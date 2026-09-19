రాహువు సంచారంతో డిసెంబర్ దాకా 3 రాశులవారికి పట్టిందల్లా బంగారమే.. డబుల్ బెనిఫిట్స్
నవగ్రహాలలో రాహువును ఛాయా గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. రాహువు సాధారణంగా ఆటంకాలు, ఆశయాలు, ఆకస్మిక మార్పులతో ముడిపడి ఉంటుంది. రాహువు సంచారం ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిలోనూ కనిపిస్తుంది.
రాహువు ప్రస్తుతం ధనిష్ఠ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ సంచారాలు వివిధ రాశుల వారి జీవితాలలో విభిన్న మార్పులను తీసుకురావచ్చు. అక్టోబర్ 3వ తేదీన రాహువు ధనిష్ఠ నక్షత్రం మూడో పాదంలోకి ప్రవేశించి, డిసెంబర్ 5వ తేదీ వరకు అక్కడే ఉంటారు. ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి గణనీయమైన మార్పులను తీసుకురావచ్చు. ఈ గ్రహ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి సానుకూల ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. ఆ రాశులు ఏంటో చూడండి.
మేష రాశి
రాహువు ధనిష్ఠ నక్షత్రం మూడో పాదంలో సంచరించడం మేషరాశి వారికి అనుకూలమైన పరిణామాలను తీసుకురావచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు సాంప్రదాయ ఆలోచనా విధానాన్ని విడిచిపెట్టి, కొత్త ఆలోచనలను ప్రయత్నించడానికి ఎక్కువగా మొగ్గు చూపవచ్చు. ఈ గ్రహ మార్పు కారణంగా వృత్తిపరమైన సవాళ్లు తగ్గవచ్చు, ఎదుగుదల, విజయానికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థికంగా, ఇది అనుకూలమైన కాలం, ఎదుగుదల, స్థిరత్వానికి అవకాశాలు ఉజ్వలంగా ఉంటాయి. మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఇది మీ వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో బాగా రాణించడానికి సహాయపడుతుంది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. అవి ఆసక్తికరమైన అనుభవాలను అందించవచ్చు. మొత్తమ్మీద కొత్త ప్రారంభాలను స్వాగతించడానికి, సానుకూల అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఇది ఒక గొప్ప సమయం.
సింహ రాశి
ఈ రాహు సంచార కాలం మీ వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరగవచ్చు. అలాగే మీ ఆలోచనా విధానంలో వచ్చే మార్పు, మీరు పని చేసే విధానంలో మీకు కొత్త స్ఫూర్తిని ఇవ్వవచ్చు. ఈ కాలంలో మీరు మీ జీవితంలోని వివిధ రంగాలలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించబోతున్నారు. మీరు మీ జీవితంలోని సమస్యలను అధిగమించి, మీ వృత్తి జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలను పొందవచ్చు. ఈ కాలంలో వ్యాపారవేత్తలు అధిక లాభాలు ఆర్జించగలరు, కొత్త ఆర్డర్లు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వివిధ మార్గాల్లో డబ్బు ఆదా చేసుకోగలరు. ఈ కాలంలో ఎలాంటి పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోరు.
కుంభ రాశి
ప్రస్తుతం రాహువు కుంభ రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. జ్యోతిష్యుల ప్రకారం.. ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోని మూడో పాదంలో దీని సంచారం కుంభ రాశి వారికి శుభ పరిణామాలను తెస్తుంది. మీ జీవితంలో కొనసాగుతున్న ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఈ కాలంలో మీ జీవితంలోని కొన్ని చిరకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఆర్థిక సమస్యల నుండి బయటపడటానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ, పరస్పర అనురాగం పెరుగుతాయి. మీరు మీ ఇంటి కోసం కొన్ని విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఉద్యోగార్థులకు అద్భుతమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. కార్యాలయంలో మీ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది, మీరు గుర్తింపు పొందుతారు. మీకు మీ కుటుంబం నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More