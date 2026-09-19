కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, ధనం, ప్రేమ, ఆరోగ్య ఫలితాలు
ఈ వారం కుంభ రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. రాహు, వక్ర శని ప్రభావంతో వారం ప్రారంభంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా, తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండి ప్రశాంతంగా వ్యవహరించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని పేర్కొంటోంది.
ఈ వారం కుంభ రాశి వారికి గ్రహాల స్థితిగతులు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మీ రాశిలో సంచరిస్తున్న రాహువు, ధన స్థానంలో వక్ర శని ప్రభావం కారణంగా ప్రారంభంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, గెలుపు కోసం తొందరపాటు పడకుండా, ప్రతి నిర్ణయాన్ని ఆచితూచి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఏ రంగంలోనైనా పురోగతి సాధించాలంటే మానసిక ప్రశాంతత, స్పష్టత అవసరం.
వృత్తి మరియు ఉద్యోగ రంగం
ఆరో భావంలో ఉన్న కుజుడు, గురు గ్రహాల కారణంగా ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడి బాగా పెరుగుతుంది. కష్టపడి పనిచేసినప్పటికీ, ఆశించిన ఫలితాలు త్వరగా కనిపించకపోవచ్చు. అయితే, ఎనిమిదో భావంలో ఉన్న సూర్య, బుధుల ప్రభావంతో రీసెర్చ్, క్లిష్టమైన ఫైళ్లు, టెక్నికల్ పనుల్లో మంచి పేరు వస్తుంది. "ఏదైనా విషయం స్పష్టంగా అర్థం కాకపోతే వెంటనే అధికారులను అడిగి తెలుసుకోవడం మంచిది," అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మధ్యలో చంద్రుడు ద్వాదశ స్థానానికి మారడం వల్ల ఏకాగ్రత కొద్దిగా తగ్గవచ్చు. విద్యార్థులు చదువుపై శ్రద్ధ పెట్టాలంటే సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉండాలి. సెప్టెంబర్ 23 తర్వాత మీ రాశిలోకి చంద్రుడు ప్రవేశించడంతో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. క్లయింట్లు, పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు.
ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు ఖర్చులు
ఈ వారం ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పదకొండో భావంలో చంద్రుని సంచారంతో ఆదాయ మార్గాలు కనిపించినా, అదే సమయంలో ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. క్రెడిట్ కార్డుల వాడకంపై నిఘా ఉంచడం మంచిది. రిస్క్తో కూడిన పెట్టుబడులు, షేర్ మార్కెట్ లావాదేవీలకు దూరంగా ఉండండి. అనవసరమైన ప్రయాణాల వల్ల ఖర్చే తప్ప ప్రయోజనం ఉండదు. సెప్టెంబర్ 26 తర్వాత కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఆర్థిక విషయాలను చక్కదిద్దుకుంటారు. పాత బకాయిలు వసూలు అయ్యే అవకాశం ఉంది.
కుటుంబం మరియు ప్రేమ జీవితం
ఏడో భావంలో కేతువు సంచరిస్తున్నందున, ప్రారంభంలో భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు. మీలోని అశాంతిని భాగస్వామిపై చూపకండి. ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరిగితే మౌనంగా ఉండకుండా, ఒకరికొకరు సర్దుకుపోయే ప్రయత్నం చేయండి. "ఎవరిది తప్పు, ఎవరిది ఒప్పు అని వాదించుకోవడం కంటే, అసలు సమస్య ఏమిటో మాట్లాడుకోవడం ముఖ్యం," అని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. మధ్యలో ఒంటరిగా ఉండాలనే భావన కలగవచ్చు. కానీ వారం చివరలో కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
ఆరోగ్యం మరియు జీవనశైలి
ఆరో భావ కుజుడు ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తోంది. బయటి ఆహారం, వేపుళ్లకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. మధ్యలో చంద్రుని ప్రభావంతో నిద్రలేమి, తీవ్రమైన అలసట వేధించవచ్చు. స్క్రీన్ టైమ్ తగ్గించి కళ్లకు విశ్రాంతి ఇవ్వండి. వారం చివరి నాటికి మీ శక్తి పుంజుకుంటుంది, కాబట్టి సాధారణ ఆహారం, క్రమం తప్పని నడకతో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More