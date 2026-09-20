సెప్టెంబర్ 21–27 మకర రాశి ఫలాలు: వృత్తిలో ప్రశంసలు.. ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తత అవసరం
మకర రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ప్రారంభంలో ఖర్చులు, విశ్రాంతి లోపం వంటి చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, సెప్టెంబర్ 21 తర్వాత ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి పనులను వేగంగా పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
మకర రాశి వారికి ఈ వారం గ్రహాల సంచారం మిశ్రమ ఫలిాలను ఇస్తోంది. వారం ప్రారంభంలో కాస్త ప్రశాంతత కోరుకున్నప్పటికీ, రానురాను మీలో శక్తియుక్తులు పెరుగుతాయి. వృత్తి జీవితంలో కొత్త బాధ్యతలు మీ ముందుకు వస్తాయి. ఏ పని తలపెట్టినా ముందుగా దాని సాధ్యాసాధ్యాలను బేరీజు వేసుకోవడం మంచిది.
ప్రారంభంలో ఒడిదుడుకులు.. ఆపై దూకుడు
వారారంభంలో చంద్రుడి గమనం కారణంగా కొద్దిగా ఖర్చులు, విశ్రాంతి లేకపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు. అయితే సెప్టెంబర్ 21 తర్వాత చంద్రుడు మీ రాశిలోనే ప్రవేశిస్తాడు. దీని వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. సమాజంలో మీ పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. అయితే, మీ సామర్థ్యానికి మించి హామీలు ఇవ్వడం మాత్రం మానుకోవాలి.
వృత్తి, ఉద్యోగ రంగం
పదవ స్థానంలో ఉన్న శుక్రుడి ప్రభావం వల్ల ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. మీ మర్యాదపూర్వక ప్రవర్తన తోటి ఉద్యోగులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక వ్యాపారస్తులకు సప్తమ స్థానంలో ఉన్న గురుడు కొత్త భాగస్వామ్యాలు లేదా కస్టమర్లను తెచ్చిపెడతాడు. అయితే, కుజుడి ప్రభావంతో కొన్నిసార్లు తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఏ పత్రంపై సంతకం చేయాలన్నా పూర్తిగా చదివి ఆచరించడం ఉత్తమం. సెప్టెంబర్ 26న బుధుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మీ మాటతీరు మరింత ప్రభావవంతంగా మారుతుంది.
ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు పొదుపు
ఆర్థిక పరంగా ఈ వారం ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. వారంలో కొన్ని ఊహించని ఖర్చులు ఎదురుకావచ్చు. అయితే రాహువు ప్రభావంతో మధ్యలో ధన సంపాదనకు కొత్త మార్గాలు తెరుచుకున్నప్పటికీ, ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆశించిన లాభాలు వచ్చినప్పటికీ, పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టే విషయంలో తొందరపడకండి. పాత బకాయిలను వసూలు చేయడానికి కొద్దిగా కష్టపడాల్సి వస్తుంది.
కుటుంబం మరియు ప్రేమ జీవితం
జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం బలపడుతుంది. ఇటు ఇంటి పనుల్లోనూ, అటు ఉద్యోగంలోనూ భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. అయితే వారం మధ్యలో రాహువు ప్రభావం వల్ల మాటల్లో కాస్త దూకుడు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. చిన్నపాటి మనస్పర్థలను సంభాషణల ద్వారా పరిష్కరించుకోవడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More