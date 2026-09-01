ఇంట్లో పనికిరాని వస్తువులే ఆర్థిక సమస్యలకు కారణమా? వాస్తు ఏం చెబుతోంది?
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లో పనికిరాని, పాడైపోయిన, మూలల్లో పేరుకుపోయిన వస్తువులను ఉంచుకోవడం వల్ల ప్రతికూల వాతావరణం ఏర్పడుతుందని నమ్మకం. ముఖ్యంగా పాత చెప్పులు, ఆగిపోయిన గడియారాలు, పేరుకుపోయిన పాత పేపర్లు, పాడైన తాళాలు ఇంట్లో ఉంచకుండా ఎప్పటికప్పుడు తొలగించడం మంచిదని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ సుఖసంతోషాలతో, సిరిసంపదలతో జీవించాలని కోరుకుంటారు. ఇందుకోసం రేయింబవళ్లు కష్టపడతారు. అయితే ఎంత కష్టపడినా కొందరి జీవితంలో మాత్రం ఆర్థిక పురోగతి ఉండదు. దీనికి మన ఇంట్లోని వస్తువులు, అక్కడ ఉండే శక్తి కూడా ఒక కారణమని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో, పనికిరాని వస్తువులను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించడం కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఇంటి మూలల్లో పేరుకుపోయే కొన్ని రకాల చెత్తాచెదారం, పాత వస్తువులు ఇంట్లోకి నెగెటివ్ ఎనర్జీని ఆహ్వానిస్తాయి. ముఖ్యంగా గృహంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తడానికి ఇవి ప్రధాన కారణమవుతాయి. మన ప్రమేయం లేకుండానే ఇళ్లలో పేరుకుపోయే ఆ ప్రమాదకరమైన వస్తువులు ఏమిటో, వాటిని ఎందుకు వెంటనే తొలగించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పురాతన జోళ్లు, చెప్పులు
చాలా మంది ఇళ్లలో వాడకుండా పడేసిన పాత, ఫెటేన చెప్పులు లేదా బూట్లు ఇంటి ఏదో ఒక మూలన పడి ఉంటాయి. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇలాంటి పాదరక్షలను ఇంట్లో ఉంచుకోవడం అస్సలు మంచిది కాదు. ఇవి ఇంట్లో అనవసరమైన సంఘర్షణలను పెంచడంతో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితిని తీవ్రంగా బలహీనపరుస్తాయి. పనికిరాని జోళ్లు కనిపిస్తే వెంటనే ఇంటి నుంచి బయటకు పడేయాలి. కేవలం నిత్యం వాడే శుభ్రమైన జతలని మాత్రమే ఉంచుకోవడం వల్ల గృహ వాతావరణం ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
మూలనపడ్డ గడియారాలు
ఇళ్లలో గోడలకు లేదా అలమారాల్లో ఆగిపోయిన గడియారాలు ఉండటం సర్వసాధారణం. అద్దం పగిలిపోయిందని లేదా చిన్న రిపేర్ ఉందని చాలా మంది వాటిని పడేయకుండా మూలల్లో దాచుకుంటారు. వాస్తు పరంగా ఆగిపోయిన గడియారం సమయం ఆగిపోవడానికి, అలాగే మనిషి జీవితంలో ప్రగతి నిలిచిపోవడానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. గడియారం పని చేయకపోతే వెంటనే రిపేర్ చేయించాలి, లేదంటే ఇంట్లో ఉంచకుండా వెంటనే తొలగించాలి. లేదంటే ఇది మీ కెరీర్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
చెత్తలా పేరుకుపోయే పాత పేపర్లు
ఇళ్లలో వార్తా పత్రికలు, మ్యాగజైన్లు నెలల తరబడి ఒకేచోట పేరుకుపోతుంటాయి. వీటిపై దుమ్ము పేరుకుపోవడంతో పాటు ఇంటి స్థలాన్ని వృథాగా ఆక్రమిస్తాయి. ఇలా పాత పేపర్ల గుట్టలను ఇంట్లో ఉంచుకోవడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టే ప్రమాదం ఉందని వాస్తు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మీకు అవసరమైన కటింగ్స్ను మాత్రమే ఒక దగ్గర భద్రపరుచుకుని, మిగిలిన వ్యర్థాలను ఎప్పటికప్పుడు విక్రయించడం మంచిది. మూలలు ఖాళీగా ఉంటేనే ఇంట్లోకి మంచి గాలి, వెలుతురు ప్రసరిస్తాయి.
పాడైపోయిన తాళాలు, పాత ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు
ఇంట్లో తుప్పు పట్టిన లేదా పనిచేయని తాళాలు ఉండటం మీ అదృష్టాన్ని లాగేస్తుంది. తాళం అనేది రక్షణకు ప్రతీక. అలాంటిది పాడైపోయిన తాళాలను ఇంట్లో ఉంచుకోవడం వల్ల వృత్తి జీవితంలో అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. అదేవిధంగా ఇంట్లో మూలనపడిన పనికిరాని ఛార్జర్లు, పాడైపోయిన కేబుల్స్, చెడిపోయిన బల్బులు, పాత గ్యాడ్జెట్లు వంటివి నెగెటివ్ ఎనర్జీని విపరీతంగా పెంచుతాయి. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు చెడిపోతే వాటిని వెంటనే రిపేర్ చేయించాలి లేదా చెత్తబుట్టలో వేయాలి. ఇల్లు ఎంత ప్రశాంతంగా, క్లీన్గా ఉంటే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం అంత ఎక్కువగా లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More