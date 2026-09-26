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శనివారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ధనం, కుటుంబం.. 12 రాశులకు ఈ రోజు ఎలా ఉందంటే?

హిందూ సనాతన ధర్మంలో శనివారం ఆంజనేయ స్వామి, శని భగవానునికి ప్రీతికరమైన రోజుగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనంలో మార్పులు ప్రతిరోజూ 12 రాశుల వారి జీవితంలోని వివిధ అంశాలపై ప్రభావం చూపుతాయి. 

Published on: Sep 26, 2026, 04:00:58 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ సనాతన ధర్మంలో శనివారాన్ని భక్త ఆంజనేయ స్వామికి, అలాగే న్యాయదేవుడైన శని భగవానునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. వారాంతపు రోజు అయినప్పటికీ, చాలా మంది భక్తులు ఉదయమే స్వామివారిని దర్శించుకుని తమ రోజువారీ పనులను ప్రారంభిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతిరోజూ గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనంలో వచ్చే మార్పులు మానవ జీవితాలపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.

శనివారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ధనం, కుటుంబం.. 12 రాశులకు ఈ రోజు ఎలా ఉందంటే? (AI)
శనివారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ధనం, కుటుంబం.. 12 రాశులకు ఈ రోజు ఎలా ఉందంటే? (AI)

కొన్ని రాశుల వారికి ఈ రోజు కొత్త బాధ్యతలు, విజయాలు తెచ్చిపెడితే, మరికొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక పరమైన ఒడుదొడుకులు లేదా అదనపు శ్రమను మిగుల్చుతుంది. కుటుంబం, ఆరోగ్యం, ప్రేమ జీవితం వంటి వివిధ అంశాల ఆధారంగా శనివారం నాటి ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు వివరంగా పరిశీలిద్దాం.

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. గృహంలో అనుకూల వాతావరణం నెలకొంటుంది. పాత ప్రయత్నాలకు మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో సమతుల్యత పాటించడం అవసరం.

వృషభ రాశి

వారిలో ఉత్సాహం ఉరకలేస్తుంది. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుడతారు. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు, వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. అయితే తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది.

మిథున రాశి

ఈ రాశి జాతకులకు కొత్త ఆలోచనలు తట్టడంతో పాటు వినూత్న ప్రణాళికలపై చర్చిస్తారు. వ్యాపారంలో ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోకపోవడమే శ్రేయస్కరం. స్నేహితులతో సరదాగా గడపడం వల్ల మనసు తేలికవుతుంది. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు సానుకూలంగా సాగిపోతుంది. పనులను నిదానంగా, సరైన దిశలో ముందుకు తీసుకెళ్తారు. పాత పరిచయస్తుల కలయిక మనసుకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.

సింహ రాశి

సింహ రాశి వారికి కార్యాలయంలో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. పై అధికారుల నుంచి మన్ననలు అందుకుంటారు. బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ వాటిని సులభంగా అధిగమిస్తారు.

కన్యా రాశి

ఈ రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లను ప్రారంభించేందుకు ఇదే సరైన సమయం. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సహాయ సహకారాలు కోరుకునే సమయం ఇది.

తులా రాశి

ఈ రాశి వారి బుద్ధి చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. ఒకే సమయంలో అనేక పనులు చేయడం వల్ల ఏకాగ్రత దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఒకదానిపైనే దృష్టి పెట్టండి. వ్యూహాత్మకంగా ఖర్చులు నియంత్రించుకోవాలి.

వృశ్చిక రాశి

ఈ రాశి వారికి మాటతీరు, సహనంతో ఎన్నో పనులు పూర్తవుతాయి. కార్యాలయంలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ధనుస్సు రాశి వారికి నూతన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. అనుభవజ్ఞుల సలహాలు భవిష్యత్తులో ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

మకర రాశి

మకర రాశి వారికి కుటుంబం నుంచి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. సీనియర్ల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో ఎవరికీ గుడ్డిగా అప్పు ఇవ్వకండి.

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి చిన్నచిన్న విషయాలకే చిరాకు వచ్చే అవకాశం ఉంది, కనుక అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. చిన్న పొరపాటు కూడా పెద్ద సమస్యగా మారవచ్చు కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

మీన రాశి

రాశి వారు తమ పనులను ప్రణాళికాబద్ధంగా చేసుకుంటే అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించవచ్చు. చిన్నపాటి విషయాలకు అనవసరంగా టెన్షన్ పడకుండా, ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/శనివారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ధనం, కుటుంబం.. 12 రాశులకు ఈ రోజు ఎలా ఉందంటే?
Home/Rasi Phalalu/శనివారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ధనం, కుటుంబం.. 12 రాశులకు ఈ రోజు ఎలా ఉందంటే?
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