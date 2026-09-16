గురు, చంద్రుల కలయిక వల్ల అక్టోబర్ మెుదటి వారంలో శుభ ఫలితాలు, ఆర్థిక పురోగతి!
గురు, చంద్రుల సంయోగానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. అక్టోబర్ 4న గురు, చంద్రులు ఒకే రాశిలో సంయోగంలోకి రావడం వల్ల గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం ప్రభావం 12 రాశుల వారిపై వివిధ రకాలుగా కనిపిస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 2026 అక్టోబర్ నెలలో ఒక ముఖ్యమైన గ్రహ సంయోగం జరగనుంది. అక్టోబర్ 4వ తేదీ సాయంత్రం 6:31 గంటలకు చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. గురు గ్రహం ఇప్పటికే అదే రాశిలో సంచరిస్తున్నందున గురు-చంద్రుల శుభ సంయోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ సంయోగాన్ని గజకేసరి యోగంగా పరిగణిస్తారు. గురు-చంద్రుల సంయోగం జ్ఞానం, గౌరవం, ఆర్థిక స్థితి, నిర్ణయాత్మక సామర్థ్యం వంటి విషయాలలో శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నమ్ముతారు. ఈ గజకేసరి రాజయోగం అక్టోబర్ 6వ తేదీ రాత్రి 10:17 గంటల వరకు ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. చంద్రుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ గురు-చంద్ర సంయోగం ముగుస్తుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక పురోగతి, వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల, కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు.
మేష రాశి
గజకేసరి రాజయోగం ప్రభావం మేషరాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు . కొత్త ఆదాయ మార్గాలు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆస్తి సంబంధిత లావాదేవీల నుండి లాభం పొందే అవకాశం కూడా ఉండవచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఆర్థిక విషయాలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా మెరుగైన అవకాశాలు లభించవచ్చు. వృత్తిపరమైన పురోగతికి మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. కానీ పెద్ద పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, లాభనష్టాలను సరిచూసుకోవడం, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి
గజకేసరి రాజయోగం వృషభ రాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలలో మంచి అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న డబ్బు అందే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆస్తి లేదా ఆర్థిక సంబంధిత విషయాలలో అనుకూలమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు, వారి పనితీరును పై అధికారులు ప్రశంసించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త క్లయింట్లు లేదా లాభదాయకమైన కాంట్రాక్టులు లభించవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ ఆర్థిక ప్రణాళికలు మంచి ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి, గజకేసరి రాజయోగం పోటీతత్వ రంగంలో, వృత్తిలో మంచి అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. కార్యాలయంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం పెరగవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేసుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న అప్పులను లేదా ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడంలో పురోగతి సాధించవచ్చు. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. కఠోర శ్రమ, ప్రణాళికాబద్ధమైన విధానం ద్వారా మంచి ఫలితాలను సాధించవచ్చు.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి గురు-చంద్రుల కలయిక వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతికి అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. మీ ప్రతిభ, కృషి పనిలో గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు మీకు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త పరిచయాలు, ఒప్పందాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం లభించవచ్చు. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. గత పెట్టుబడుల నుండి కూడా ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. కుటుంబంలో శుభ పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాలలో విశ్వాసం పెరగవచ్చు.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి గురు-చంద్రుల కలయిక ఆర్థిక, కుటుంబ విషయాలలో శుభ ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు, పొదుపును పెంచుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి వాతావరణం నెలకొని ఉండవచ్చు. కొత్త పరిచయాల ద్వారా వ్యాపారవేత్తలకు లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు, జీతాల పెంపు లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే, ఈ కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి చంద్రుని ప్రవేశం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. గజకేసరి రాజయోగం ప్రభావంతో, ఆత్మవిశ్వాసం పెరగవచ్చు. ఆర్థిక అభివృద్ధికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశం లభించే అవకాశం ఉంది. వృత్తిలో కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలకు లాభదాయకమైన ఒప్పందం లేదా కొత్త వ్యాపార అవకాశం లభించవచ్చు. కుటుంబ జీవితంలో సామరస్యం, శాంతి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో వాతావరణం సంతోషంగా ఉండవచ్చు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More