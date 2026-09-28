అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు శుభకాలం.. ఈ రాశులకు కెరీర్, ధనంలో లాభాలు!
అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ 2026 వరకు కీలక గ్రహాల గమనాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయని ఇచ్చిన జ్యోతిష్య విశ్లేషణ పేర్కొంటోంది. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 31న గురుడు సింహ రాశిలోకి, డిసెంబర్ 11న శని మీన రాశిలో సంచరించడంతో, డిసెంబర్లో రాహు–కేతువుల రాశి మార్పులు కూడా ఉంటాయని పేర్కొంది.
సంవత్సరాంతానికి చేరుకుంటున్న తరుణంలో ఖగోళంలో అతిపెద్ద గ్రహాల గమనం వేగంగా మారుతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ 2026 చివరి నాటికి జరగబోయే గ్రహాల రాచబాట సమస్త రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపనుంది. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 31న దేవగురువు బృహస్పతి కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 11న శని భగవానుడు మీన రాశిలో నేరుగా సంచరించడంతో, డిసెంబర్ మాసంలోనే రాహు-కేతువులు కూడా తమ రాశులను మార్చబోతున్నారు. ఈ 3 గ్రహాల కదలికల వల్ల రాబోయే మూడు నెలలు కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల వారికి స్వర్ణయుగంగా మారనుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఈ రాశులకు అదృష్టమే
మేష రాశి: సృజనాత్మక రంగంలో అపూర్వ విజయాలు
మేష రాశి వారికి ఈ త్రైమాసికం కెరీర్ పరంగా సరికొత్త దిశను నిర్దేశిస్తుంది. అక్టోబర్లో గురుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మీ జాతకంలో పంచమ స్థానం బలపడుతుంది. ఇది విద్యార్థులకు, సృజనాత్మక రంగాలలో పని చేసే వారికి, సంతానాన్ని ఆశించే వారికి ఎంతో శుభప్రదమైన కాలం.
ఉద్యోగస్తులు తాము పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు భవిష్యత్తులో భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. అయితే, ఏదైనా పెద్ద పెట్టుబడి పెట్టే ముందు లేదా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు తొందరపాటు వద్దు.
వృషభ రాశి: ఆర్థిక స్థిరత్వం, నిలిచిపోయిన పనులకు ఊపు
వృషభ రాశి జాతకులకు ఈ ఏడాది చివరి మూడు నెలలు ఆర్థిక పరమైన ఊరటను ఇస్తాయి. డిసెంబర్లో శని మార్గీ కావడంతో, గతంలో ఆగిపోయిన పనులన్నీ ఒక్కటొకటిగా వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించి పైఅధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. పాత వ్యాపార పరిచయాలు మళ్లీ లాభాల బాట పట్టిస్తాయి. సంపాదన పెరిగినప్పటికీ, ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం.
సింహ రాశి: ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు, వ్యాపార విస్తరణ
అక్టోబర్ 31 నుంచి గురుడు నేరుగా మీ సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించనుండటంతో సింహ రాశి వారి జీవితంలో సానుకూల శకం ప్రారంభమవుతుంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం అసాధారణంగా పెరుగుతుంది. కొత్త ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచించే వారికి ఇది అత్యంత అనుకూల సమయం. సొంతంగా వ్యాపారం విస్తరించాలనుకునే వారు నూతన ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్లవచ్చు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు శిఖరాగ్రానికి చేరుకుంటాయి. డిసెంబర్లో గురుడు వక్రీ గమనం చెందడం వల్ల గత నిర్ణయాలపై పునఃసమీక్షించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
మకర రాశి: శని అనుగ్రహంతో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం
మకర రాశికి అధిపతి అయిన శని భగవానుడు డిసెంబర్ 11న మీన రాశిలో మార్గీ కావడం ఈ రాశి వారికి గొప్ప ఊరటను ఇస్తుంది. చాలా కాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, మీ శ్రమకు తగ్గ ఫలితం దక్కుతుంది. వ్యాపారంలో పాత పద్ధతులకు మళ్లీ ప్రాణం పోసే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమేణా మెరుగవుతుంది. అయితే, డిసెంబర్లో రాహువు సంచారంలో జరిగే మార్పుల రీత్యా ఏ చిన్న నిర్ణయం తీసుకున్నా ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More