి మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. మీరు ఈ పండుగ కాలాన్ని ఎంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఈ నెలలో మీ కోరికలలో చాలా వరకు నెరవేరుతాయి. మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. మీరు అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు కూడా తిరిగి పొందవచ్చు. కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. వారికి దైవశక్తి కూడా మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. ఈ నెల మానసిక ఆరోగ్యం, ఆర్థిక పరంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి అక్టోబర్ నెల సంవత్సరంలో అత్యంత అదృష్టకరమైన నెలల్లో ఒకటిగా ఉంటుంది. మీ రాశిలో ఉన్న గురు, కుజ గ్రహాలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, శక్తిని, స్ఫూర్తిని పెంచుతాయి. అనుకూలమైన గ్రహ మార్పులు మిమ్మల్ని సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో ఉంచుతాయి. మీరు కెరీర్, ఉద్యోగ సంబంధిత విషయాలలో గొప్ప పురోగతిని చూస్తారు. అక్టోబర్ 25న వచ్చే పౌర్ణమి మీ కెరీర్లో విజయాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి, మీ ఆశయాల గురించి ఇతరులకు తెలియజేయడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ కఠోర శ్రమ మీకు గౌరవాన్ని మాత్రమే కాకుండా, కెరీర్ వృద్ధికి కొత్త అవకాశాలను కూడా తెస్తుంది. అక్టోబర్లో సింహరాశిలోకి గురు గ్రహం ప్రవేశించడం వల్ల మీరు చాలా డబ్బు సంపాదిస్తారు.
కన్యా రాశి
అక్టోబర్ నెల కన్యారాశి వారికి చాలా శుభప్రదమైనది. కన్యారాశికి అధిపతి బుధుడు. అక్టోబర్లో శుక్రుడు కన్యారాశిలో సంచరిస్తాడు. అందువల్ల మీ వృత్తి జీవితంలో మీకు సువర్ణావకాశాలు లభిస్తాయి. వాటిని మీరు సక్రమంగా ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ సమయంలో మీరు మీ పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు పొందవచ్చు. పండుగ సమయంలో మీకు పదోన్నతి లేదా బోనస్ లభించవచ్చు. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది చాలా మంచి సమయం. అదృష్టం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది. భవిష్యత్తులో మీకు ఉపయోగపడే కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవాలి. వివాహితులు ఈ కాలంలో చాలా సంతోషంగా ఉంటారు.
తులా రాశి
తులారాశికి అధిపతులు శుక్రుడు, సూర్యుడు. అక్టోబర్లో శుక్రుడు, బుధుడు ఈ రాశిలో సంచరిస్తారు. అందువల్ల అక్టోబర్లో తులారాశి వారు అపారమైన సంపదను ఆకర్షిస్తారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఈ నెలలో మీరు శ్రేయస్సు, సామరస్యం, విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అనుభవిస్తారు. తులారాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగంలో సమస్యలు తొలగిపోతాయి. అక్టోబర్ 19న సూర్యుడు కూడా తులారాశిలోకి ప్రవేశించడంతో, మీరు జీవితంలో ఊహించని పురోగతిని చూస్తారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి అక్టోబర్ మాసం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో భౌతిక ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి. పెళ్లికాని వారికి కోరుకున్న వరుడు దొరకవచ్చు. కుటుంబంలో మీ పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో కుటుంబ సభ్యుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీకు అనేక కొత్త మార్గాల ద్వారా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. కళారంగంలో ఉన్నవారికి పురోగతి మార్గం కనిపిస్తుంది. మీ వృత్తిలో ఒక కొత్త మార్పును మీరు చూడవచ్చు. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఈ నెలలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి శుభవార్త అందుతుంది.
ధనుస్సు రాశి
వృత్తిపరంగా ధనుస్సు రాశి వారికి అక్టోబర్ నెల చాలా మంచిది. వ్యాపారంలో మీకు ఊహించని లాభాలు లభించవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రయోజనాలను చేకూర్చే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. పరిశ్రమలోని అనుభవజ్ఞులైన నిపుణుల నుండి మీకు మార్గదర్శకత్వం లభించవచ్చు. అలాగే ఈ రాశికి చెందిన పోలీసు, న్యాయవాద, రాజకీయ, వ్యవసాయ రంగాలలో ఉన్నవారికి చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మీ కెరీర్లో అభివృద్ధిని చూస్తారు. డబ్బు లావాదేవీలు భారీ లాభాలను తెస్తాయి. కొంతమందికి కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు లభించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ నెలలో దీర్ఘకాలిక కోరికలు నెరవేరుతాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి అక్టోబర్ నెల అపూర్వమైన ఆనందాన్ని, ఆర్థిక లాభాలను అందిస్తుంది. తులారాశిలో బుధ, శుక్ర గ్రహాల తిరోగమన సంచారం మీ ఖజానాను నింపుతుంది. పని లేదా వృత్తిలో దీర్ఘకాలంగా ఉన్న అడ్డంకులు ఈ నెలలో తొలగిపోవడం ప్రారంభం కావచ్చు. అలాగే గత ప్రయత్నాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి, కొత్త ఆదాయ మార్గాలను అన్వేషించడానికి, వృత్తిపరమైన పరిచయాలను పునరుద్ధరించుకోవడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో ఒక కొత్త విధానం లాభాలను పెంచుతుంది. డబ్బు సంపాదించడానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. మీరు ఆర్థికంగా గొప్ప పురోగతిని చూస్తారు. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం, సామరస్యం రెట్టింపు అయ్యే సమయం ఇది. అలాగే, మీ ఆరోగ్యం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి
అక్టోబర్ నెల కుంభ రాశి వారికి ఆర్థిక మార్పులను తీసుకురాగలదు. కుంభ రాశికి అధిపతి శని కాబట్టి జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన సమయం. మీ అన్ని ప్రయత్నాలలో అదృష్టం మీకు తోడుగా ఉంటుంది. పనిలో ఆత్మవిశ్వాసంతో మీరు అనేక విషయాలను సాధించగలరు. ఈ కాలంలో వివిధ వ్యాపారాల నుండి లాభం పొందే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అందువల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది. ఈ కాలంలో నిరుద్యోగులకు తగిన ఉద్యోగం లభించవచ్చు. మీరు డబ్బు ఆదా చేయడంలో విజయం సాధిస్తారు. అలాగే వ్యాపారవేత్తలు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. మీ కష్టానికి పూర్తి ఫలాన్ని మీరు పొందగలరు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి అక్టోబర్ నెల అద్భుతంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా, ఆర్థికంగా ఇది ఒక సువర్ణ సమయం. ఈ నెల మీ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి అవకాశాలను అందిస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని పటిష్టం చేసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ఈ నెలలో మీరు చేసే ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో మీ పలుకుబడి రెట్టింపు అవుతుంది. సమాజంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. మీకు విదేశాలలో వ్యాపారం చేసే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇంట్లో పండుగ వాతావరణం ఉంటుంది. విద్యార్థులలో చదువు పట్ల ఉత్సాహం, ఆసక్తి పెరుగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More