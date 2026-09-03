మరికొన్ని రోజుల్లో గజకేసరి యోగంతో మారనున్న ఈ రాశులవారి ఫేట్, చింతలు మాయం!
మరో నెలలో శుభకరమైన యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారి కష్టాలను తగ్గించి, వారి ఆర్థిక జీవితాలను సుసంపన్నం చేస్తుంది. గురు గ్రహ బలం ఉన్న రాశుల వారికి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు నక్షత్రాలను, రాశులను మారుస్తుంటాయి. వాటి స్థానాలు మారినప్పుడు, అవి శుభ లేదా అశుభ యోగాలను సృష్టిస్తాయి. ఈ విధంగా ఏర్పడిన యోగం 12 రాశులన్నింటిపైనా విభిన్న ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అక్టోబర్ 4వ తేదీ సాయంత్రం 6:31 గంటలకు, గురు గ్రహం ఉన్న కర్కాటక రాశిలోకి చంద్రుడు ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతుంది. కొన్ని రాశుల వారు ఈ యోగం వల్ల మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. కానీ కొన్ని రాశుల వారు చెడు ఫలితాలను పొందే అవకాశం ఉంది. ఇది కొన్ని రాశులకు శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి లగ్నంలో గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది రాశి వారి తలరాతను మారుస్తుంది. ఈ రాశి వారికి గొప్ప గౌరవం, కీర్తి లభిస్తాయి. అలాగే, వారి నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. మీరు చేసే పనిలో అపారమైన ఆర్థిక లాభాలను చూస్తారు. మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి. మీ కష్టానికి తగినట్లుగా పని ప్రదేశంలో ఉన్నత హోదా లభిస్తుంది. మీ ఆర్థిక జీవితం మరింత బలపడుతుంది. గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలను అనుభవించే అవకాశాలు మీకు లభిస్తాయి. మీ కోరికలన్నీ నెరవేరే సమయం ఇది. అందువల్ల అక్టోబర్ 4 నుండి అక్టోబర్ 6 వరకు ఉన్న కాలం చాలా అనుకూలమైనది.
మీన రాశి
మీన రాశిలోని పంచమ భావంలో గజ కేసరి యోగం ఏర్పడటం శుభప్రదం. అక్టోబర్ 4 నుండి 6 వరకు మీ ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. మీ కృషికి మంచి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. అలాగే మీకు అనేక ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. కొన్ని కొత్త బాధ్యతలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. విద్యార్థులు పరీక్షలలో మంచి విజయం సాధిస్తారు. మీరు ఆస్తి లేదా వాహనం కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే ఈ కాలంలో అది నెరవేరే అవకాశం ఉంది. మీరు ఏదైనా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నట్లయితే, ఈ యోగం మీకు విజయం సాధించడానికి మంచి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. మీరు మీ శత్రువులను ఓడించగలుగుతారు. గజ కేసరి రాజయోగం ఉన్నవారు సంపద, తెలివితేటలు, అధికారం, కీర్తిని పొందుతారు.
మకర రాశి
మకర రాశిలోని ఏడో ఇల్లు , అంటే వివాహ స్థానం, గజకేసరి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీని కారణంగా మీ వైవాహిక జీవితం చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. మీ జీవిత భాగస్వామి ఉన్నత కుటుంబానికి చెందినవారు, అదృష్టవంతులుగా ఉంటారు. ఇది కాకుండా మీరు వ్యాపారంలో పెద్ద లాభాలను ఆశించవచ్చు. ఇది మీరు ఊహించిన దానికంటే రెట్టింపు లాభాలను మీకు అందిస్తుంది. ఆర్థిక జీవితం చాలా సుసంపన్నంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. ఈ సమయంలో మంచి పనులు చేయండి. మీ పుణ్యఫలాలు వృద్ధి చెందడానికి ఇది శుభప్రదం.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలోని తొమ్మిదో ఇంట్లో గజకేసరి యోగం ఏర్పడటం చాలా శుభప్రదం. ఈ ఇంట్లో గజకేసరి యోగం ఉంటే, మీకు మంచి విద్య, తెలివితేటలు, మంచి సంతానం, అదృష్ట సహకారం ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉంటాయి. మీ అన్ని పనులలో అదృష్టం మీకు కలిసి వస్తుంది. మీకు ఆర్థికంగా చాలా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. గతంలో తీసుకున్న అప్పు తీరిపోతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఈ ఇంట్లో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన శుభకార్యాలు ఇప్పుడు మళ్లీ ప్రారంభమవుతాయి. గురుదేవులు మీకు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తారు. మీడియా, మార్కెటింగ్ రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ కాలంలో మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. స్థిరాస్తులను సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంది.
తులా రాశి
తులారాశిలోని దశమ భావంలో అంటే కర్మ స్థానంలో గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది మీ వృత్తిలో ఉన్నత స్థానాన్ని ప్రసాదించే శక్తిని కలిగి ఉంది. అలాగే మీరు రాజకీయాల్లో ఉన్నట్లయితే.. విజయం మీ బాట పడుతుంది. ప్రభుత్వ పదవి కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి అపారమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ జీవితంలో ఆనందం, శాంతి నెలకొంటాయి. ఆస్తి వివాదాలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఇది సమయం. సొంత పదవుల్లో ఉన్నవారికి వాటిని విస్తరించుకోవడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ గత కృషికి ఫలాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక చింతలు తొలగిపోతాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More